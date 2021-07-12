https://ria.ru/20210712/srok-1740901576.html

Мосгорсуд утвердил приговор таксисту, кинувшему ограждение в росгвардейца

Мосгорсуд утвердил приговор таксисту, кинувшему ограждение в росгвардейца - РИА Новости, 12.07.2021

Мосгорсуд утвердил приговор таксисту, кинувшему ограждение в росгвардейца

Мосгорсуд оставил в силе приговор таксисту Валерию Евсину по делу о применении насилия к сотруднику Росгвардии на несогласованной акции 23 января, сообщили РИА... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T12:28

2021-07-12T12:28

2021-07-12T12:28

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

московский городской суд

москва

происшествия

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Мосгорсуд оставил в силе приговор таксисту Валерию Евсину по делу о применении насилия к сотруднику Росгвардии на несогласованной акции 23 января, сообщили РИА Новости в суде.Тверской суд Москвы 7 апреля приговорил Евсина к двум годам колонии общего режима. Защита обжаловала его.Евсин ранее признал, что бросил металлическое ограждение в сотрудника Росгвардии. Дело слушалось в особом порядке, который предполагает более мягкий приговор. Прокурор просил три года колонии. Максимальная санкция инкриминируемой Евсину ч. 1 ст. 318 УК РФ - 5 лет лишения свободы.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Кроме того, несогласованные акции прошли в Москве 2 февраля во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Алексея Навального.

https://ria.ru/20210525/nakazanie-1733839812.html

россия

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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), московский городской суд, москва, происшествия