https://ria.ru/20210712/semashko-1740883266.html

Владимир Семашко: Белоруссия оказалась в условиях экономической войны

Владимир Семашко: Белоруссия оказалась в условиях экономической войны - РИА Новости, 12.07.2021

Владимир Семашко: Белоруссия оказалась в условиях экономической войны

Строительство Союзного государства России и Белоруссии находится на подъеме, заявил в интервью РИА Новости белорусский посол в Москве Владимир Семашко... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T12:00

2021-07-12T12:00

2021-07-12T12:09

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

белавиа

союзное государство

владимир семашко

белоруссия

интервью

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/151853/39/1518533971_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6c7ce2362a854b7204c8137574537a3f.jpg

Строительство Союзного государства России и Белоруссии находится на подъеме, заявил в интервью РИА Новости белорусский посол в Москве Владимир Семашко. Высокопоставленный дипломат также рассказал, когда может завершиться согласование союзных программ, и как их реализация отразится на жизни граждан двух стран. Кроме того, глава дипмиссии сообщил о готовности Минска противостоять санкциям Запада, а также о том, как республика будет восполнять потери, связанные с закрытием европейского неба для "Белавиа".– Как развивается интеграция России и Беларуси? На каком этапе сейчас Союзное государство? На какой стадии согласование союзных программ? Будут ли представлены к следующей встрече президентов России и Беларуси к подписанию документы, касающиеся интеграции?– Идея Союзного государства родилась по историческим меркам не так уж и давно – в 1996 году. Прошло всего два с половиной десятка лет, но по степени сближения во всех сферах мы находимся в лидерах среди других интеграционных объединений постсоветского пространства.Судите сами. Мы создали мощный правовой фундамент – между двумя странами подписано более 350 международных договоров. По глубине унификации законодательства, партнерства в промышленной, научно-технической, социальной, гуманитарной, внешнеполитической и оборонной сферах белорусско-российскому интеграционному взаимодействию нет равных.За это время взаимный товарооборот увеличился более чем в шесть раз. Уже как должное воспринимается отсутствие пограничного и таможенного контроля между нашими странами, равенство прав в оплате, охране и условиях труда, взаимное признание трудового стажа, начисление и выплата пенсий, оказание срочной и неотложной медицинской помощи, предоставление пособий по временной нетрудоспособности.Отсутствуют языковые проблемы – русский язык имеет статус государственного в обеих странах. Это настолько естественная ситуация, что люди об этом не задумываются. А ведь, к слову, могло быть и иначе… Формируется единое образовательное пространство. Граждане наших стран могут поступать на равных условиях в высшие учебные заведения Беларуси и России. Взаимно признаются документы об образовании, ученых степенях и званиях.Все это как и еще многое другое правомерно записать в графу "Достижения". Но остаются и некоторые проблемные вопросы (главным образом в сфере экономики). Да и время, и ситуация в мире подбрасывают нам новые вызовы. Поэтому мы идем дальше, решая эти вопросы.Сегодня союзное строительство переживает новый этап своего развития, подъем. По поручению глав государств правительства Беларуси и России подготовили проект плана действий по дальнейшей реализации положений Договора о создании Союзного государства. Документ охватывает практически все сферы нашего взаимодействия. Реализовав его, мы будем иметь принципиально новый, более глубокий формат интеграции, сконцентрированный на развитии экономической составляющей. Одна из его "фишек" – опережающее построение на евразийском пространстве единых и объединенных рынков. А воплощаться в жизнь план будет через реализацию конкретных отраслевых союзных программ – по направлениям совместной работы.Пакет интеграционных документов сегодня находится в завершающей стадии согласования. Следующим этапом станет рассмотрение его на заседании Совета министров Союзного государства. Ну, а после этого интеграционный пакет будет вынесен уже на рассмотрение глав государств, а именно – Высшего Государственного совета Союзного государства.