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На Ставрополье задержали спасателя по делу о двух утопленниках
На Ставрополье задержали спасателя по делу о двух утопленниках - РИА Новости, 12.07.2021
На Ставрополье задержали спасателя по делу о двух утопленниках
Спасателя на Ставрополье задержали после того, как он организовал водную прогулку для восьми человек, однако лодка перевернулась и два пассажира погибли,... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T18:06
2021-07-12T18:06
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ставропольский край
происшествия
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ПЯТИГОРСК, 12 июл - РИА Новости. Спасателя на Ставрополье задержали после того, как он организовал водную прогулку для восьми человек, однако лодка перевернулась и два пассажира погибли, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ."Возбуждено уголовное дело в отношении спасателя ГКУ "ПАСС СК". Он подозревается в совершении преступления по статье УК РФ "причинение смерти по неосторожности", - сказано в сообщении.По данным следствия, накануне днем спасатель Аварийно-спасательной службы Ставрополья (ГСУ "ПАСС СК") организовал в Изобильненском округе прогулку на моторной лодке для восьми человек. В процессе лодка перевернулась и затонула – как предполагается, из-за "неосторожных действий" подозреваемого."В результате трагедии утонули 6-летний мальчик и 34-летний мужчина. В настоящее время следователем подозреваемый задержан, в ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - отмечается в релизе.Ему вменяется статья УК РФ "Причинение смерти по неосторожности" и грозит максимум четыре года лишения свободы.Отдельно Следственный комитет собирается оценить действия чиновников, ответственных за безопасность.
https://ria.ru/20210712/pytki-1740897366.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), ставропольский край, происшествия
На Ставрополье задержали спасателя по делу о двух утопленниках
18:06 12.07.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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На Ставрополье задержали спасателя после гибели двух пассажиров на водной прогулке

Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 12 июл - РИА Новости. Спасателя на Ставрополье задержали после того, как он организовал водную прогулку для восьми человек, однако лодка перевернулась и два пассажира погибли, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело в отношении спасателя ГКУ "ПАСС СК". Он подозревается в совершении преступления по статье УК РФ "причинение смерти по неосторожности", - сказано в сообщении.
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По данным следствия, накануне днем спасатель Аварийно-спасательной службы Ставрополья (ГСУ "ПАСС СК") организовал в Изобильненском округе прогулку на моторной лодке для восьми человек. В процессе лодка перевернулась и затонула – как предполагается, из-за "неосторожных действий" подозреваемого.
"В результате трагедии утонули 6-летний мальчик и 34-летний мужчина. В настоящее время следователем подозреваемый задержан, в ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - отмечается в релизе.
Ему вменяется статья УК РФ "Причинение смерти по неосторожности" и грозит максимум четыре года лишения свободы.
Отдельно Следственный комитет собирается оценить действия чиновников, ответственных за безопасность.
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