https://ria.ru/20210712/shpagat-1741005156.html

Саратовский тренер уволилась после видео со шпагатом девочки в поезде

Саратовский тренер уволилась после видео со шпагатом девочки в поезде - РИА Новости, 12.07.2021

Саратовский тренер уволилась после видео со шпагатом девочки в поезде

Тренер Татьяна Слугина после видео, на котором она заставляла подопечную делать шпагат на полке вагона поезда, а также якобы оскорбляла юных гимнасток,... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T22:19

2021-07-12T22:19

2021-07-12T22:19

россия

следственный комитет россии (ск рф)

саратовская область

сочи

происшествия

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САРАТОВ, 12 июл - РИА Новости. Тренер Татьяна Слугина после видео, на котором она заставляла подопечную делать шпагат на полке вагона поезда, а также якобы оскорбляла юных гимнасток, уволилась из спортивной школы "Олимпик" в Балаково Саратовской области, сообщила пресс-служба районной администрации.Ранее в соцсети "ВКонтакте" появилось сообщение, что тренер по художественной гимнастике из Балаково, сопровождая детей с соревнований в Сочи, якобы в состоянии опьянения "оскорбляла двух девочек и заставляла тянуться на шпагате на полке поезда". На приложенных видео запечатлено, как девочка сидит на продольном шпагате на верхней боковой полке плацкартного вагона, а под ней на нижней полке находится ее тренер и беседует сначала с начальником поезда, а потом с полицейскими, которым другие пассажиры пожаловались на оскорбления педагога в адрес подопечных. После этого СК начал проверку, а спортшкола "Олимпик" в Балаково, в которой тренер проработала более 14 лет, организовала служебную проверку."Служебное расследование в отношении тренера МАУ (муниципального автономного учреждения) СШ "Олимпик" Слугиной Татьяны Петровны прекращено в связи увольнением по собственному желанию (часть 3 статьи 77 Трудового кодекса РФ) с 9 июля 2021 года... Тренер ушла на больничный по состоянию здоровья. После выписки из лечебного учреждения написала заявление на увольнение по собственному желанию", - говорится в сообщении.При этом после видео из поезда Адлер-Челябинск в местном паблике в соцсети "ВКонтакте" появился ролик с тренировки этого же балаковского тренера, где запечатлено, как в спортивном зале женщина бьет по затылку девочку во время занятия на турнике, хватает ее за запястье и с силой дважды ударяет ее руку о перекладину, обзывая подопечную. После этого прокуратура и следователи также начали проверки.

https://ria.ru/20210712/kaluga-1740952023.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Тренер заставила девочку делать шпагат в поезде. Кадры инцидента Тренер из Саратовской области заставляла гимнасток садиться на шпагат на верхней полке поезда. Татьяна Слугина оскорбляла своих подопечных. Девочки плакали, но выполняли её задания. Очевидцы засняли происходившее. 2021-07-12T22:19 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), саратовская область, сочи, происшествия