https://ria.ru/20210712/sudan-1740869563.html

МИД Судана поблагодарил Россию за поддержку политических перемен в стране

МИД Судана поблагодарил Россию за поддержку политических перемен в стране - РИА Новости, 12.07.2021

МИД Судана поблагодарил Россию за поддержку политических перемен в стране

Судан благодарен России за поддержку произошедших в этой стране политических перемен, заявила в интервью РИА Новости министр иностранных дел Судана Марьям... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T09:17

2021-07-12T09:17

2021-07-12T09:17

абдалла хамдок

россия

абдель фаттах аль-бурхан

омар аль-башир

судан

в мире

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Судан благодарен России за поддержку произошедших в этой стране политических перемен, заявила в интервью РИА Новости министр иностранных дел Судана Марьям аль-Махди.Министр иностранных дел Судана в воскресенье прибыла с визитом в Россию.По словам аль-Махди, одной из целей ее визита в Москву "является подтверждение заинтересованности Хартума в развитии двусторонних отношений с Россией".В апреле 2019 года в Судане произошел военный переворот, вызванный массовыми народными протестами, начавшимися в декабре 2018 года на фоне глубокого экономического кризиса и снижения уровня жизни. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму.В конце августа 2019 года глава переходного военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан принес присягу в качестве руководителя Суверенного совета страны. Новый премьер Судана Абдалла Хамдок был приведен к присяге 21 августа 2019 года. Военные и гражданские власти договорились о переходном периоде для проведения масштабных политических и экономических реформ.

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россия

судан

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абдалла хамдок, россия, абдель фаттах аль-бурхан, омар аль-башир, судан, в мире