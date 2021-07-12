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Меркель получила восемнадцатую ученую степень
Меркель получила восемнадцатую ученую степень - РИА Новости, 12.07.2021
Меркель получила восемнадцатую ученую степень
Канцлер ФРГ Ангела Меркель во время визита в США 14-16 июля получит степень почетного доктора университета Джонса Хопкинса, заявил на брифинге в Берлине... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T13:56
2021-07-12T13:56
штеффен зайберт
ангела меркель
джо байден
германия
сша
в мире
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БЕРЛИН, 12 июл - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель во время визита в США 14-16 июля получит степень почетного доктора университета Джонса Хопкинса, заявил на брифинге в Берлине официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт."Канцлер во время церемонии в Вашингтоне получит степень почетного доктора университета Джонса Хопкинса", - сказал он, добавив, что "вместе с университетом Джонса Хопкинса это будет 18-я (почетная ученая степень - ред)".После переговоров с президентом США Джо Байденом и совместной пресс-конференции лидеров двух стран в Вашингтоне 15 июля американская сторона организует ужин для Меркель и ее супруга Йоахима Зауэра.
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штеффен зайберт, ангела меркель, джо байден, германия, сша, в мире
Меркель получила восемнадцатую ученую степень
13:56 12.07.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Меркель вручат в США почетную докторскую степень, она станет 18-й на счету канцлера

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БЕРЛИН, 12 июл - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель во время визита в США 14-16 июля получит степень почетного доктора университета Джонса Хопкинса, заявил на брифинге в Берлине официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт.
"Канцлер во время церемонии в Вашингтоне получит степень почетного доктора университета Джонса Хопкинса", - сказал он, добавив, что "вместе с университетом Джонса Хопкинса это будет 18-я (почетная ученая степень - ред)".
После переговоров с президентом США Джо Байденом и совместной пресс-конференции лидеров двух стран в Вашингтоне 15 июля американская сторона организует ужин для Меркель и ее супруга Йоахима Зауэра.
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