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Саратовский тренер уволилась после видео со шпагатом девочки в поезде
Саратовский тренер уволилась после видео со шпагатом девочки в поезде - РИА Новости, 12.07.2021
Саратовский тренер уволилась после видео со шпагатом девочки в поезде
Тренер Татьяна Слугина после видео, на котором она заставляла подопечную делать шпагат на полке вагона поезда, а также якобы оскорбляла юных гимнасток,... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T22:19
2021-07-12T22:19
россия
следственный комитет россии (ск рф)
саратовская область
сочи
происшествия
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САРАТОВ, 12 июл - РИА Новости. Тренер Татьяна Слугина после видео, на котором она заставляла подопечную делать шпагат на полке вагона поезда, а также якобы оскорбляла юных гимнасток, уволилась из спортивной школы "Олимпик" в Балаково Саратовской области, сообщила пресс-служба районной администрации.Ранее в соцсети "ВКонтакте" появилось сообщение, что тренер по художественной гимнастике из Балаково, сопровождая детей с соревнований в Сочи, якобы в состоянии опьянения "оскорбляла двух девочек и заставляла тянуться на шпагате на полке поезда". На приложенных видео запечатлено, как девочка сидит на продольном шпагате на верхней боковой полке плацкартного вагона, а под ней на нижней полке находится ее тренер и беседует сначала с начальником поезда, а потом с полицейскими, которым другие пассажиры пожаловались на оскорбления педагога в адрес подопечных. После этого СК начал проверку, а спортшкола "Олимпик" в Балаково, в которой тренер проработала более 14 лет, организовала служебную проверку."Служебное расследование в отношении тренера МАУ (муниципального автономного учреждения) СШ "Олимпик" Слугиной Татьяны Петровны прекращено в связи увольнением по собственному желанию (часть 3 статьи 77 Трудового кодекса РФ) с 9 июля 2021 года... Тренер ушла на больничный по состоянию здоровья. После выписки из лечебного учреждения написала заявление на увольнение по собственному желанию", - говорится в сообщении.При этом после видео из поезда Адлер-Челябинск в местном паблике в соцсети "ВКонтакте" появился ролик с тренировки этого же балаковского тренера, где запечатлено, как в спортивном зале женщина бьет по затылку девочку во время занятия на турнике, хватает ее за запястье и с силой дважды ударяет ее руку о перекладину, обзывая подопечную. После этого прокуратура и следователи также начали проверки.
https://ria.ru/20210712/kaluga-1740952023.html
россия
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Тренер заставила девочку делать шпагат в поезде. Кадры инцидента
Тренер из Саратовской области заставляла гимнасток садиться на шпагат на верхней полке поезда. Татьяна Слугина оскорбляла своих подопечных. Девочки плакали, но выполняли её задания. Очевидцы засняли происходившее.
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60
россия, следственный комитет россии (ск рф), саратовская область, сочи, происшествия
Саратовский тренер уволилась после видео со шпагатом девочки в поезде
22:19 12.07.2021
 

В Саратове тренер уволилась из спортивной школы после видео со шпагатом девочки в поезде

Читать ria.ru в
САРАТОВ, 12 июл - РИА Новости. Тренер Татьяна Слугина после видео, на котором она заставляла подопечную делать шпагат на полке вагона поезда, а также якобы оскорбляла юных гимнасток, уволилась из спортивной школы "Олимпик" в Балаково Саратовской области, сообщила пресс-служба районной администрации.
Ранее в соцсети "ВКонтакте" появилось сообщение, что тренер по художественной гимнастике из Балаково, сопровождая детей с соревнований в Сочи, якобы в состоянии опьянения "оскорбляла двух девочек и заставляла тянуться на шпагате на полке поезда". На приложенных видео запечатлено, как девочка сидит на продольном шпагате на верхней боковой полке плацкартного вагона, а под ней на нижней полке находится ее тренер и беседует сначала с начальником поезда, а потом с полицейскими, которым другие пассажиры пожаловались на оскорбления педагога в адрес подопечных. После этого СК начал проверку, а спортшкола "Олимпик" в Балаково, в которой тренер проработала более 14 лет, организовала служебную проверку.
"Служебное расследование в отношении тренера МАУ (муниципального автономного учреждения) СШ "Олимпик" Слугиной Татьяны Петровны прекращено в связи увольнением по собственному желанию (часть 3 статьи 77 Трудового кодекса РФ) с 9 июля 2021 года... Тренер ушла на больничный по состоянию здоровья. После выписки из лечебного учреждения написала заявление на увольнение по собственному желанию", - говорится в сообщении.
При этом после видео из поезда Адлер-Челябинск в местном паблике в соцсети "ВКонтакте" появился ролик с тренировки этого же балаковского тренера, где запечатлено, как в спортивном зале женщина бьет по затылку девочку во время занятия на турнике, хватает ее за запястье и с силой дважды ударяет ее руку о перекладину, обзывая подопечную. После этого прокуратура и следователи также начали проверки.
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