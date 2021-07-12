https://ria.ru/20210712/stepen-1740919099.html
Меркель получила восемнадцатую ученую степень
Меркель получила восемнадцатую ученую степень - РИА Новости, 12.07.2021
Меркель получила восемнадцатую ученую степень
Канцлер ФРГ Ангела Меркель во время визита в США 14-16 июля получит степень почетного доктора университета Джонса Хопкинса, заявил на брифинге в Берлине... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T13:56
2021-07-12T13:56
2021-07-12T13:56
штеффен зайберт
ангела меркель
джо байден
германия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738294904_0:257:2689:1770_1920x0_80_0_0_3576ade801a0ec607de4bee4cd22c067.jpg
БЕРЛИН, 12 июл - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель во время визита в США 14-16 июля получит степень почетного доктора университета Джонса Хопкинса, заявил на брифинге в Берлине официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт."Канцлер во время церемонии в Вашингтоне получит степень почетного доктора университета Джонса Хопкинса", - сказал он, добавив, что "вместе с университетом Джонса Хопкинса это будет 18-я (почетная ученая степень - ред)".После переговоров с президентом США Джо Байденом и совместной пресс-конференции лидеров двух стран в Вашингтоне 15 июля американская сторона организует ужин для Меркель и ее супруга Йоахима Зауэра.
https://ria.ru/20210709/vstrecha-1740680177.html
германия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738294904_52:0:2412:1770_1920x0_80_0_0_d6cb8b44b30185346219a31a282762f2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
штеффен зайберт, ангела меркель, джо байден, германия, сша, в мире
Меркель получила восемнадцатую ученую степень
Меркель вручат в США почетную докторскую степень, она станет 18-й на счету канцлера