По моим ожиданиям, все этапы мы должны пройти в этом году, возможно к середине осени, чтобы уже в 2022 году работать в формате единой экономической платформы Союзного государства.– Как скажется на жизни народов двух стран реализация союзных программ после принятия? Какие конкретные изменения люди почувствуют?– Это очень правильный, главный на самом деле вопрос. Если люди не почувствуют реальной пользы от наших действий на треке интеграции, то какой в этом смысл?Тот пакет интеграционных документов, который мы сегодня обсуждаем, имеет четкие конечные цели: укрепление двусторонних союзнических отношений, создание дополнительных условий для роста экономик и обеспечение стабильного роста благосостояния граждан.В процессе дальнейшего углубления интеграции мы основное внимание уделим вопросам экономического взаимодействия двух стран, решая тем самым и такие важные для наших народов вопросы, как занятость, уровень доходов, благосостояние. А каким именно тут будет рост – в цифровом, денежном измерении – сможем подсчитать только после того, как программы заработают.Особое значение здесь имеет программа по формированию единой промышленной политики, в рамках которой необходимо провести своего рода перегруппировку всего имеющегося у нас промышленного потенциала, соотнести его с ресурсной и научной базой и выработать действия по дальнейшему опережающему развитию наших предприятий и совместному выходу на рынки третьих стран.А фундаментом единой промышленной политики станет реализация программ по формированию объединенных энергетических рынков. Здесь мы надеемся на выравнивание условий деятельности для белорусских и российских предприятий, создание равных, справедливых условий конкуренции.Обращу внимание и на программы по формированию совместной аграрной политики. Тут большое внимание уделяется вопросам продовольственной безопасности. Каждый из нас, как потребитель, ощущает на себе те ценовые колебания, которые происходят то в одной категории товаров, то в другой. Чтобы избежать этого, мы должны быть максимально самодостаточны в обеспечении себя продовольствием. И что важно – по приемлемым ценам.Мы также нацелены выйти на реализацию согласованной политики в социально-трудовой сфере, обеспечить дальнейшие гармонизацию и сближение законодательства в области социальной защиты населения, охраны труда, пенсионного обеспечения, еще раз посмотреть на вопрос соблюдения равных прав граждан. В общем, какое из направлений углубления интеграции ни возьми, каждое из них, так или иначе, касается жизни наших людей, зарплат, пенсий, социальных выплат и мер поддержки.– Евросоюз ввел очередной пакет экономических санкций в отношении Беларуси. Эксперты отмечают, что они ударят по доходам республики, однако у бизнеса есть возможности переориентироваться. К примеру, не исключается альянс "Беларуськалия" с "Уралкалием". Как санкции ЕС отразятся на экономике Белоруссии? Какие меры будете предпринимать, чтобы минимизировать последствия этих санкций?– Президент назвал эти ограничительные меры Запада беззаконием и шантажом в международном масштабе, фактически карательной акцией на современный манер. Цинизм ситуации и в том, что Евросоюз ввел санкции 22 июня, то есть аккурат на 80-летие начала Великой Отечественной войны – трагическая памятная дата для нас.Тут еще важно отметить, что, как сказал глава государства, санкции введены не только против нас, но и еще более масштабные, более чувствительные санкции – против Российской Федерации. Знаете, ощущение такое, что мы снова оказались на войне. На этот раз – экономической.Да, с одной стороны не стоит преувеличивать роль санкций, но с другой – никогда нельзя относиться к ним легкомысленно. Они однозначно наносят ущерб экономике, и вопрос, конечно, серьезный. И тут дело в способности государства этот вред нивелировать, успешно противостоять ему, удерживать позитивную динамику экономического развития.