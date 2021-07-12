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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210712/sofiya-1740904565.html
В муфтияте рассказали об "активном паломничестве" россиян в Святую Софию
В муфтияте рассказали об "активном паломничестве" россиян в Святую Софию - РИА Новости, 12.07.2021
В муфтияте рассказали об "активном паломничестве" россиян в Святую Софию
Российские мусульмане активно проводят паломнические поездки в Стамбул, чтобы помолиться в мечети Айя-София, заявил РИА Новости первый зампредседателя Духовного РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T12:43
2021-07-12T12:43
религия и мировоззрение
россия
дамир мухетдинов
юнеско
стамбул
софия (город)
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Российские мусульмане активно проводят паломнические поездки в Стамбул, чтобы помолиться в мечети Айя-София, заявил РИА Новости первый зампредседателя Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ, ректор Московского исламского института Дамир Мухетдинов."Очень много в течение года активных мусульман и мусульманок посещали Стамбул, посещали именно специально мечеть Айя-София, выкладывали свои репортажи, фотографии, делились впечатлениями, призывали единоверцев посетить этот величественный храм и прочесть молитву обязательно в храме Айя-София", - рассказал он.Мусульмане, считает Мухетдинов, с воодушевлением восприняли сообщение о том, что музей Айя-София снова будет действующим храмом, не только в Турции, но и во всем мире, не исключая и Россию. Дисбаланса же в межрелигиозных, межнациональных отношениях за возвращением Софии статуса мечети, по его мнению, не последовало."Правительство Турции, как и предполагалось, исполняет свои обещания: храм открыт для всех желающих, только во время молитвы туда пускают непосредственно мусульман. Но даже если человек не мусульманин, то проверять его или допрашивать никто не будет - так что мечеть носит статус публичного учреждения, храма, и каждый может найти в нем то, что ищет. Кого интересуют фрески, изображения, иконопись - те могут это прекрасно увидеть и разглядеть", - добавил зампред ДУМ РФ.Он выразил надежду, что по поводу храма Айя-Софии мир и гармония сохранятся и в дальнейшем - как в Турции, так и для всех людей, "которые неоднократно поднимали эту проблематику и переживали за будущее храма".Храм Святой Софии (Айя-София) был основан византийским императором-христианином Юстинианом I и открыт 27 декабря 537 года. Около тысячи лет храм был самым большим в христианском мире, но после захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был он был переделан в мечеть.В 1934 году здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Однако 10 июля 2020 года Госсовет Турции аннулировал это решение, несмотря на протесты поместных православных церквей, в том числе Русской. Сразу после этого президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений. Первый намаз был совершен в Айя-Софии 24 июля 2010 года.
https://ria.ru/20210712/mozaiki-1740886658.html
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россия, дамир мухетдинов, юнеско, стамбул, софия (город)

В муфтияте рассказали об "активном паломничестве" россиян в Святую Софию

12:43 12.07.2021
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкВерующие на площади Султанахмет у собора Святой Софии в Стамбуле
Верующие на площади Султанахмет у собора Святой Софии в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Российские мусульмане активно проводят паломнические поездки в Стамбул, чтобы помолиться в мечети Айя-София, заявил РИА Новости первый зампредседателя Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ, ректор Московского исламского института Дамир Мухетдинов.
"Очень много в течение года активных мусульман и мусульманок посещали Стамбул, посещали именно специально мечеть Айя-София, выкладывали свои репортажи, фотографии, делились впечатлениями, призывали единоверцев посетить этот величественный храм и прочесть молитву обязательно в храме Айя-София", - рассказал он.
Прихожане молятся в Соборе Святой Софии в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
Вчера, 11:13Религия и мировоззрение
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Мусульмане, считает Мухетдинов, с воодушевлением восприняли сообщение о том, что музей Айя-София снова будет действующим храмом, не только в Турции, но и во всем мире, не исключая и Россию. Дисбаланса же в межрелигиозных, межнациональных отношениях за возвращением Софии статуса мечети, по его мнению, не последовало.
"Правительство Турции, как и предполагалось, исполняет свои обещания: храм открыт для всех желающих, только во время молитвы туда пускают непосредственно мусульман. Но даже если человек не мусульманин, то проверять его или допрашивать никто не будет - так что мечеть носит статус публичного учреждения, храма, и каждый может найти в нем то, что ищет. Кого интересуют фрески, изображения, иконопись - те могут это прекрасно увидеть и разглядеть", - добавил зампред ДУМ РФ.
Он выразил надежду, что по поводу храма Айя-Софии мир и гармония сохранятся и в дальнейшем - как в Турции, так и для всех людей, "которые неоднократно поднимали эту проблематику и переживали за будущее храма".
Храм Святой Софии (Айя-София) был основан византийским императором-христианином Юстинианом I и открыт 27 декабря 537 года. Около тысячи лет храм был самым большим в христианском мире, но после захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был он был переделан в мечеть.
В 1934 году здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Однако 10 июля 2020 года Госсовет Турции аннулировал это решение, несмотря на протесты поместных православных церквей, в том числе Русской. Сразу после этого президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений. Первый намаз был совершен в Айя-Софии 24 июля 2010 года.
Закрытые христианские мозаики Айя-Софии - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
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