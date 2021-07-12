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В Саратове возбудили дело о нападении на депутата
В Саратове возбудили дело о нападении на депутата - РИА Новости, 12.07.2021
В Саратове возбудили дело о нападении на депутата
Полиция возбудила уголовное дело об избиении в ходе конфликта жителя Саратова, которым, по данным источника в силовых структурах, является депутат городской... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T13:23
2021-07-12T13:23
россия
кпрф
саратов
происшествия
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САРАТОВ, 12 июл - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело об избиении в ходе конфликта жителя Саратова, которым, по данным источника в силовых структурах, является депутат городской думы от КПРФ Сергей Подсевалов.Ранее глава фракции КПРФ в саратовской областной думе Александр Анидалов сообщил, что 8 июля неизвестные избили городского депутата Подсевалова, который входит в предвыборный штаб кандидата в депутаты Госдумы Николая Бондаренко. Глава КПРФ Геннадий Зюганов заявил РИА Новости, что компартия усилит меры охраны партийцев после инцидента с избиением Подсевалова. Мэр Саратова Михаил Исаев обратился к правоохранительным органам с просьбой разобраться в причинах ЧП."Девятого июля в отдел полиции с заявлением обратился гражданин 1994 года рождения о причинении ему 8 июля в вечернее время возле дома 49 по улице Тульской Саратова телесных повреждений неизвестным лицом в ходе внезапно возникшего конфликта. По данному факту возбуждено уголовное дело… По подозрению в совершении данного преступления был установлен и доставлен ранее судимый 24-летний гражданин, который дал признательные показания", - сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.Дело возбуждено по статье УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью", фигуранту грозит до трёх лет лишения свободы."Уголовное дело возбуждено по факту нападения на Подсевалова. Нападение не связано с его политической деятельностью", - уточнил РИА Новости источник в силовых структурах региона.
https://ria.ru/20210711/saratov-1740848776.html
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россия, кпрф, саратов, происшествия
В Саратове возбудили дело о нападении на депутата
13:23 12.07.2021
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСотрудник полиции России
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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В Саратове возбудили дело о нападении на депутата городской думы от КПРФ Сергея Подсевалова

Читать ria.ru в
САРАТОВ, 12 июл - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело об избиении в ходе конфликта жителя Саратова, которым, по данным источника в силовых структурах, является депутат городской думы от КПРФ Сергей Подсевалов.
Ранее глава фракции КПРФ в саратовской областной думе Александр Анидалов сообщил, что 8 июля неизвестные избили городского депутата Подсевалова, который входит в предвыборный штаб кандидата в депутаты Госдумы Николая Бондаренко. Глава КПРФ Геннадий Зюганов заявил РИА Новости, что компартия усилит меры охраны партийцев после инцидента с избиением Подсевалова. Мэр Саратова Михаил Исаев обратился к правоохранительным органам с просьбой разобраться в причинах ЧП.
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"Девятого июля в отдел полиции с заявлением обратился гражданин 1994 года рождения о причинении ему 8 июля в вечернее время возле дома 49 по улице Тульской Саратова телесных повреждений неизвестным лицом в ходе внезапно возникшего конфликта. По данному факту возбуждено уголовное дело… По подозрению в совершении данного преступления был установлен и доставлен ранее судимый 24-летний гражданин, который дал признательные показания", - сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.
Дело возбуждено по статье УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью", фигуранту грозит до трёх лет лишения свободы.
"Уголовное дело возбуждено по факту нападения на Подсевалова. Нападение не связано с его политической деятельностью", - уточнил РИА Новости источник в силовых структурах региона.
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