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Липецкая область
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Новая школа откроется в Липецкой области
Новая школа откроется в Липецкой области - РИА Новости, 12.07.2021
Новая школа откроется в Липецкой области
Учебный год для школьников села Большой Хомутец Добровского района Липецкой области начнется в новой школе, которая откроется ко Дню знаний, сообщил губернатор... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T17:55
2021-07-12T17:55
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
образование - общество
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ЛИПЕЦК, 12 июл – РИА Новости. Учебный год для школьников села Большой Хомутец Добровского района Липецкой области начнется в новой школе, которая откроется ко Дню знаний, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Как добавил глава региона, здание рассчитано на 300 мест. Это первая социальная стройка такого масштаба за последнее десятилетие в Добровском районе. Глава региона уточнил, что в настоящее время 90% запланированного объёма работ уже выполнено. Сейчас ведётся отделка внутренних помещений, установка сантехники и облицовка фасада. Помимо 11 классов для учеников в школе будет работать два класса для дошколят. Также проектом предусмотрены лаборатории, музыкальные классы, изостудия, спортивные помещения. По словам губернатора, сельская школа Большой Хомутец должна стать образцовой во всех отношениях – сейчас ее педагоги совместно с одним из московских институтов разрабатывают программу по апробации электронных учебников. В планах – внедрение совместной с вузами системы профориентации, начиная с пятого класса.Строительство объекта началось в 2020 году в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий". Его стоимость вместе с оборудованием составила около 400 миллионов рублей на условиях софинансирования из федерального и регионального бюджетов.
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игорь артамонов, липецкая область, образование - общество

Новая школа откроется в Липецкой области

17:55 12.07.2021
 
© Фото : пресс-служба администрации Липецкой областиНовая школа в Большом Хомутце откроется 1 сентября
Новая школа в Большом Хомутце откроется 1 сентября - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© Фото : пресс-служба администрации Липецкой области
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 12 июл – РИА Новости. Учебный год для школьников села Большой Хомутец Добровского района Липецкой области начнется в новой школе, которая откроется ко Дню знаний, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
Как добавил глава региона, здание рассчитано на 300 мест. Это первая социальная стройка такого масштаба за последнее десятилетие в Добровском районе.
Глава региона уточнил, что в настоящее время 90% запланированного объёма работ уже выполнено. Сейчас ведётся отделка внутренних помещений, установка сантехники и облицовка фасада.
Помимо 11 классов для учеников в школе будет работать два класса для дошколят. Также проектом предусмотрены лаборатории, музыкальные классы, изостудия, спортивные помещения. По словам губернатора, сельская школа Большой Хомутец должна стать образцовой во всех отношениях – сейчас ее педагоги совместно с одним из московских институтов разрабатывают программу по апробации электронных учебников. В планах – внедрение совместной с вузами системы профориентации, начиная с пятого класса.
"Мы работаем над тем, чтобы все учебные заведения региона успевали за современными тенденциями. Особенно это касается сельских территорий. Все дети в Липецкой области должны иметь хорошие условия для образования и саморазвития", – отметил Игорь Артамонов.
Строительство объекта началось в 2020 году в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий". Его стоимость вместе с оборудованием составила около 400 миллионов рублей на условиях софинансирования из федерального и регионального бюджетов.
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Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкая областьОбразование - Общество
 
 
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