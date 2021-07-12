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Мэр Сочи напомнил о правилах противопожарной безопасности в жару
Мэр Сочи напомнил о правилах противопожарной безопасности в жару - РИА Новости, 12.07.2021
Мэр Сочи напомнил о правилах противопожарной безопасности в жару
Мэр Сочи Алексей Копайгородский призвал туристов и горожан соблюдать правила противопожарной безопасности на фоне аномальной жары и напомнил, что сейчас... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T14:43
2021-07-12T14:43
2021-07-12T15:02
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кавказский заповедник
алексей копайгородский
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Мэр Сочи Алексей Копайгородский призвал туристов и горожан соблюдать правила противопожарной безопасности на фоне аномальной жары и напомнил, что сейчас категорически запрещено разжигать огонь вблизи сухой травы и поваленных деревьев.Глава города-курорта отметил, что в Сочи действует особый противопожарный режим."Сейчас категорически запрещено пользоваться открытыми источниками огня вблизи сухой травы и поваленных деревьев. Вместе с НацПарком и Кавказским заповедником проведем масштабную информационную работу. Туристы и горожане должны строго соблюдать все правила противопожарной безопасности, чтобы аномальное повышение температуры не обернулось для нас трагедией", - написал мэр в своем Telegram-канале.По данным МЧС края, в Сочи ожидается аномальная жара до +39 градусов.
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РИА Новости
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туризм, новости - туризм, кавказский заповедник, алексей копайгородский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, сочи, краснодарский край
Материал дополняется
Мэр Сочи напомнил о правилах противопожарной безопасности в жару
14:43 12.07.2021 (обновлено: 15:02 12.07.2021)
Мэр Сочи призвал соблюдать противопожарную безопасность на фоне аномальной жары в регионе