https://ria.ru/20210712/shmel-1740890594.html

На Чукотке обнаружили уникального ледникового шмеля

На Чукотке обнаружили уникального ледникового шмеля - РИА Новости, 12.07.2021

На Чукотке обнаружили уникального ледникового шмеля

Учены обнаружили на территории заповедника "Остров Врангеля" на Чукотке уникального ледникового шмеля, популяция которого на Новой Земле ранее считалась... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T11:30

2021-07-12T11:30

2021-07-12T11:30

россия

чукотка

остров врангеля (россия)

насекомые

природа

наука

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ВЛАДИВОСТОК, 12 июл – РИА Новости. Учены обнаружили на территории заповедника "Остров Врангеля" на Чукотке уникального ледникового шмеля, популяция которого на Новой Земле ранее считалась единственной на планете, сообщает учреждение в понедельник."Архангельские учёные идентифицировали шмелей, обитающих на острове Врангеля (восточный сектор азиатской Арктики), расшифровав часть их генома. Анализ показал, что это Bombus glacialis (шмель ледниковый), популяция которого ранее была открыта на Новой Земле и считалась единственной на планете", - сообщает заповедник.Открытие сделал заведующий отделом энтомологии Московского зоопарка Михаил Березин, который передал собранные образцы биологам.Уточняется, что у шмелей с Новой Земли и с острова Врангеля есть небольшие отличия в окраске. У врангелевского – некоторые части брюшка и груди более светлые. На основе генетических различий и географической изоляции специалисты выделили врангелевскую популяцию шмеля в качестве отдельного подвида."Учёные отмечают: ледниковый шмель – уникален. Генетически он отличается от всех материковых видов. Предполагается, что в более ранние геологические эпохи холодолюбивый Bombus glacialis занимал широкий ареал на осушенной территории нынешнего арктического шельфа. Потепление, вызвавшее повышение уровня Мирового океана, изолировало популяции на Новой Земле и острове Врангеля", - отмечают в заповеднике.Две популяции могли разойтись в период тёплого межледниковья около 270 тысяч лет назад.Bombus glacialis – один из немногих эндемичных видов, характерных только для Арктической зоны РФ, и с крайне узким ареалом. Глобальное потепление и освоение месторождений полезных ископаемых способны нарушить условия местообитаний и привести к гибели этого уязвимого вида. Учёные считают необходимым провести на Новой Земле и острове Врангеля соответствующий мониторинг и намерены ходатайствовать о внесении ледникового шмеля в Красную книгу РФ.Открытый подвид назван в память о преподавателе зоологии Поморского госуниверситета (ныне САФУ) Марине Владимировне Подболоцкой (Bombus glacialis marinae ssp).

https://ria.ru/20210615/babochka-1737417705.html

https://ria.ru/20210709/pchely-1740652148.html

https://ria.ru/20210616/komary-1737162737.html

россия

чукотка

остров врангеля (россия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, чукотка, остров врангеля (россия), насекомые, природа, наука