https://ria.ru/20210712/sanktsii-1740950712.html

В Госдуме заявили, что США хотят достичь своих целей за счет стран ЕС

В Госдуме заявили, что США хотят достичь своих целей за счет стран ЕС - РИА Новости, 12.07.2021

В Госдуме заявили, что США хотят достичь своих целей за счет стран ЕС

Евросоюз, продливший санкции против РФ, был вовлечен в невыгодную для себя политику Вашингтоном, который пытается достичь своих геополитических и экономических... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T16:18

2021-07-12T16:18

2021-07-12T16:18

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елена панина

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сша

в мире

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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Евросоюз, продливший санкции против РФ, был вовлечен в невыгодную для себя политику Вашингтоном, который пытается достичь своих геополитических и экономических целей за счет европейцев, сообщила РИА Новости член комитета по международным делам Госдумы Елена Панина.Главы МИД ЕС в понедельник на заседании формально оформили продление еще на шесть месяцев, до 31 января 2022 года экономических санкций против России."Тот факт, что затем в эту санкционную войну были вовлечены страны ЕС, говорит об их геополитической слабости, об отсутствии подлинного суверенитета. Эти санкции ослабляют Европу экономически, ослабляют ее как глобальный центр силы. Мы видим, как США пытаются достичь своих геополитических и экономических целей за счет европейцев", - подчеркнула Панина.Она напомнила, что "спираль антироссийских санкций" была раскручена в 2014 года по инициативе США, сыгравших перед этим ключевую роль в государственном перевороте на Украине."Исходя из этого, можно дать точный прогноз о том, когда будут отменены санкции ЕС в отношении России. Это произойдет в том случае, если в ключевых странах ЕС произойдут политические перемены, когда внешнюю политику будут определять не сторонники "атлантического лобби", а подлинные носители европейских интересов", - констатировала Панина.

https://ria.ru/20210712/sanktsii-1740912180.html

https://ria.ru/20210712/sanktsii-1740920874.html

россия

вашингтон (город)

сша

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россия, госдума рф, евросоюз, елена панина, вашингтон (город), сша, в мире