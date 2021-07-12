Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210712/shmel-1740890594.html
На Чукотке обнаружили уникального ледникового шмеля
На Чукотке обнаружили уникального ледникового шмеля - РИА Новости, 12.07.2021
На Чукотке обнаружили уникального ледникового шмеля
Учены обнаружили на территории заповедника "Остров Врангеля" на Чукотке уникального ледникового шмеля, популяция которого на Новой Земле ранее считалась... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T11:30
2021-07-12T11:30
россия
чукотка
остров врангеля (россия)
насекомые
природа
наука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740887203_539:613:1037:893_1920x0_80_0_0_be36ef1a0cf407d2aa1944b45f87a851.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 12 июл – РИА Новости. Учены обнаружили на территории заповедника "Остров Врангеля" на Чукотке уникального ледникового шмеля, популяция которого на Новой Земле ранее считалась единственной на планете, сообщает учреждение в понедельник."Архангельские учёные идентифицировали шмелей, обитающих на острове Врангеля (восточный сектор азиатской Арктики), расшифровав часть их генома. Анализ показал, что это Bombus glacialis (шмель ледниковый), популяция которого ранее была открыта на Новой Земле и считалась единственной на планете", - сообщает заповедник.Открытие сделал заведующий отделом энтомологии Московского зоопарка Михаил Березин, который передал собранные образцы биологам.Уточняется, что у шмелей с Новой Земли и с острова Врангеля есть небольшие отличия в окраске. У врангелевского – некоторые части брюшка и груди более светлые. На основе генетических различий и географической изоляции специалисты выделили врангелевскую популяцию шмеля в качестве отдельного подвида."Учёные отмечают: ледниковый шмель – уникален. Генетически он отличается от всех материковых видов. Предполагается, что в более ранние геологические эпохи холодолюбивый Bombus glacialis занимал широкий ареал на осушенной территории нынешнего арктического шельфа. Потепление, вызвавшее повышение уровня Мирового океана, изолировало популяции на Новой Земле и острове Врангеля", - отмечают в заповеднике.Две популяции могли разойтись в период тёплого межледниковья около 270 тысяч лет назад.Bombus glacialis – один из немногих эндемичных видов, характерных только для Арктической зоны РФ, и с крайне узким ареалом. Глобальное потепление и освоение месторождений полезных ископаемых способны нарушить условия местообитаний и привести к гибели этого уязвимого вида. Учёные считают необходимым провести на Новой Земле и острове Врангеля соответствующий мониторинг и намерены ходатайствовать о внесении ледникового шмеля в Красную книгу РФ.Открытый подвид назван в память о преподавателе зоологии Поморского госуниверситета (ныне САФУ) Марине Владимировне Подболоцкой (Bombus glacialis marinae ssp).
https://ria.ru/20210615/babochka-1737417705.html
https://ria.ru/20210709/pchely-1740652148.html
https://ria.ru/20210616/komary-1737162737.html
россия
чукотка
остров врангеля (россия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740887203_590:595:1026:922_1920x0_80_0_0_d744faaf0c8819314c61f085708146c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, чукотка, остров врангеля (россия), насекомые, природа, наука
На Чукотке обнаружили уникального ледникового шмеля
11:30 12.07.2021
 
© Фото центр комплексного изучения Арктики РАНЛедниковый шмель, обнаруженный на Чукотке
Ледниковый шмель, обнаруженный на Чукотке
© Фото центр комплексного изучения Арктики РАН

В заповеднике "Остров Врангеля" на Чукотке учены обнаружили уникального ледникового шмеля

Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 12 июл – РИА Новости. Учены обнаружили на территории заповедника "Остров Врангеля" на Чукотке уникального ледникового шмеля, популяция которого на Новой Земле ранее считалась единственной на планете, сообщает учреждение в понедельник.
"Архангельские учёные идентифицировали шмелей, обитающих на острове Врангеля (восточный сектор азиатской Арктики), расшифровав часть их генома. Анализ показал, что это Bombus glacialis (шмель ледниковый), популяция которого ранее была открыта на Новой Земле и считалась единственной на планете", - сообщает заповедник.
Краснокнижная бабочка зорька в природно-историческом парке Покровское-Стрешнево в Москве - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
15 июня, 10:37Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Краснокнижная бабочка зорька замечена в парке "Покровское-Стрешнево"
Открытие сделал заведующий отделом энтомологии Московского зоопарка Михаил Березин, который передал собранные образцы биологам.
Уточняется, что у шмелей с Новой Земли и с острова Врангеля есть небольшие отличия в окраске. У врангелевского – некоторые части брюшка и груди более светлые. На основе генетических различий и географической изоляции специалисты выделили врангелевскую популяцию шмеля в качестве отдельного подвида.
Пчелы - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
9 июля, 17:32
Жителей Подмосковья предупредили о пьяных пчелах
"Учёные отмечают: ледниковый шмель – уникален. Генетически он отличается от всех материковых видов. Предполагается, что в более ранние геологические эпохи холодолюбивый Bombus glacialis занимал широкий ареал на осушенной территории нынешнего арктического шельфа. Потепление, вызвавшее повышение уровня Мирового океана, изолировало популяции на Новой Земле и острове Врангеля", - отмечают в заповеднике.
Две популяции могли разойтись в период тёплого межледниковья около 270 тысяч лет назад.
Bombus glacialis – один из немногих эндемичных видов, характерных только для Арктической зоны РФ, и с крайне узким ареалом. Глобальное потепление и освоение месторождений полезных ископаемых способны нарушить условия местообитаний и привести к гибели этого уязвимого вида. Учёные считают необходимым провести на Новой Земле и острове Врангеля соответствующий мониторинг и намерены ходатайствовать о внесении ледникового шмеля в Красную книгу РФ.
Открытый подвид назван в память о преподавателе зоологии Поморского госуниверситета (ныне САФУ) Марине Владимировне Подболоцкой (Bombus glacialis marinae ssp).
Комар - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
16 июня, 06:16
Малышева назвала эффективный способ борьбы с комарами
 
РоссияЧукоткаОстров Врангеля (Россия)НасекомыеприродаНаука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:23Оператор приостановил поставки газа по "Северному потоку"
08:12В Иркутской области загорелся лес на площади десять тысяч гектаров
08:04В ГД оценили заинтересованность Германии в расследовании дела Навальным
07:59В Крыму миссию Евросоюза пригласили на полуостров
07:53Москвичей предупредили о рекордной жаре
07:47В Саратове 11 человек пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком
07:34Врач рассказал об эффективности плазмы вакцинированных от COVID-19
07:29Кузнецова объяснила, почему согласилась стать одним из лидеров списка ЕР
07:22Каждый пятый россиянин получил прибавку к зарплате в этом году
07:07В России предложили увеличить на десять дней отпуск некурящим работникам
07:07"Принципиально новый" военный самолет презентуют в первый день МАКС-2021
07:00Названа причина взрыва в квартире в Приморье
06:58У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,0
06:56В Хабаровском крае завели дело о мошенничестве на 80 миллионов рублей
06:46Россияне назвали главные достопримечательности страны
06:31Россияне назвали справедливую цену земельного участка
06:21Кузнецова рассказала о решении проблем в селе, о котором сообщили Путину
05:06Около Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,8
05:05Мадуро заявил, что за последнее время на него готовилось два покушения
05:04В Приморье при взрыве в квартире пострадал один человек
Лента новостейМолния