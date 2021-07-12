https://ria.ru/20210712/sochi-1740930622.html

Мэр Сочи напомнил о правилах противопожарной безопасности в жару

Мэр Сочи напомнил о правилах противопожарной безопасности в жару - РИА Новости, 12.07.2021

Мэр Сочи напомнил о правилах противопожарной безопасности в жару

Мэр Сочи Алексей Копайгородский призвал туристов и горожан соблюдать правила противопожарной безопасности на фоне аномальной жары и напомнил, что сейчас... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T14:43

2021-07-12T14:43

2021-07-12T15:02

туризм

новости - туризм

кавказский заповедник

алексей копайгородский

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Мэр Сочи Алексей Копайгородский призвал туристов и горожан соблюдать правила противопожарной безопасности на фоне аномальной жары и напомнил, что сейчас категорически запрещено разжигать огонь вблизи сухой травы и поваленных деревьев.Глава города-курорта отметил, что в Сочи действует особый противопожарный режим."Сейчас категорически запрещено пользоваться открытыми источниками огня вблизи сухой травы и поваленных деревьев. Вместе с НацПарком и Кавказским заповедником проведем масштабную информационную работу. Туристы и горожане должны строго соблюдать все правила противопожарной безопасности, чтобы аномальное повышение температуры не обернулось для нас трагедией", - написал мэр в своем Telegram-канале.По данным МЧС края, в Сочи ожидается аномальная жара до +39 градусов.

https://radiosputnik.ria.ru/20210712/pot-1740660465.html

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