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Собянин рассказал о планах благоустройства на востоке Москвы

Собянин рассказал о планах благоустройства на востоке Москвы - РИА Новости, 12.07.2021

Собянин рассказал о планах благоустройства на востоке Москвы

Зону отдыха, пешеходную зону от железнодорожной платформы, три парка и два сквера, маршруты для пешеходов будут благоустроены на востоке и юго-востоке Москвы в... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T09:58

2021-07-12T09:58

2021-07-12T10:19

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Зону отдыха, пешеходную зону от железнодорожной платформы, три парка и два сквера, маршруты для пешеходов будут благоустроены на востоке и юго-востоке Москвы в 2021 году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге в понедельник.По его словам, по просьбам жителей обязательно появится и площадка для выгула собак. В парке будут высажены новые деревья и кустарники, среди которых арония, рябина, жимолость, лещина, боярышник."В Новогиреево сделаем комфортную пешеходную зону от ж/д платформы "Новогиреево" до одноименной станции метро по 3-му проспекту Новогиреева... Тротуары вдоль 3-го проспекта Новогиреева будут расширены и вымощены плиткой. Пешеходную зону отделят от трамвайных путей с помощью деревьев и кустарников. Для отдыха местных жителей установят садовые качели. Проблема хаотичной парковки вдоль трамвайных путей будет решена с помощью озеленения", - рассказал мэр.Он отметил, что три проекта планируется реализовать в Рязанском районе. Рядом с ж/д станцией "Плющево" обновят одноименный парк. В этом сезоне спортивная инфраструктура парка пополнится воркаут-площадками и велодорожкой. Будут благоустроены детские площадки и зона тихого отдыха, отремонтированы дорожки, установлены опоры освещения, высажены новые кустарники и цветники. Появится площадка для выгула собак."От станции "Плющево" в сторону Рязанского проспекта ведет популярный пешеходный маршрут. Там тоже сделаем качественное общественное пространство. Высадим деревья и кустарники, разобьем газоны, проложим удобные тропинки. Установим светильники, чтобы пешеходам было комфортно и в вечернее время. Для малышей в тени деревьев поставим детскую площадку", - отметил он.По словам Собянина, возьмут в работу и пешеходный маршрут – от 1-й Новокузьминской улицы до сквера имени Федора Полетаева."В Нижегородском районе по просьбе жителей микрорайона Карачарово приведем в порядок народный парк на Перовском шоссе. Помимо благоустройства детской площадки и ремонта дорожек, сделаем спортивную зону с силовыми тренажерами и организуем пикниковые точки. В парке станет больше деревьев, кустарников и цветов. На Нижегородской улице благоустроим сквер, в котором расположен памятник "Погибшим воинам 1941-1945". Комфортнее и уютнее станет сквер в 1-м Саратовском проезде в Текстильщиках", - написал Собянин.Он уточнил, что в Некрасовке новый облик обретет парк "Некрасовский бульвар".

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городское хозяйство москвы, некрасовка, сергей собянин, москва, московская область (подмосковье), общество