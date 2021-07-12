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Меркель получила восемнадцатую ученую степень

Меркель получила восемнадцатую ученую степень - РИА Новости, 12.07.2021

Меркель получила восемнадцатую ученую степень

Канцлер ФРГ Ангела Меркель во время визита в США 14-16 июля получит степень почетного доктора университета Джонса Хопкинса, заявил на брифинге в Берлине... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T13:56

2021-07-12T13:56

2021-07-12T13:56

штеффен зайберт

ангела меркель

джо байден

германия

сша

в мире

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БЕРЛИН, 12 июл - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель во время визита в США 14-16 июля получит степень почетного доктора университета Джонса Хопкинса, заявил на брифинге в Берлине официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт."Канцлер во время церемонии в Вашингтоне получит степень почетного доктора университета Джонса Хопкинса", - сказал он, добавив, что "вместе с университетом Джонса Хопкинса это будет 18-я (почетная ученая степень - ред)".После переговоров с президентом США Джо Байденом и совместной пресс-конференции лидеров двух стран в Вашингтоне 15 июля американская сторона организует ужин для Меркель и ее супруга Йоахима Зауэра.

https://ria.ru/20210709/vstrecha-1740680177.html

германия

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штеффен зайберт, ангела меркель, джо байден, германия, сша, в мире