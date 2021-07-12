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Исследование показало эффективность "Спутника V" против новых штаммов
Исследование показало эффективность "Спутника V" против новых штаммов - РИА Новости, 12.07.2021
Исследование показало эффективность "Спутника V" против новых штаммов
Российская вакцина против коронавируса "Спутник V", согласно исследованиям НИЦЭМ имени Гамалеи, опубликованным в ведущем международном журнале Vaccines,... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T16:30
2021-07-12T16:30
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
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россия
александр гинцбург
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Российская вакцина против коронавируса "Спутник V", согласно исследованиям НИЦЭМ имени Гамалеи, опубликованным в ведущем международном журнале Vaccines, эффективна против новых штаммов коронавируса, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)."Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им Н.Ф. Гамалеи Министерства здравоохранения РФ и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявляют позитивные результаты исследования нейтрализующей активности сыворотки крови, взятой у вакцинированных препаратом "Спутник V", против новых штаммов SARS-CoV-2. Вакцинация препаратом вырабатывает защитные нейтрализующие титры антител против новых штаммов", - говорится в сообщении.Методология исследования, по сообщению РФПИ, основана на оценке вируснейтрализующей активности (ВНА) с применением живого вируса. В ходе исследования сравнивалась ВНА сыворотки крови людей после вакцинации препаратом "Спутник V" на образцах штаммов, имеющих международное распространение, с ВНА против исходного штамма.Методология исследований НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи описана в статье, опубликованной в ведущем международном журнале Vaccines в понедельник."Спутник V" был первой вакциной, применяющей два разных аденовирусных вектора в ходе вакцинации. Исследования Центра имени Гамалеи продемонстрировали правоту подобного подхода – вируснейтрализующая активность вакцины против новых, более опасных штаммов, оказалась выше, чем у многих других вакцин. РФПИ продолжит поддерживать дальнейшие исследования эффективности "Спутника V" против новых штаммов", - цитируются слова главы РФПИ Кирилла Дмитриева."Мы получаем все больше данных о способности коронавируса к трансформации и мутациям по всему миру. Сегодня "Спутник V" является одной из наиболее эффективных вакцин как против исходного, так и против новых штаммов коронавируса благодаря уникальному подходу, в основе которого лежит применение двух разных аденовирусных векторов в качестве инструментов доставки", - сказал глава центра Гамалеи Александр Гинцбург, слова которого приводятся в сообщении."Спутник V" зарегистрирован в 67 странах с общим населением более 3,5 миллиарда человек. Данные регуляторов ряда стран, в том числе Аргентины, Сербии, Бахрейна, Венгрии, Мексики и других государств, полученные в ходе вакцинации населения, демонстрируют, что "Спутник V" – одна из наиболее безопасных и эффективных вакцин против коронавируса.
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Исследование показало эффективность "Спутника V" против новых штаммов
16:30 12.07.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник держит в руках ампулу с российским препаратом "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Медицинский сотрудник держит в руках ампулу с российским препаратом Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Исследование Центра Гамалеи показало, что "Спутник V" эффективен против новых штаммов

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Российская вакцина против коронавируса "Спутник V", согласно исследованиям НИЦЭМ имени Гамалеи, опубликованным в ведущем международном журнале Vaccines, эффективна против новых штаммов коронавируса, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
"Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им Н.Ф. Гамалеи Министерства здравоохранения РФ и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявляют позитивные результаты исследования нейтрализующей активности сыворотки крови, взятой у вакцинированных препаратом "Спутник V", против новых штаммов SARS-CoV-2. Вакцинация препаратом вырабатывает защитные нейтрализующие титры антител против новых штаммов", - говорится в сообщении.
Методология исследования, по сообщению РФПИ, основана на оценке вируснейтрализующей активности (ВНА) с применением живого вируса. В ходе исследования сравнивалась ВНА сыворотки крови людей после вакцинации препаратом "Спутник V" на образцах штаммов, имеющих международное распространение, с ВНА против исходного штамма.
Методология исследований НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи описана в статье, опубликованной в ведущем международном журнале Vaccines в понедельник.
"Спутник V" был первой вакциной, применяющей два разных аденовирусных вектора в ходе вакцинации. Исследования Центра имени Гамалеи продемонстрировали правоту подобного подхода – вируснейтрализующая активность вакцины против новых, более опасных штаммов, оказалась выше, чем у многих других вакцин. РФПИ продолжит поддерживать дальнейшие исследования эффективности "Спутника V" против новых штаммов", - цитируются слова главы РФПИ Кирилла Дмитриева.
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"Спутник V". Все о первой российской вакцине от коронавируса
"Мы получаем все больше данных о способности коронавируса к трансформации и мутациям по всему миру. Сегодня "Спутник V" является одной из наиболее эффективных вакцин как против исходного, так и против новых штаммов коронавируса благодаря уникальному подходу, в основе которого лежит применение двух разных аденовирусных векторов в качестве инструментов доставки", - сказал глава центра Гамалеи Александр Гинцбург, слова которого приводятся в сообщении.
"Спутник V" зарегистрирован в 67 странах с общим населением более 3,5 миллиарда человек. Данные регуляторов ряда стран, в том числе Аргентины, Сербии, Бахрейна, Венгрии, Мексики и других государств, полученные в ходе вакцинации населения, демонстрируют, что "Спутник V" – одна из наиболее безопасных и эффективных вакцин против коронавируса.
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