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Видеомост со странами СНГ о развитии евразийской интеграции

Видеомост со странами СНГ о развитии евразийской интеграции - РИА Новости, 12.07.2021

Видеомост со странами СНГ о развитии евразийской интеграции

13 июля в 18:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится видеомост Москва-Минск-Ереван-Нур-Султан на тему: "Диалог стран ЕАЭС и пути развития евразийской интеграции".

2021-07-12T18:43

2021-07-12T18:43

2021-07-12T18:43

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Задать вопрос Участники в Москве:- заместитель председателя Совета Федерации Константин КОСАЧЁВ;- генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей БЕЛЬЯНИНОВ.В Минске, Ереване, Нур-Султане:- представители СМИ.9 июля состоялось заседание Генеральной Ассамблеи народов Евразии, на котором были подведены итоги работы организации за предыдущие 4 года и обсуждены планы деятельности. Ассамблея народов Евразии - это международный союз неправительственных организаций и граждан с активной жизненной позицией, разделяющих и продвигающих идеи и ценности евразийской интеграции, защиты мира, укрепления дружбы, согласия, партнерства и добрососедства. Как крупные неправительственные организации стран ЕАЭС помогают евразийской интеграции? Насколько значим межкультурный и межрелигиозный диалог? По каким направлениям ведется межпарламентское сотрудничество?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы