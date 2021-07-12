https://ria.ru/20210712/stress-1740890037.html

Вильфанд предупредил россиян о "тепловом стрессе" в ближайшие дни

Вильфанд предупредил россиян о "тепловом стрессе" в ближайшие дни - РИА Новости, 12.07.2021

Вильфанд предупредил россиян о "тепловом стрессе" в ближайшие дни

В ближайшие дни температура в центре Европейской части России может достигнуть и даже превзойти рекордные значения. Об этом "Звезде" рассказал научный... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T11:29

2021-07-12T11:29

2021-07-12T11:29

россия

погода

роман вильфанд

гидрометцентр

москва

турция

египет

общество

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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. В ближайшие дни температура в центре Европейской части России может достигнуть и даже превзойти рекордные значения. Об этом "Звезде" рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.По словам метеоролога, воздух прогреется до 35 градусов тепла.Он добавил, что в Москве даже ночью будет жарко. "Ночные температуры будут очень высокими, сегодня минимальная температура в Москве ночью была +21 градус, а в центре Москвы – там, где высотные дома, – там минимальная температура +24 +25 градусов. Это стресс тепловой", – пояснили в Гидрометцентре.По мнению Вильфанда, такие показатели обычно фиксируют на юге Турции и севере Египта. Однако к концу недели столбики термометра опустятся на 3-5 градусов, а также пройдет небольшой дождь, отметил он.Ранее врач Суна Исакова напомнила, что избежать теплового удара в жару помогут головной убор и легкая светлая одежда. Она также рекомендовала поддерживать в помещении температуру в 20–25 градусов, меньше использовать плиту и духовку при готовке и чаще принимать освежающий душ.

https://ria.ru/20210701/pogoda-1739338174.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210611/pogoda-1736639961.html

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