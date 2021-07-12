Видеомост со странами СНГ о развитии евразийской интеграции
13 июля в 18:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится видеомост Москва-Минск-Ереван-Нур-Султан на тему: "Диалог стран ЕАЭС и пути развития евразийской интеграции".
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Участники в Москве:
- заместитель председателя Совета Федерации Константин КОСАЧЁВ;
- генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей БЕЛЬЯНИНОВ.
В Минске, Ереване, Нур-Султане:
- представители СМИ.
9 июля состоялось заседание Генеральной Ассамблеи народов Евразии, на котором были подведены итоги работы организации за предыдущие 4 года и обсуждены планы деятельности.
Ассамблея народов Евразии - это международный союз неправительственных организаций и граждан с активной жизненной позицией, разделяющих и продвигающих идеи и ценности евразийской интеграции, защиты мира, укрепления дружбы, согласия, партнерства и добрососедства.
Как крупные неправительственные организации стран ЕАЭС помогают евразийской интеграции? Насколько значим межкультурный и межрелигиозный диалог? По каким направлениям ведется межпарламентское сотрудничество?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники в Москве:
- заместитель председателя Совета Федерации Константин КОСАЧЁВ;
- генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей БЕЛЬЯНИНОВ.
В Минске, Ереване, Нур-Султане:
- представители СМИ.
9 июля состоялось заседание Генеральной Ассамблеи народов Евразии, на котором были подведены итоги работы организации за предыдущие 4 года и обсуждены планы деятельности.
Ассамблея народов Евразии - это международный союз неправительственных организаций и граждан с активной жизненной позицией, разделяющих и продвигающих идеи и ценности евразийской интеграции, защиты мира, укрепления дружбы, согласия, партнерства и добрососедства.
Как крупные неправительственные организации стран ЕАЭС помогают евразийской интеграции? Насколько значим межкультурный и межрелигиозный диалог? По каким направлениям ведется межпарламентское сотрудничество?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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