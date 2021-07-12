https://ria.ru/20210712/stipendii-1740921899.html
В Амурской области более 400 учащихся получат стипендии губернатора
В Амурской области более 400 учащихся получат стипендии губернатора - РИА Новости, 12.07.2021
В Амурской области более 400 учащихся получат стипендии губернатора
Более 400 школьников и студентов колледжей в Амурской области получат в этом году губернаторские стипендии за отличную учебу. РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T14:10
2021-07-12T14:10
2021-07-12T14:10
амурская область
василий орлов (губернатор)
амурская область
общество
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 июл – РИА Новости. Более 400 школьников и студентов колледжей в Амурской области получат в этом году губернаторские стипендии за отличную учебу."Более 400 ребят в этом году получат губернаторские стипендии за отличную учебу. Амурские дети – талантливые, целеустремлённые, имеют огромный потенциал. Задача взрослых – помочь им в достижении поставленных целей. Для этого у нас открываются "Точки роста", "Кванториумы", "IT-кубы", но я считаю ребятам нужна и дополнительная мотивация. Для этого мы организовали стипендии для отличников", - написал губернатор Амурской области Василий Орлов в Instagram.Он добавил, что деньги на стипендии выделяются из бюджета Приамурья.Как уточняет правительство Приамурья, на губернаторские стипендии могут претендовать школьники-отличники 9-11 классов , деньги – 18 тысяч рублей – выплачиваются один раз в год. Главное условие для этого – наличие "пятёрок" по итогам четвертей по всем предметам за последние три года.По 12 тысяч рублей выплачивают студента колледжей дважды в год, начисляются губернаторские стипендии по результатам учебы за предыдущее полугодие, по всем дисциплинам должно быть "отлично".
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василий орлов (губернатор), амурская область, общество
В Амурской области более 400 учащихся получат стипендии губернатора
В Амурской области 400 школьников и студентов получат стипендии губернатора за отличную учебу