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Титов прекратил работу с "лондонским списком"
Титов прекратил работу с "лондонским списком" - РИА Новости, 12.07.2021
Титов прекратил работу с "лондонским списком"
Аппарат уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова прекратил процесс возвращения предпринимателей из "лондонского списка"... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T14:25
2021-07-12T14:25
россия
борис титов
владимир путин
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Аппарат уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова прекратил процесс возвращения предпринимателей из "лондонского списка" из-за позиции Генпрокуратуры, которая не может гарантировать, что их не заключат под стражу, говорится в докладе омбудсмена президенту РФ Владимиру Путину, который есть в распоряжении РИА Новости."В настоящее время процесс возвращения предпринимателей прекращен в связи с позицией Генеральной прокуратуры, декларирующей отсутствие возможности гарантировать неприменение в отношении прибывающих в Россию предпринимателей в качестве меры пресечения заключения под стражу", - отмечается в документе.В докладе указывается, что с 2018 года по настоящее время поступило 136 обращений, в настоящее время в работе находятся 10. За время работы по обращениям на территорию Российской Федерации вернулось 12 предпринимателей."Лондонский список" – условное название перечня бывших российских бизнесменов, которые проживают за границей в то время, как в России на них заведены уголовные дела. Все участники списка выражают намерение вернуться в Россию при условии гарантии неприменения к ним меры пресечения в виде предварительного (до вынесения приговора) заключения. Титов ранее признавал, что возвращение большинства фигурантов осложнено.
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россия, борис титов, владимир путин
Титов прекратил работу с "лондонским списком"
14:25 12.07.2021
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкБорис Титов во время съезда "Партии роста"
Борис Титов во время съезда Партии роста - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк

Бизнес-омбудсмен Титов прекратил работу с "лондонским списком" из-за позиции Генпрокуратуры

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Аппарат уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова прекратил процесс возвращения предпринимателей из "лондонского списка" из-за позиции Генпрокуратуры, которая не может гарантировать, что их не заключат под стражу, говорится в докладе омбудсмена президенту РФ Владимиру Путину, который есть в распоряжении РИА Новости.
"В настоящее время процесс возвращения предпринимателей прекращен в связи с позицией Генеральной прокуратуры, декларирующей отсутствие возможности гарантировать неприменение в отношении прибывающих в Россию предпринимателей в качестве меры пресечения заключения под стражу", - отмечается в документе.
В докладе указывается, что с 2018 года по настоящее время поступило 136 обращений, в настоящее время в работе находятся 10. За время работы по обращениям на территорию Российской Федерации вернулось 12 предпринимателей.
"Лондонский список" – условное название перечня бывших российских бизнесменов, которые проживают за границей в то время, как в России на них заведены уголовные дела. Все участники списка выражают намерение вернуться в Россию при условии гарантии неприменения к ним меры пресечения в виде предварительного (до вынесения приговора) заключения. Титов ранее признавал, что возвращение большинства фигурантов осложнено.
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