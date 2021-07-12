Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Амурская область
Амурская область
https://ria.ru/20210712/stipendii-1740921899.html
В Амурской области более 400 учащихся получат стипендии губернатора
В Амурской области более 400 учащихся получат стипендии губернатора - РИА Новости, 12.07.2021
В Амурской области более 400 учащихся получат стипендии губернатора
Более 400 школьников и студентов колледжей в Амурской области получат в этом году губернаторские стипендии за отличную учебу. РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T14:10
2021-07-12T14:10
амурская область
василий орлов (губернатор)
амурская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150676/50/1506765092_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0b69af8b0041390ac9e763442feb185f.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 июл – РИА Новости. Более 400 школьников и студентов колледжей в Амурской области получат в этом году губернаторские стипендии за отличную учебу."Более 400 ребят в этом году получат губернаторские стипендии за отличную учебу. Амурские дети – талантливые, целеустремлённые, имеют огромный потенциал. Задача взрослых – помочь им в достижении поставленных целей. Для этого у нас открываются "Точки роста", "Кванториумы", "IT-кубы", но я считаю ребятам нужна и дополнительная мотивация. Для этого мы организовали стипендии для отличников", - написал губернатор Амурской области Василий Орлов в Instagram.Он добавил, что деньги на стипендии выделяются из бюджета Приамурья.Как уточняет правительство Приамурья, на губернаторские стипендии могут претендовать школьники-отличники 9-11 классов , деньги – 18 тысяч рублей – выплачиваются один раз в год. Главное условие для этого – наличие "пятёрок" по итогам четвертей по всем предметам за последние три года.По 12 тысяч рублей выплачивают студента колледжей дважды в год, начисляются губернаторские стипендии по результатам учебы за предыдущее полугодие, по всем дисциплинам должно быть "отлично".
https://ria.ru/20210616/sportploschadka-1737182988.html
амурская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/150676/50/1506765092_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_1197481029013ad5f73d26c86f83b2ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
василий орлов (губернатор), амурская область, общество
В Амурской области более 400 учащихся получат стипендии губернатора
14:10 12.07.2021
 
© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкВид на город Благовещенск
Вид на город Благовещенск - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Перейти в фотобанк

В Амурской области 400 школьников и студентов получат стипендии губернатора за отличную учебу

Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 июл – РИА Новости. Более 400 школьников и студентов колледжей в Амурской области получат в этом году губернаторские стипендии за отличную учебу.
"Более 400 ребят в этом году получат губернаторские стипендии за отличную учебу. Амурские дети – талантливые, целеустремлённые, имеют огромный потенциал. Задача взрослых – помочь им в достижении поставленных целей. Для этого у нас открываются "Точки роста", "Кванториумы", "IT-кубы", но я считаю ребятам нужна и дополнительная мотивация. Для этого мы организовали стипендии для отличников", - написал губернатор Амурской области Василий Орлов в Instagram.
Он добавил, что деньги на стипендии выделяются из бюджета Приамурья.
Как уточняет правительство Приамурья, на губернаторские стипендии могут претендовать школьники-отличники 9-11 классов , деньги – 18 тысяч рублей – выплачиваются один раз в год. Главное условие для этого – наличие "пятёрок" по итогам четвертей по всем предметам за последние три года.
По 12 тысяч рублей выплачивают студента колледжей дважды в год, начисляются губернаторские стипендии по результатам учебы за предыдущее полугодие, по всем дисциплинам должно быть "отлично".
Поезд компании РЖД - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
16 июня, 10:50Амурская область
Приамурье и РЖД договорились о строительстве школ и спортплощадок
 
Амурская областьВасилий Орлов (губернатор)Амурская областьОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:27Маск поаплодировал Рогозину за призыв к российским миллиардерам
08:23Оператор приостановил поставки газа по "Северному потоку"
08:12В Иркутской области загорелся лес на площади десять тысяч гектаров
08:04В ГД оценили заинтересованность Германии в расследовании дела Навальным
07:59В Крыму миссию Евросоюза пригласили на полуостров
07:53Москвичей предупредили о рекордной жаре
07:47В Саратове 11 человек пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком
07:34Врач рассказал об эффективности плазмы вакцинированных от COVID-19
07:29Кузнецова объяснила, почему согласилась стать одним из лидеров списка ЕР
07:22Каждый пятый россиянин получил прибавку к зарплате в этом году
07:07В России предложили увеличить на десять дней отпуск некурящим работникам
07:07"Принципиально новый" военный самолет презентуют в первый день МАКС-2021
07:00Названа причина взрыва в квартире в Приморье
06:58У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,0
06:56В Хабаровском крае завели дело о мошенничестве на 80 миллионов рублей
06:46Россияне назвали главные достопримечательности страны
06:31Россияне назвали справедливую цену земельного участка
06:21Кузнецова рассказала о решении проблем в селе, о котором сообщили Путину
05:06Около Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,8
05:05Мадуро заявил, что за последнее время на него готовилось два покушения
Лента новостейМолния