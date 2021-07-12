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YouTube запустил в России аналог TikTok
YouTube запустил в России аналог TikTok - РИА Новости, 12.07.2021
YouTube запустил в России аналог TikTok
Компания Google запускает в России бета-версию специального инструмента для съемки и монтирования коротких видео YouTube Shorts, сообщила пресс-служба компании. РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T15:34
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Компания Google запускает в России бета-версию специального инструмента для съемки и монтирования коротких видео YouTube Shorts, сообщила пресс-служба компании.Интерес к формату коротких видеороликов начал возрастать после появления соцсети TikTok. Высокая популярность привела к тому, что другие компании также начали изучать создание аналогичных платформ. Например, Facebook в 2020 году запустил сервис коротких видео Instagram Reels. Google свой сервис YouTube Shorts начал тестировать в США и Индии в прошлом году, сейчас он доступен в более 20 странах мира, преимущественно в Латинской Америке, но и, например, в Великобритании и Канаде.Пользователям станут доступны такие новые функции, как возможность добавлять текст в видео, делать короткие аудиозаписи из других роликов Shorts, добавлять автоматические субтитры, записывать ролики продолжительностью до 60 секунд непосредственно в сервисе, добавлять в видео отрывки, сохраненные в памяти телефона, и использовать базовые фильтры для коррекции цвета.Компания отмечает, что для просмотра роликов на YouTube появился специальный раздел, а в мобильной версии - отдельная вкладка.
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россия, tiktok, youtube, технологии, общество
YouTube запустил в России аналог TikTok
15:34 12.07.2021
 
© Фото : Unsplash/Hello I'm NikПриложение Youtube на экране смартфона
Приложение Youtube на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© Фото : Unsplash/Hello I'm Nik

YouTube запустил в России бета-версию своего сервиса коротких видео YouTube Shorts

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Компания Google запускает в России бета-версию специального инструмента для съемки и монтирования коротких видео YouTube Shorts, сообщила пресс-служба компании.
Интерес к формату коротких видеороликов начал возрастать после появления соцсети TikTok. Высокая популярность привела к тому, что другие компании также начали изучать создание аналогичных платформ. Например, Facebook в 2020 году запустил сервис коротких видео Instagram Reels. Google свой сервис YouTube Shorts начал тестировать в США и Индии в прошлом году, сейчас он доступен в более 20 странах мира, преимущественно в Латинской Америке, но и, например, в Великобритании и Канаде.
"С сегодняшнего дня мы начнем постепенно запускать YouTube Shorts (бета) в России. Кроме того, мы собираемся добавлять в инструмент больше функций, учитывая мнения авторов и исполнителей", - говорится в сообщении.
Пользователям станут доступны такие новые функции, как возможность добавлять текст в видео, делать короткие аудиозаписи из других роликов Shorts, добавлять автоматические субтитры, записывать ролики продолжительностью до 60 секунд непосредственно в сервисе, добавлять в видео отрывки, сохраненные в памяти телефона, и использовать базовые фильтры для коррекции цвета.
Компания отмечает, что для просмотра роликов на YouTube появился специальный раздел, а в мобильной версии - отдельная вкладка.
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