https://ria.ru/20210712/statya-1740964086.html
Статью Путина опубликовали на украинском языке
Статью Путина опубликовали на украинском языке - РИА Новости, 12.07.2021
Статью Путина опубликовали на украинском языке
Статья президента России Владимира Путина об Украине опубликована в том числе на украинском языке. РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T17:19
2021-07-12T17:19
2021-07-12T17:19
россия
владимир путин
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739869599_0:0:3143:1768_1920x0_80_0_0_e52909d89256d99be6af7ec7a178ae03.jpg
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Статья президента России Владимира Путина об Украине опубликована в том числе на украинском языке.Текст статьи с названием "Про історичну єдність росіян та українців" опубликован на сайте Кремля.В ходе последней прямой линии с гражданами Путин пообещал, что напишет аналитическую статью о России и Украине, где изложит свое отношение к делу. Он подчеркнул, что считает русский и украинский народы единым целым. Глава российского государства также выразил надежду на то, что с его статьей ознакомятся граждане в обоих странах.
https://ria.ru/20210709/nato-1740531799.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739274118_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_995ef328a0d164f316e800b90e8cbfe1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, украина, в мире
Статью Путина опубликовали на украинском языке
Статью Путина опубликовали на русском и украинском языках