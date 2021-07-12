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Видеомост со странами СНГ о развитии евразийской интеграции
Видеомост со странами СНГ о развитии евразийской интеграции - РИА Новости, 12.07.2021
Видеомост со странами СНГ о развитии евразийской интеграции
13 июля в 18:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится видеомост Москва-Минск-Ереван-Нур-Султан на тему: "Диалог стран ЕАЭС и пути развития евразийской интеграции".
2021-07-12T18:43
2021-07-12T18:43
анонсы
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Задать вопрос Участники в Москве:- заместитель председателя Совета Федерации Константин КОСАЧЁВ;- генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей БЕЛЬЯНИНОВ.В Минске, Ереване, Нур-Султане:- представители СМИ.9 июля состоялось заседание Генеральной Ассамблеи народов Евразии, на котором были подведены итоги работы организации за предыдущие 4 года и обсуждены планы деятельности. Ассамблея народов Евразии - это международный союз неправительственных организаций и граждан с активной жизненной позицией, разделяющих и продвигающих идеи и ценности евразийской интеграции, защиты мира, укрепления дружбы, согласия, партнерства и добрососедства. Как крупные неправительственные организации стран ЕАЭС помогают евразийской интеграции? Насколько значим межкультурный и межрелигиозный диалог? По каким направлениям ведется межпарламентское сотрудничество?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Видеомост со странами СНГ о развитии евразийской интеграции

18:43 12.07.2021
 
Читать ria.ru в
13 июля в 18:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится видеомост Москва-Минск-Ереван-Нур-Султан на тему: "Диалог стран ЕАЭС и пути развития евразийской интеграции".
Задать вопрос

Участники в Москве:
- заместитель председателя Совета Федерации Константин КОСАЧЁВ;
- генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей БЕЛЬЯНИНОВ.

В Минске, Ереване, Нур-Султане:
- представители СМИ.

9 июля состоялось заседание Генеральной Ассамблеи народов Евразии, на котором были подведены итоги работы организации за предыдущие 4 года и обсуждены планы деятельности.
Ассамблея народов Евразии - это международный союз неправительственных организаций и граждан с активной жизненной позицией, разделяющих и продвигающих идеи и ценности евразийской интеграции, защиты мира, укрепления дружбы, согласия, партнерства и добрососедства.
Как крупные неправительственные организации стран ЕАЭС помогают евразийской интеграции? Насколько значим межкультурный и межрелигиозный диалог? По каким направлениям ведется межпарламентское сотрудничество?

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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