Беларусь много лет жила под санкционным давлением, поэтому опыт противодействия этому злу есть. Ну и очень важно, что для нас открыт весь остальной мир, никто не мешает нам выходить на новые рынки, пусть это и не так просто, как кажется. Мы видим наличие значительных резервов в торговле с Россией, огромный потенциал в Азии, прежде всего в Китае, Вьетнаме, Индии и Пакистане, а также в Африке, Латинской Америке, странах Персидского залива и на Ближнем Востоке. Там есть динамично растущие экономики, платежеспособные рынки, там надо просто уметь работать и конкурировать.Президент поручил правительству выработать стратегию, которая позволит минимизировать негативный эффект от применения санкций и обеспечить развитие экономики, сохранить те неплохие темпы роста, которые сложились в этом году, сберечь рабочие места и не допустить удара по кошелькам белорусов.Правительством разработан подробный комплекс мер по нейтрализации влияния западных санкций на нашу экономику. Проанализирована ситуация во всех отраслях, подпадающих под их действие, определены все риски, выработан пакет ответных мер на санкции (нам тоже есть, чем ответить – от дипломатических до экономических мер, но я пока не хотел бы здесь вдаваться в детали).На недавнем совещании у главы государства эти планы были доложены, и президент поддержал и стратегию, и тактику действий, предложенные правительством. Теперь надо выполнить поставленную им задачу и добиться того, чтобы ни на одном предприятии не было проседания из-за действия санкций. Наша цель в том, чтобы население не почувствовало проблем в связи с введением против Беларуси санкций. Ведь они именно на это и направлены – ударить по людям.С другой стороны, санкции только подстегнут уже давно проводимую нами политику диверсификации товарного экспорта. Постараемся нарастить экспорт в Россию, страны СНГ и Евразийского экономического союза, страны Азии и Африки. Для примера: за первые пять месяцев текущего года темп роста товарного экспорта в Россию по сравнению с январем-маем 2020 года составил 120,8%. Темп роста экспорта за тот же период в страны Евразийского экономического союза составил 121,3%, в страны СНГ – 128,2%.В текущем году мы завершим работу над союзными программами с Россией по углублению двусторонней экономической интеграции. За счет выравнивания условий деятельности белорусских и российских субъектов хозяйствования, удешевления стоимости энергоносителей мы повысим конкурентоспособность своей продукции и сможем нарастить наши экспортные поставки не только на постсоветское пространство, но и в страны дальнего зарубежья.Помимо этого, думаю, в ближайшее время изменившаяся для нас ситуация на европейском рынке будет способствовать росту кооперационных связей белорусских машиностроителей с партнерами из России, других стран Евразийского экономического союза и Китая. Если раньше, допустим, при сборке карьерных самосвалов, грузовых автомобилей и автобусов мы покупали немецкие или итальянские двигатели, коробки передач и другие комплектующие, то теперь нам необходимо более пристально посмотреть на возможности и предложения наших российских, казахстанских и китайских партнеров. Значительную часть импортных комплектующих мы должны заместить отечественными, освоив их выпуск на своих предприятиях. У нас для этого и опыт, и возможности есть. Помимо машиностроения возможна более глубокая кооперация и в других сферах экономики, все, что выгодно, мы готовы рассматривать.Пока можно лишь примерно оценивать ущерб от этих санкций, точные цифры будем видеть позже. Но, как сказал премьер-министр Беларуси Роман Головченко, главная контрсанкция Беларуси в ответ на экономическое давление – это отсутствие эффекта от санкций. То есть, попросту говоря, если вот тут такой-то объем доходов теряем, то вот там должны найти не меньший объем. Ну а с течением времени, как показывает и белорусская, и мировая (не мы же одни жили и живем под санкциями) практика, ущерб будет постепенно и неуклонно уменьшаться.Если мы с этой неблагоприятной ситуацией справимся (а я уверен, что справимся), это будет решающий вклад в укрепление независимости и суверенитета белорусского государства. Мы выйдем из этой борьбы более сильными. И тут мы готовы с нашими российскими друзьями работать вместе – проблемы Запад нам подбрасывает общие.