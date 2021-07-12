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В Минобороны указали на активизацию радикалов в Сирии
В Минобороны указали на активизацию радикалов в Сирии - РИА Новости, 12.07.2021
В Минобороны указали на активизацию радикалов в Сирии
Радикальные группировки активизировались в Сирии на территории, подконтрольной коалиции во главе с США, сообщил заместитель руководителя российского Центра по... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T22:09
2021-07-12T22:09
2021-07-12T22:09
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сирия
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Радикальные группировки активизировались в Сирии на территории, подконтрольной коалиции во главе с США, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить."В восточной части Сирии на территории, подконтрольной возглавляемой США коалиции, активизировалась деятельность радикальных группировок", - сказал Кулить.По его словам, за прошедшую неделю объекты коалиции в Заевфратье эти группировки обстреляли четыре раза."Одиннадцатого июля боевики обстреляли объекты коалиции в районах нефтегазовых месторождений "Коноко" и "Аль-Омар" с применением реактивных систем залпового огня кустарного производства", - добавил Кулить.
https://ria.ru/20210222/boeviki-1598209251.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф (минобороны рф), сирия, сша, в мире
В Минобороны указали на активизацию радикалов в Сирии
В Минобороны сообщили об активизации радикальных группировок в Сирии