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Прокуратура начала проверку из-за очередей в Шереметьево
Прокуратура начала проверку из-за очередей в Шереметьево - РИА Новости, 12.07.2021
Прокуратура начала проверку из-за очередей в Шереметьево
Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку организации обслуживания рейсов и пассажиров в международном аэропорту "Шереметьево",... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T11:10
2021-07-12T11:23
туризм
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
москва
шереметьево (аэропорт)
происшествия
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку организации обслуживания рейсов и пассажиров в международном аэропорту "Шереметьево", сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Накануне Росавиация заявила, что аэропорты Москвы принимают меры, чтобы урегулировать ситуацию с очередями, в том числе из-за проверок документов на COVID-19 вылетающих за рубеж.Проверку поручено провести московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте.Руководителям авиакомпаний и аэропортов московского авиаузла направлены информационные письма о необходимости увеличения штата работников, осуществляющих регистрацию пассажиров.По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования.С учетом высокого туристического сезона прокуратурой также организован выездной прием граждан в "Шереметьево" по вопросу соблюдения прав пассажиров. Прием будет проходить 12 июля с 10.00 до 18.00 в здании аэропорта в зале "Валдай", отмечается в релизе.
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туризм, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), москва, шереметьево (аэропорт), происшествия
Прокуратура начала проверку из-за очередей в Шереметьево
11:10 12.07.2021 (обновлено: 11:23 12.07.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПассажиры в аэропорту Шереметьево
Пассажиры в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Транспортная прокуратура начала проверку из-за очередей в московском аэропорту Шереметьево

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку организации обслуживания рейсов и пассажиров в международном аэропорту "Шереметьево", сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Накануне Росавиация заявила, что аэропорты Москвы принимают меры, чтобы урегулировать ситуацию с очередями, в том числе из-за проверок документов на COVID-19 вылетающих за рубеж.
"Московская межрегиональная транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства при организации наземного обслуживания в международном аэропорту "Шереметьево" в связи с длительной процедурой регистрации на рейс вылетающих пассажиров в минувшие выходные", - говорится в сообщении.
Проверку поручено провести московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте.
Руководителям авиакомпаний и аэропортов московского авиаузла направлены информационные письма о необходимости увеличения штата работников, осуществляющих регистрацию пассажиров.
По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования.
С учетом высокого туристического сезона прокуратурой также организован выездной прием граждан в "Шереметьево" по вопросу соблюдения прав пассажиров. Прием будет проходить 12 июля с 10.00 до 18.00 в здании аэропорта в зале "Валдай", отмечается в релизе.
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