https://ria.ru/20210712/statya-1740964086.html

Статью Путина опубликовали на украинском языке

Статью Путина опубликовали на украинском языке - РИА Новости, 12.07.2021

Статью Путина опубликовали на украинском языке

Статья президента России Владимира Путина об Украине опубликована в том числе на украинском языке. РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T17:19

2021-07-12T17:19

2021-07-12T17:19

россия

владимир путин

украина

в мире

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Статья президента России Владимира Путина об Украине опубликована в том числе на украинском языке.Текст статьи с названием "Про історичну єдність росіян та українців" опубликован на сайте Кремля.В ходе последней прямой линии с гражданами Путин пообещал, что напишет аналитическую статью о России и Украине, где изложит свое отношение к делу. Он подчеркнул, что считает русский и украинский народы единым целым. Глава российского государства также выразил надежду на то, что с его статьей ознакомятся граждане в обоих странах.

https://ria.ru/20210709/nato-1740531799.html

россия

украина

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2021

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россия, владимир путин, украина, в мире