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Мэр Сочи напомнил о правилах противопожарной безопасности в жару
Мэр Сочи напомнил о правилах противопожарной безопасности в жару - РИА Новости, 12.07.2021
Мэр Сочи напомнил о правилах противопожарной безопасности в жару
Мэр Сочи Алексей Копайгородский призвал туристов и горожан соблюдать правила противопожарной безопасности на фоне аномальной жары и напомнил, что сейчас... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T14:43
2021-07-12T15:02
туризм
новости - туризм
кавказский заповедник
алексей копайгородский
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
сочи
краснодарский край
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Мэр Сочи Алексей Копайгородский призвал туристов и горожан соблюдать правила противопожарной безопасности на фоне аномальной жары и напомнил, что сейчас категорически запрещено разжигать огонь вблизи сухой травы и поваленных деревьев.Глава города-курорта отметил, что в Сочи действует особый противопожарный режим."Сейчас категорически запрещено пользоваться открытыми источниками огня вблизи сухой травы и поваленных деревьев. Вместе с НацПарком и Кавказским заповедником проведем масштабную информационную работу. Туристы и горожане должны строго соблюдать все правила противопожарной безопасности, чтобы аномальное повышение температуры не обернулось для нас трагедией", - написал мэр в своем Telegram-канале.По данным МЧС края, в Сочи ожидается аномальная жара до +39 градусов.
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туризм, новости - туризм, кавказский заповедник, алексей копайгородский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, сочи, краснодарский край
Материал дополняется
Мэр Сочи напомнил о правилах противопожарной безопасности в жару
14:43 12.07.2021 (обновлено: 15:02 12.07.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСочи
Сочи - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Мэр Сочи призвал соблюдать противопожарную безопасность на фоне аномальной жары в регионе

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Мэр Сочи Алексей Копайгородский призвал туристов и горожан соблюдать правила противопожарной безопасности на фоне аномальной жары и напомнил, что сейчас категорически запрещено разжигать огонь вблизи сухой травы и поваленных деревьев.
Глава города-курорта отметил, что в Сочи действует особый противопожарный режим.
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"Сейчас категорически запрещено пользоваться открытыми источниками огня вблизи сухой травы и поваленных деревьев. Вместе с НацПарком и Кавказским заповедником проведем масштабную информационную работу. Туристы и горожане должны строго соблюдать все правила противопожарной безопасности, чтобы аномальное повышение температуры не обернулось для нас трагедией", - написал мэр в своем Telegram-канале.
По данным МЧС края, в Сочи ожидается аномальная жара до +39 градусов.
 
ТуризмНовости - ТуризмКавказский заповедникАлексей КопайгородскийМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияСочиКраснодарский край
 
 
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