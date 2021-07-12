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Вильфанд предупредил россиян о "тепловом стрессе" в ближайшие дни
Вильфанд предупредил россиян о "тепловом стрессе" в ближайшие дни - РИА Новости, 12.07.2021
Вильфанд предупредил россиян о "тепловом стрессе" в ближайшие дни
В ближайшие дни температура в центре Европейской части России может достигнуть и даже превзойти рекордные значения. Об этом "Звезде" рассказал научный... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T11:29
2021-07-12T11:29
россия
погода
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
турция
египет
общество
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. В ближайшие дни температура в центре Европейской части России может достигнуть и даже превзойти рекордные значения. Об этом "Звезде" рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.По словам метеоролога, воздух прогреется до 35 градусов тепла.Он добавил, что в Москве даже ночью будет жарко. "Ночные температуры будут очень высокими, сегодня минимальная температура в Москве ночью была +21 градус, а в центре Москвы – там, где высотные дома, – там минимальная температура +24 +25 градусов. Это стресс тепловой", – пояснили в Гидрометцентре.По мнению Вильфанда, такие показатели обычно фиксируют на юге Турции и севере Египта. Однако к концу недели столбики термометра опустятся на 3-5 градусов, а также пройдет небольшой дождь, отметил он.Ранее врач Суна Исакова напомнила, что избежать теплового удара в жару помогут головной убор и легкая светлая одежда. Она также рекомендовала поддерживать в помещении температуру в 20–25 градусов, меньше использовать плиту и духовку при готовке и чаще принимать освежающий душ.
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россия, погода, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, турция, египет, общество
Вильфанд предупредил россиян о "тепловом стрессе" в ближайшие дни
11:29 12.07.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЖаркая погода в Москве
Жаркая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд предупредил о "тепловом стрессе" в ближайшие дни

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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. В ближайшие дни температура в центре Европейской части России может достигнуть и даже превзойти рекордные значения. Об этом "Звезде" рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По словам метеоролога, воздух прогреется до 35 градусов тепла.
"Если температура около рекордного значения, это значит, что ситуация экстремальна, опасна, выпускаются постоянные предупреждения. Нужно быть очень внимательным сейчас", – призвал специалист.
Он добавил, что в Москве даже ночью будет жарко.
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"Ночные температуры будут очень высокими, сегодня минимальная температура в Москве ночью была +21 градус, а в центре Москвы – там, где высотные дома, – там минимальная температура +24 +25 градусов. Это стресс тепловой", – пояснили в Гидрометцентре.
По мнению Вильфанда, такие показатели обычно фиксируют на юге Турции и севере Египта. Однако к концу недели столбики термометра опустятся на 3-5 градусов, а также пройдет небольшой дождь, отметил он.
Ранее врач Суна Исакова напомнила, что избежать теплового удара в жару помогут головной убор и легкая светлая одежда. Она также рекомендовала поддерживать в помещении температуру в 20–25 градусов, меньше использовать плиту и духовку при готовке и чаще принимать освежающий душ.
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РоссияПогодаРоман ВильфандГидрометцентрМоскваТурцияЕгипетОбщество
 
 
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