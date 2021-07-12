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Статью Путина опубликовали на украинском языке
Статью Путина опубликовали на украинском языке - РИА Новости, 12.07.2021
Статью Путина опубликовали на украинском языке
Статья президента России Владимира Путина об Украине опубликована в том числе на украинском языке. РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T17:19
2021-07-12T17:19
россия
владимир путин
украина
в мире
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Статья президента России Владимира Путина об Украине опубликована в том числе на украинском языке.Текст статьи с названием "Про історичну єдність росіян та українців" опубликован на сайте Кремля.В ходе последней прямой линии с гражданами Путин пообещал, что напишет аналитическую статью о России и Украине, где изложит свое отношение к делу. Он подчеркнул, что считает русский и украинский народы единым целым. Глава российского государства также выразил надежду на то, что с его статьей ознакомятся граждане в обоих странах.
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россия, владимир путин, украина, в мире
Статью Путина опубликовали на украинском языке
17:19 12.07.2021
 
© POOL / Перейти в фотобанкВладимир Путин
Владимир Путин
© POOL
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Статью Путина опубликовали на русском и украинском языках

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Статья президента России Владимира Путина об Украине опубликована в том числе на украинском языке.
Текст статьи с названием "Про історичну єдність росіян та українців" опубликован на сайте Кремля.
В ходе последней прямой линии с гражданами Путин пообещал, что напишет аналитическую статью о России и Украине, где изложит свое отношение к делу. Он подчеркнул, что считает русский и украинский народы единым целым. Глава российского государства также выразил надежду на то, что с его статьей ознакомятся граждане в обоих странах.
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