https://ria.ru/20210712/shkola-1740970600.html

Новая школа откроется в Липецкой области

Новая школа откроется в Липецкой области - РИА Новости, 12.07.2021

Новая школа откроется в Липецкой области

Учебный год для школьников села Большой Хомутец Добровского района Липецкой области начнется в новой школе, которая откроется ко Дню знаний, сообщил губернатор... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T17:55

2021-07-12T17:55

2021-07-12T17:55

липецкая область

игорь артамонов

липецкая область

образование - общество

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ЛИПЕЦК, 12 июл – РИА Новости. Учебный год для школьников села Большой Хомутец Добровского района Липецкой области начнется в новой школе, которая откроется ко Дню знаний, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Как добавил глава региона, здание рассчитано на 300 мест. Это первая социальная стройка такого масштаба за последнее десятилетие в Добровском районе. Глава региона уточнил, что в настоящее время 90% запланированного объёма работ уже выполнено. Сейчас ведётся отделка внутренних помещений, установка сантехники и облицовка фасада. Помимо 11 классов для учеников в школе будет работать два класса для дошколят. Также проектом предусмотрены лаборатории, музыкальные классы, изостудия, спортивные помещения. По словам губернатора, сельская школа Большой Хомутец должна стать образцовой во всех отношениях – сейчас ее педагоги совместно с одним из московских институтов разрабатывают программу по апробации электронных учебников. В планах – внедрение совместной с вузами системы профориентации, начиная с пятого класса.Строительство объекта началось в 2020 году в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий". Его стоимость вместе с оборудованием составила около 400 миллионов рублей на условиях софинансирования из федерального и регионального бюджетов.

https://ria.ru/20210709/lipetsk-1740599839.html

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игорь артамонов, липецкая область, образование - общество