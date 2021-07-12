На Чукотке обнаружили уникального ледникового шмеля
© Фото центр комплексного изучения Арктики РАНЛедниковый шмель, обнаруженный на Чукотке
© Фото центр комплексного изучения Арктики РАН
В заповеднике "Остров Врангеля" на Чукотке учены обнаружили уникального ледникового шмеля
ВЛАДИВОСТОК, 12 июл – РИА Новости. Учены обнаружили на территории заповедника "Остров Врангеля" на Чукотке уникального ледникового шмеля, популяция которого на Новой Земле ранее считалась единственной на планете, сообщает учреждение в понедельник.
"Архангельские учёные идентифицировали шмелей, обитающих на острове Врангеля (восточный сектор азиатской Арктики), расшифровав часть их генома. Анализ показал, что это Bombus glacialis (шмель ледниковый), популяция которого ранее была открыта на Новой Земле и считалась единственной на планете", - сообщает заповедник.
Открытие сделал заведующий отделом энтомологии Московского зоопарка Михаил Березин, который передал собранные образцы биологам.
Уточняется, что у шмелей с Новой Земли и с острова Врангеля есть небольшие отличия в окраске. У врангелевского – некоторые части брюшка и груди более светлые. На основе генетических различий и географической изоляции специалисты выделили врангелевскую популяцию шмеля в качестве отдельного подвида.
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"Учёные отмечают: ледниковый шмель – уникален. Генетически он отличается от всех материковых видов. Предполагается, что в более ранние геологические эпохи холодолюбивый Bombus glacialis занимал широкий ареал на осушенной территории нынешнего арктического шельфа. Потепление, вызвавшее повышение уровня Мирового океана, изолировало популяции на Новой Земле и острове Врангеля", - отмечают в заповеднике.
Две популяции могли разойтись в период тёплого межледниковья около 270 тысяч лет назад.
Bombus glacialis – один из немногих эндемичных видов, характерных только для Арктической зоны РФ, и с крайне узким ареалом. Глобальное потепление и освоение месторождений полезных ископаемых способны нарушить условия местообитаний и привести к гибели этого уязвимого вида. Учёные считают необходимым провести на Новой Земле и острове Врангеля соответствующий мониторинг и намерены ходатайствовать о внесении ледникового шмеля в Красную книгу РФ.
Открытый подвид назван в память о преподавателе зоологии Поморского госуниверситета (ныне САФУ) Марине Владимировне Подболоцкой (Bombus glacialis marinae ssp).
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