– Как Беларусь будет восстанавливать потери, понесенные после закрытия для нее европейского неба? Обсуждается ли участие России по этой теме?– Международная организация гражданской авиации (ICAO) продлила расследование инцидента с вынужденной посадкой в Минске самолета ирландской авиакомпании Ryanair до сентября. Беларусь предоставила все необходимые материалы, проявила полную транспарентность и детально ответила на все вопросы. Мы ничего не скрываем. Партнеры же из других стран, да и руководство самой авиакомпании предпочитают придерживаться позиции закрытости, избегают отвечать на неудобные вопросы. Так что подождем решения специально созданной ICAO комиссии по расследованию этого инцидента. Беларусь рассчитывает на справедливое и объективное расследование.Пока же в условиях действующих ограничений на полеты в страны ЕС и Украину в отношении белорусского авиаперевозчика "Белавиа" задача расширения географии полетов имеет приоритетный характер.Авиакомпания "Белавиа" уже увеличила частоту полетов в Стамбул, Тбилиси и Батуми, а также количество чартерных рейсов в Египет и Турцию. Прорабатывается вопрос увеличения количества рейсов в Казахстан.Чтобы обеспечить потребности людей, нам необходимо также активно привлекать иностранных авиаперевозчиков к выполнению полетов в Национальный аэропорт Минск. Ведется такая работа с Объединенными Арабскими Эмиратами, Сербией, Азербайджаном, Катаром.В самое ближайшее время ожидается открытие регулярных рейсов кыргызской авиакомпании по маршруту Бишкек-Минск-Бишкек.Безусловно, мы заинтересованы в увеличении объемов авиасообщения с Российской Федерацией. Активно обсуждаем варианты увеличения числа рейсов из Беларуси в российские города. Авиакомпания "Белавиа" прорабатывает открытие регулярных рейсов в Минеральные воды и Анапу, возобновление полетов в Сочи и Краснодар. Добавлю, что ряд российских авиакомпаний также увеличили количество своих рейсов в Беларусь. Так, с 10 июня "Аэрофлот" увеличил частоту полетов из Москвы в Минск с пяти до десяти рейсов в неделю; "ЮТэйр" увеличил количество рейсов в Минск до трех в неделю (из Самары, Санкт-Петербурга, Калининграда); авиакомпания "Nord Wind" выполняет рейсы из Калининграда в Минск в два раза в неделю.Рассчитываем на скорейшее положительное решение вопроса об открытии указанных авиарейсов из Беларуси в Россию Оперативным штабом правительства Российской Федерации (по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России).Надеемся, что российская сторона в духе союзнических отношений окажет нам поддержку в непростой ситуации, сложившейся для нашего национального авиаперевозчика "Белавиа" в условиях политического и экономического давления на Беларусь со стороны европейских стран.– Когда пройдут российско-белорусские стратегические учения? Какое значение имеют эти маневры? Как в Беларуси, стране-участнице ОДКБ, оценивают безопасность вблизи территории блока после анонсированного США вывода американских войск из Афганистана?– Начнем с того, что у Беларуси и России есть региональная группировка войск, у нас единое оборонное пространство. И мы регулярно проводим совместные учения. Раз в два года – широкомасштабные, как правило, осенью.В этот раз совместное белорусско-российское стратегическое учение "Запад-2021" пройдет с 10 по 16 сентября – как обычно, на территории двух стран. Говоря военным языком, проводится оно на едином оперативно-стратегическом фоне, что позволяет одновременно отработать целый комплекс учебно-боевых задач в рамках подготовки применения региональной группировки войск двух стран и ведения армейских оборонительных операций.Как уже отмечали представители руководства оборонных ведомств России и Беларуси, эти маневры станут одними из самых массовых за последние годы. И наряду с отработкой комплекса учебно-боевых задач они направлены на убедительную демонстрацию решимости и готовности защищать суверенитет и независимость наших стран.