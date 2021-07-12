https://ria.ru/20210712/sputnikv-1740891930.html

РФПИ рассказал об исследовании вакцины "Спутник V" в Аргентине

РФПИ рассказал об исследовании вакцины "Спутник V" в Аргентине - РИА Новости, 12.07.2021

РФПИ рассказал об исследовании вакцины "Спутник V" в Аргентине

Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" вырабатывает высокий уровень IGG- и вируснейтрализующих антител, показало исследование в Аргентине, сообщил... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T11:35

2021-07-12T11:35

2021-07-12T11:35

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

российский фонд прямых инвестиций

аргентина

в мире

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" вырабатывает высокий уровень IGG- и вируснейтрализующих антител, показало исследование в Аргентине, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)."Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации), инвестор российской вакцины против коронавируса "Спутник V", объявляет о публикации результатов исследования российской вакцины против коронавируса "Спутник V", согласно которым прививка препаратом вырабатывает высокий уровень IGG- и вируснейтрализующих антител", - говорится в сообщении.В ходе исследования, опубликованного в международном рецензируемом журнале Cell Reports Medicine, проводилась оценка выработки специфических антител после вакцинации 288 медицинских работников в Аргентине, осуществлялся анализ титров IGG-антител и нейтрализующей способности после одного и двух уколов "Спутником V" лиц уже перенесших заболевание COVID-19 и ранее не болевших.Авторы исследования, по сообщению РФПИ, указывают, что у 94% людей, ранее не болевших коронавирусом, наблюдался сильный иммунный ответ после введения одной дозы "Спутник V", и очевидных преимуществ введения второй дозы "Спутник V" ранее переболевшим лицам не выявлено. Так, по мнению авторов, для защиты здоровья переболевших лиц достаточно иммунизации только первым компонентом "Спутника V" (вакцина "Спутник Лайт")."Статья, опубликованная специалистами из Аргентины в журнале Cell Reports Medicine, является еще одним примером позитивных данных, полученных в ходе применения вакцины "Спутник V". Препарат обеспечивает высокий уровень защиты как для не болевших коронавирусом, так и лиц, которые перенесли инфекцию", - прокомментировал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.Аргентина первой из латиноамериканских стран официально зарегистрировала "Спутник V" на своей территории. Регистрация была осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization). Вакцинация российским препаратом в Аргентине началась 29 декабря 2020 года."Спутник V" зарегистрирован в 67 странах с общим населением более 3,5 миллиарда человек. Данные регуляторов ряда стран, в том числе Аргентины, Сербии, Бахрейна, Венгрии, Мексики и других государств, полученные в ходе вакцинации населения, демонстрируют, что "Спутник V" – одна из наиболее безопасных и эффективных вакцин против коронавируса.

https://ria.ru/20210701/sputnikv-1739169613.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, аргентина, в мире