https://ria.ru/20210712/shkola-1740970600.html
Новая школа откроется в Липецкой области
Новая школа откроется в Липецкой области - РИА Новости, 12.07.2021
Новая школа откроется в Липецкой области
Учебный год для школьников села Большой Хомутец Добровского района Липецкой области начнется в новой школе, которая откроется ко Дню знаний, сообщил губернатор... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T17:55
2021-07-12T17:55
2021-07-12T17:55
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
образование - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740971169_0:104:1000:667_1920x0_80_0_0_961a519c77288d086363699aa4e2cb1d.jpg
ЛИПЕЦК, 12 июл – РИА Новости. Учебный год для школьников села Большой Хомутец Добровского района Липецкой области начнется в новой школе, которая откроется ко Дню знаний, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Как добавил глава региона, здание рассчитано на 300 мест. Это первая социальная стройка такого масштаба за последнее десятилетие в Добровском районе. Глава региона уточнил, что в настоящее время 90% запланированного объёма работ уже выполнено. Сейчас ведётся отделка внутренних помещений, установка сантехники и облицовка фасада. Помимо 11 классов для учеников в школе будет работать два класса для дошколят. Также проектом предусмотрены лаборатории, музыкальные классы, изостудия, спортивные помещения. По словам губернатора, сельская школа Большой Хомутец должна стать образцовой во всех отношениях – сейчас ее педагоги совместно с одним из московских институтов разрабатывают программу по апробации электронных учебников. В планах – внедрение совместной с вузами системы профориентации, начиная с пятого класса.Строительство объекта началось в 2020 году в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий". Его стоимость вместе с оборудованием составила около 400 миллионов рублей на условиях софинансирования из федерального и регионального бюджетов.
https://ria.ru/20210709/lipetsk-1740599839.html
липецкая область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740971169_0:0:889:667_1920x0_80_0_0_390cb4d7e562ae202099e8f688aeb033.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, липецкая область, образование - общество
ЛИПЕЦК, 12 июл – РИА Новости.
Учебный год для школьников села Большой Хомутец Добровского района Липецкой области
начнется в новой школе, которая откроется ко Дню знаний, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов
.
Как добавил глава региона, здание рассчитано на 300 мест. Это первая социальная стройка такого масштаба за последнее десятилетие в Добровском районе.
Глава региона уточнил, что в настоящее время 90% запланированного объёма работ уже выполнено. Сейчас ведётся отделка внутренних помещений, установка сантехники и облицовка фасада.
Помимо 11 классов для учеников в школе будет работать два класса для дошколят. Также проектом предусмотрены лаборатории, музыкальные классы, изостудия, спортивные помещения. По словам губернатора, сельская школа Большой Хомутец должна стать образцовой во всех отношениях – сейчас ее педагоги совместно с одним из московских институтов разрабатывают программу по апробации электронных учебников. В планах – внедрение совместной с вузами системы профориентации, начиная с пятого класса.
"Мы работаем над тем, чтобы все учебные заведения региона успевали за современными тенденциями. Особенно это касается сельских территорий. Все дети в Липецкой области должны иметь хорошие условия для образования и саморазвития", – отметил Игорь Артамонов.
Строительство объекта началось в 2020 году в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий". Его стоимость вместе с оборудованием составила около 400 миллионов рублей на условиях софинансирования из федерального и регионального бюджетов.