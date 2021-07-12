https://ria.ru/20210712/srok-1740901576.html
Мосгорсуд утвердил приговор таксисту, кинувшему ограждение в росгвардейца
Мосгорсуд утвердил приговор таксисту, кинувшему ограждение в росгвардейца - РИА Новости, 12.07.2021
Мосгорсуд утвердил приговор таксисту, кинувшему ограждение в росгвардейца
Мосгорсуд оставил в силе приговор таксисту Валерию Евсину по делу о применении насилия к сотруднику Росгвардии на несогласованной акции 23 января, сообщили РИА... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T12:28
2021-07-12T12:28
2021-07-12T12:28
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
московский городской суд
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/49756/31/497563133_0:204:3001:1892_1920x0_80_0_0_e4942ac3c0982e09390176f9110338c2.jpg
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Мосгорсуд оставил в силе приговор таксисту Валерию Евсину по делу о применении насилия к сотруднику Росгвардии на несогласованной акции 23 января, сообщили РИА Новости в суде.Тверской суд Москвы 7 апреля приговорил Евсина к двум годам колонии общего режима. Защита обжаловала его.Евсин ранее признал, что бросил металлическое ограждение в сотрудника Росгвардии. Дело слушалось в особом порядке, который предполагает более мягкий приговор. Прокурор просил три года колонии. Максимальная санкция инкриминируемой Евсину ч. 1 ст. 318 УК РФ - 5 лет лишения свободы.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Кроме того, несогласованные акции прошли в Москве 2 февраля во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Алексея Навального.
https://ria.ru/20210525/nakazanie-1733839812.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/49756/31/497563133_83:0:2750:2000_1920x0_80_0_0_8848f339a1c3b58ab09f00eb087501de.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), московский городской суд, москва, происшествия
Мосгорсуд утвердил приговор таксисту, кинувшему ограждение в росгвардейца
Мосгорсуд утвердил приговор таксисту, бросившему ограждение в росгвардейца на незаконной акции