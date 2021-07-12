https://ria.ru/20210712/sputnik-1740922591.html

В Сербии оценили эффективность "Спутника V"

В Сербии оценили эффективность "Спутника V" - РИА Новости, 12.07.2021

В Сербии оценили эффективность "Спутника V"

В семимиллионной Сербии, где вакцинирована почти половина взрослого населения, российский препарат "Спутник V" вызвал наименьшее среди вакцин число побочных... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T14:12

2021-07-12T14:12

2021-07-12T14:12

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

сербия

в мире

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БЕЛГРАД, 12 июл – РИА Новости. В семимиллионной Сербии, где вакцинирована почти половина взрослого населения, российский препарат "Спутник V" вызвал наименьшее среди вакцин число побочных эффектов, заявил РИА Новости госсекретарь (в ранге замминистра) здравоохранения Мирсад Джерлек.Массовая иммунизация от COVID-19 началась в Сербии 24 декабря. Постепенно, по мере поступления, стали применятся четыре препарата - Sinopharm, Pfizer, "Спутник V", AstraZeneca. Граждане могут выбирать, какую из четырех вакцин использовать."У нас 48,6% взрослого населения сейчас привиты двумя компонентами разных вакцин, надеемся, что в ближайшие дни достигнем отметки 50%. Точно сказать, сколько поставлено прививок "Спутник V", сейчас не представляется возможным, приблизительно от общего числа он составляет до 25%, граждане проявили к нему большой интерес, и я сам им привился", - заявил доктор Джерлек агентству.По его словам, все вакцины, которые Сербия ранее получила "от друзей и братьев из России", к настоящему моменту использованы."До окончания эпидемии в мире учитываются все побочные эффекты по каждой прививке. Мы ни с одним из четырех применяемых препаратов не имели серьезных нежелательных реакций. Что касается конкретно "Спутник V", то он вместе с еще одним средством вызвал наименьшее число побочных эффектов, и речь идет об очень качественной вакцине, поэтому гордимся, что будем ее производить", - подчеркнул госсекретарь здравоохранения."Нас радует, что мы вскоре ожидаем первые вакцины "Спутник V", расфасованные в Институте вирусологии, вакцин и сывороток "Торлак" в Белграде, когда российский институт имени Гамалеи подтвердит их качество. Ожидаем заключение из РФ в ближайшие недели, нам важно высокое качество этих первых вакцин, чтобы оправдать доверие российской стороны, чтобы они были полностью идентичны образцам из России", - указал доктор Джерлек, добавив, что Сербия с началом производства средства для иммунизации улучшит свое международную репутацию.По словам представителя минздрава Сербии, обсуждается и повторная вакцинация осенью этого года. Намечено, что 23 июля национальный орган по иммунизации даст свою рекомендацию кризисному штабу, а кризисный штаб 1 августа сообщит, какие категории граждан должны будут использовать вакцину повторно, в третий раз, и когда."В настоящее время наш главный приоритет – убедить сделать прививку молодых людей от 17 до 30 лет, так как процент иммунизации в этой возрастной группе всего 17,4%, и они входят в число неопределившихся. А могли бы нам помочь как можно скорее достичь коллективного иммунитета", - сообщил собеседник агентства.

https://ria.ru/20210707/vaktsina-1740205465.html

https://ria.ru/20210708/vaktsina-1740358713.html

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, сербия, в мире