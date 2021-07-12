https://ria.ru/20210712/servis-1740941767.html

YouTube запустил в России аналог TikTok

YouTube запустил в России аналог TikTok - РИА Новости, 12.07.2021

YouTube запустил в России аналог TikTok

Компания Google запускает в России бета-версию специального инструмента для съемки и монтирования коротких видео YouTube Shorts, сообщила пресс-служба компании. РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T15:34

2021-07-12T15:34

2021-07-12T15:34

россия

tiktok

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технологии

общество

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Компания Google запускает в России бета-версию специального инструмента для съемки и монтирования коротких видео YouTube Shorts, сообщила пресс-служба компании.Интерес к формату коротких видеороликов начал возрастать после появления соцсети TikTok. Высокая популярность привела к тому, что другие компании также начали изучать создание аналогичных платформ. Например, Facebook в 2020 году запустил сервис коротких видео Instagram Reels. Google свой сервис YouTube Shorts начал тестировать в США и Индии в прошлом году, сейчас он доступен в более 20 странах мира, преимущественно в Латинской Америке, но и, например, в Великобритании и Канаде.Пользователям станут доступны такие новые функции, как возможность добавлять текст в видео, делать короткие аудиозаписи из других роликов Shorts, добавлять автоматические субтитры, записывать ролики продолжительностью до 60 секунд непосредственно в сервисе, добавлять в видео отрывки, сохраненные в памяти телефона, и использовать базовые фильтры для коррекции цвета.Компания отмечает, что для просмотра роликов на YouTube появился специальный раздел, а в мобильной версии - отдельная вкладка.

https://radiosputnik.ria.ru/20210701/tiktok-1739506599.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, tiktok, youtube, технологии, общество