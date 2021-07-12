Прокуратура начала проверку из-за очередей в Шереметьево
11:10 12.07.2021 (обновлено: 11:23 12.07.2021)
Транспортная прокуратура начала проверку из-за очередей в московском аэропорту Шереметьево
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку организации обслуживания рейсов и пассажиров в международном аэропорту "Шереметьево", сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Накануне Росавиация заявила, что аэропорты Москвы принимают меры, чтобы урегулировать ситуацию с очередями, в том числе из-за проверок документов на COVID-19 вылетающих за рубеж.
"Московская межрегиональная транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства при организации наземного обслуживания в международном аэропорту "Шереметьево" в связи с длительной процедурой регистрации на рейс вылетающих пассажиров в минувшие выходные", - говорится в сообщении.
Проверку поручено провести московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте.
Руководителям авиакомпаний и аэропортов московского авиаузла направлены информационные письма о необходимости увеличения штата работников, осуществляющих регистрацию пассажиров.
По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования.
С учетом высокого туристического сезона прокуратурой также организован выездной прием граждан в "Шереметьево" по вопросу соблюдения прав пассажиров. Прием будет проходить 12 июля с 10.00 до 18.00 в здании аэропорта в зале "Валдай", отмечается в релизе.