Подчеркну, что учения традиционно носят исключительно оборонительную направленность. В этом смогут убедиться представители международных организаций и государств, в том числе западных стран, которых планируется пригласить на маневры в качестве наблюдателей. Мы ничего и ни от кого не скрываем. В отличие, к слову, от НАТОвских армий, избегающих приглашать белорусских или российских военных в качестве наблюдателей на свои учения.Говоря о значимости учений, уместно вспомнить слова великого полководца Жукова: "Армия – это инструмент войны, она существует для вооруженной борьбы с врагами Родины, и к этой борьбе она должна быть подготовлена. В противном случае она будет вынуждена доучиваться в ходе сражений, неся при этом ненужные потери".И уже много лет белорусская армия проходит такую подготовку в одном строю с российскими военными, имеющими опыт ведения современных боевых действий, что очень ценно для нас. Очень важно, что наша совместная региональная группировка войск учится выполнять единые задачи по отражению вооруженной агрессии извне, а учение отражает прочные союзнические отношения и единство взглядов Беларуси и России на обеспечение военной безопасности Союзного государства.Что касается ситуации в Афганистане, то эта тема носит перманентный характер на площадке ОДКБ. В мае месяце обстановка в этом взрывоопасном регионе активно обсуждалась в ходе прошедшего в Душанбе заседания Совета министров иностранных дел организации и рабочей группы по Афганистану при СМИД ОДКБ. Прозвучавшие выводы неутешительны: вывод с территории страны иностранных войск будет способствовать дальнейшей деградации обстановки и может послужить дополнительным импульсом к переносу террористической деятельности боевиков в страны Центральной Азии, да и, что скрывать, поближе к территории России. Собственно, это мы сейчас и наблюдаем.В этой обстановке и с учетом прогнозов развития ситуации ОДКБ необходимо срочно принимать конкретные меры по нейтрализации угроз, исходящих с территории Афганистана.Ведется работа над проектом решения Совета коллективной безопасности ОДКБ "О Целевой межгосударственной программе по укреплению участков таджикско-афганской границы". В Москве 1-2 июля прошли первые экспертные консультации по этому документу. Работа на этом направлении строится на основании созданного ранее алгоритма – принятого Советом коллективной безопасности ОДКБ в 2019 году Перечня дополнительных мер, направленных на снижение напряженности в таджикско-афганском приграничье.Подчеркну, что это меры по нейтрализации угроз для безопасности государств-членов ОДКБ. Политическое решение этой, волнующей не только ОДКБ, проблемы лежит в сфере уже межафганского диалога.– Во время визита в Москву глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что нужно принять меры по упрощению въезда автотранспортом. Когда можно ожидать снятие ограничений на передвижение на сухопутной границе двух стран?– Действительно, вопросы снятия ограничений на передвижение граждан Беларуси и России обсуждались в ходе июньской встречи министров иностранных дел наших стран в Москве. Владимир Макей и Сергей Лавров выразили единое мнение о необходимости наращивания транспортного сообщения до объемов, которые были до пандемии. Это в наших общих интересах. На сегодняшний день увеличено количество авиарейсов между Минском и Москвой до десяти с обеих сторон, возобновлено железнодорожное сообщение. Расширяется география и частота маршрутов (об авиационных я выше уже говорил). Все это хорошо, но явно недостаточно для удовлетворения потребностей наших граждан и юридических лиц.Кроме того, продолжают действовать ограничения на въезд в Россию автотранспортом для белорусов и выезд из России российских граждан. Исключения предусмотрены только для отдельных категорий граждан, указанных в распоряжениях правительства Российской Федерации № 635-р и № 763-р. Здесь за последнее время подвижек, увы, не произошло. Однако хочу напомнить, что Беларусь не вводила ограничений на передвижение для россиян через белорусско-российский участок границы, в том числе и при въезде их через международные пункты пропуска (с Литвой, Латвией, Польшей и Украиной). Сложившаяся ситуация полностью зависит от соответствующих решений российской стороны.