Судан рассчитывает на списание 50 миллиардов долларов внешнего долга
Глава МИД заявила, что Судан рассчитывает на списание 50 миллиардов внешнего долга
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Судан рассчитывает на списание 50 миллиардов долларов внешнего долга, заявила в интервью РИА Новости министр иностранных дел этой страны Марьям аль-Махди.
Министр иностранных дел Судана в воскресенье прибыла с визитом в Россию.
"Ожидается, что Парижский клуб соберется в следующие несколько дней, чтобы списать значительную часть суверенного долга Судана, которая, как мы ожидаем, составит более 70%. Мы надеемся, что общая сумма долгов, которые будут прощены… превысит 50 миллиардов долларов", - заявила аль-Махди.
Ранее Всемирный банк и Международный валютный фонд сообщили, что Судан имеет право на получение помощи по облегчению долгового бремени в рамках их программы для бедных стран с крупной задолженностью. В октябре 2019 года Судан договорился с МВФ и Всемирным банком о дорожной карте реформ для перезапуска экономики этой африканской страны, а также облегчения долгового бремени.
В апреле 2019 года в Судане произошел военный переворот, вызванный народными протестами на фоне глубокого экономического кризиса и снижения уровня жизни. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму.
В конце августа 2019 года глава переходного военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан принес присягу в качестве руководителя Суверенного совета страны. Новый премьер Судана Абдалла Хамдок был приведен к присяге 21 августа 2019 года. Военные и гражданские власти договорились о переходном периоде для проведения масштабных политических и экономических реформ.
25 мая, 12:02В Банке России сравнили МВФ с черепахой