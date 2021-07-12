https://ria.ru/20210712/sheremetevo-1740885910.html

Прокуратура начала проверку из-за очередей в Шереметьево

Прокуратура начала проверку из-за очередей в Шереметьево - РИА Новости, 12.07.2021

Прокуратура начала проверку из-за очередей в Шереметьево

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку организации обслуживания рейсов и пассажиров в международном аэропорту "Шереметьево",... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T11:10

2021-07-12T11:10

2021-07-12T11:23

туризм

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

москва

шереметьево (аэропорт)

происшествия

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку организации обслуживания рейсов и пассажиров в международном аэропорту "Шереметьево", сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Накануне Росавиация заявила, что аэропорты Москвы принимают меры, чтобы урегулировать ситуацию с очередями, в том числе из-за проверок документов на COVID-19 вылетающих за рубеж.Проверку поручено провести московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте.Руководителям авиакомпаний и аэропортов московского авиаузла направлены информационные письма о необходимости увеличения штата работников, осуществляющих регистрацию пассажиров.По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования.С учетом высокого туристического сезона прокуратурой также организован выездной прием граждан в "Шереметьево" по вопросу соблюдения прав пассажиров. Прием будет проходить 12 июля с 10.00 до 18.00 в здании аэропорта в зале "Валдай", отмечается в релизе.

https://ria.ru/20210710/sheremetevo-1740760452.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), москва, шереметьево (аэропорт), происшествия