По поводу автомобильного сообщения позиция белорусской стороны заключается в том, чтобы снять существующие ограничения, обеспечив при этом надлежащий эпидемиологический контроль. Можно позаимствовать для этого меры профилактики и контроля, введенные для пассажиров, следующих авиа- и железнодорожным транспортом. Например, разрешить въезжать лицам с отрицательным ПЦР-тестом, а также тем, кто вакцинирован или уже переболел и имеет документальное подтверждение. Вопрос открытый. Мы готовы к дальнейшим действиям и очень ждем соответствующих шагов от российской стороны.– Готова ли Беларусь передать российской стороне гражданку Российской Федерации Софью Сапегу, задержанную 23 мая вместе с Романом Протасевичем после известного инцидента с посадкой в Минске самолета компании Ryanair? И если да, то как скоро?– Ваш вопрос лежит, мягко скажу, не в плоскости деятельности белорусской дипмиссии – мы в эту тему фактически не вовлечены. Он, скорее, адресован сотрудникам правоохранительных структур и российским коллегам-дипломатам, защищающим интересы российской гражданки. Могу лишь сказать, что все необходимые юридические процедуры и нормы права в отношении Софьи Сапеги белорусской стороной соблюдены в полном соответствии с международным и белорусским законодательствами. Она, как известно, пребывает под домашним арестом, угроз ее жизни и здоровью нет (недавно, вон, по Минску гуляла со своим молодым человеком, наверное, видели в интернете), ее права соблюдаются. Полагаю, на данном этапе это главное.Обвинения, которые ей выдвинуты – серьезные, и ряд озвученных фактов (я специально даже не беру в расчет ее признательные показания) указывают на то, что эта молодая особа могла быть непосредственно причастна к противоправной деятельности. Но следствию необходимо детально во всем разобраться, а это занимает время.Тут, кстати, уместно напомнить, что и в России незаконное распространение персональных данных граждан, например, или организация массовых беспорядков – это серьезные правонарушения.Да просто попробуйте поставить себя на место человека, которого какие-то сидящие за границей мальчики и девочки без суда и следствия объявили виновным, выложили в Telegram его личные данные, а также данные его детей, престарелых родителей и фактически организовали травлю. Каково это? Многим людям из этих списков, которые вели осевшие в Польше и Литве молодые "революционеры" (хотя какие они революционеры, не про них это слово), поступали угрозы, а кому-то и вовсе повредили имущество, сожгли автомобиль, загородный дом... Это же не невинные забавы.И потом, в Беларуси находятся под следствием и отбывают наказание по различным статьям уголовного кодекса несколько сот российских граждан, совершивших преступления, – это вне контекста прошлогодних политических событий в Беларуси. Равно, кстати, как и в России отбывают свой срок преступившие закон белорусы. Криминал границ не признает. И мы совместно с россиянами боремся с этой бедой. Но я что-то не замечал, чтобы прессу сильно волновали судьбы этих "сидельцев". А тут вдруг такие переживания в прессе, столько шуму! Наверное, обидно другим-то, о ком не вспоминают? Они ведь тоже имеют российские паспорта…Я еще раз подчеркну: закон есть закон. И белорусская сторона действует в строгом соответствии с нормами права, в том числе и в рамках тех международных соглашений, участниками которых являются Республика Беларусь и Российская Федерация. И не препятствует российской стороне следить за тем, чтобы права ее гражданки, давным-давно уже, кстати, осевшей за пределами России, не нарушались. Ну, а как решится вопрос относительно дальнейшей судьбы Софьи Сапеги – тут давайте все же наберемся терпения и дождемся решений соответствующих компетентных органов.

https://ria.ru/20210701/otnosheniya-1739288889.html

https://ria.ru/20210704/belorussiya-1739848837.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210706/lukashenko-1740091378.html

https://ria.ru/20210706/lukashenko-1740057444.html

https://ria.ru/20210617/zapad-1737300610.html

https://ria.ru/20210707/protasevich-1740338487.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, белавиа, союзное государство, владимир семашко, белоруссия, интервью