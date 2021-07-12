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Судан рассчитывает на списание 50 миллиардов долларов внешнего долга

Судан рассчитывает на списание 50 миллиардов долларов внешнего долга - РИА Новости, 12.07.2021

Судан рассчитывает на списание 50 миллиардов долларов внешнего долга

Судан рассчитывает на списание 50 миллиардов долларов внешнего долга, заявила в интервью РИА Новости министр иностранных дел этой страны Марьям аль-Махди. РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T09:45

2021-07-12T09:45

2021-07-12T09:45

абдалла хамдок

россия

абдель фаттах аль-бурхан

цены на нефть

омар аль-башир

парижский клуб

мвф

всемирный банк

судан

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Судан рассчитывает на списание 50 миллиардов долларов внешнего долга, заявила в интервью РИА Новости министр иностранных дел этой страны Марьям аль-Махди.Министр иностранных дел Судана в воскресенье прибыла с визитом в Россию.Ранее Всемирный банк и Международный валютный фонд сообщили, что Судан имеет право на получение помощи по облегчению долгового бремени в рамках их программы для бедных стран с крупной задолженностью. В октябре 2019 года Судан договорился с МВФ и Всемирным банком о дорожной карте реформ для перезапуска экономики этой африканской страны, а также облегчения долгового бремени.В апреле 2019 года в Судане произошел военный переворот, вызванный народными протестами на фоне глубокого экономического кризиса и снижения уровня жизни. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму.В конце августа 2019 года глава переходного военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан принес присягу в качестве руководителя Суверенного совета страны. Новый премьер Судана Абдалла Хамдок был приведен к присяге 21 августа 2019 года. Военные и гражданские власти договорились о переходном периоде для проведения масштабных политических и экономических реформ.

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россия

судан

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абдалла хамдок, россия, абдель фаттах аль-бурхан, цены на нефть, омар аль-башир, парижский клуб , мвф, всемирный банк, судан, в мире, экономика