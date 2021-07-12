Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210712/sanktsii-1740950712.html
В Госдуме заявили, что США хотят достичь своих целей за счет стран ЕС
В Госдуме заявили, что США хотят достичь своих целей за счет стран ЕС - РИА Новости, 12.07.2021
В Госдуме заявили, что США хотят достичь своих целей за счет стран ЕС
Евросоюз, продливший санкции против РФ, был вовлечен в невыгодную для себя политику Вашингтоном, который пытается достичь своих геополитических и экономических... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T16:18
2021-07-12T16:18
россия
госдума рф
евросоюз
елена панина
вашингтон (город)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577337476_0:0:2507:1410_1920x0_80_0_0_e33d586ee86eaa68c1840aeaa62a4996.jpg
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Евросоюз, продливший санкции против РФ, был вовлечен в невыгодную для себя политику Вашингтоном, который пытается достичь своих геополитических и экономических целей за счет европейцев, сообщила РИА Новости член комитета по международным делам Госдумы Елена Панина.Главы МИД ЕС в понедельник на заседании формально оформили продление еще на шесть месяцев, до 31 января 2022 года экономических санкций против России."Тот факт, что затем в эту санкционную войну были вовлечены страны ЕС, говорит об их геополитической слабости, об отсутствии подлинного суверенитета. Эти санкции ослабляют Европу экономически, ослабляют ее как глобальный центр силы. Мы видим, как США пытаются достичь своих геополитических и экономических целей за счет европейцев", - подчеркнула Панина.Она напомнила, что "спираль антироссийских санкций" была раскручена в 2014 года по инициативе США, сыгравших перед этим ключевую роль в государственном перевороте на Украине."Исходя из этого, можно дать точный прогноз о том, когда будут отменены санкции ЕС в отношении России. Это произойдет в том случае, если в ключевых странах ЕС произойдут политические перемены, когда внешнюю политику будут определять не сторонники "атлантического лобби", а подлинные носители европейских интересов", - констатировала Панина.
https://ria.ru/20210712/sanktsii-1740912180.html
https://ria.ru/20210712/sanktsii-1740920874.html
россия
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577337476_163:0:2043:1410_1920x0_80_0_0_f15f191ccb566dc328518e7abce40752.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, госдума рф, евросоюз, елена панина, вашингтон (город), сша, в мире
В Госдуме заявили, что США хотят достичь своих целей за счет стран ЕС
16:18 12.07.2021
 
© Фото : сайт Государственной думы РФЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© Фото : сайт Государственной думы РФ

Депутат Госдумы Панина заявила, что США хотят достичь своих целей за счет стран ЕС

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Евросоюз, продливший санкции против РФ, был вовлечен в невыгодную для себя политику Вашингтоном, который пытается достичь своих геополитических и экономических целей за счет европейцев, сообщила РИА Новости член комитета по международным делам Госдумы Елена Панина.
Главы МИД ЕС в понедельник на заседании формально оформили продление еще на шесть месяцев, до 31 января 2022 года экономических санкций против России.
Флаги ЕС - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
Вчера, 13:21
На Украине прокомментировали продление европейских санкций против России
"Тот факт, что затем в эту санкционную войну были вовлечены страны ЕС, говорит об их геополитической слабости, об отсутствии подлинного суверенитета. Эти санкции ослабляют Европу экономически, ослабляют ее как глобальный центр силы. Мы видим, как США пытаются достичь своих геополитических и экономических целей за счет европейцев", - подчеркнула Панина.
Она напомнила, что "спираль антироссийских санкций" была раскручена в 2014 года по инициативе США, сыгравших перед этим ключевую роль в государственном перевороте на Украине.
"Исходя из этого, можно дать точный прогноз о том, когда будут отменены санкции ЕС в отношении России. Это произойдет в том случае, если в ключевых странах ЕС произойдут политические перемены, когда внешнюю политику будут определять не сторонники "атлантического лобби", а подлинные носители европейских интересов", - констатировала Панина.
Представитель от законодательного органа государственной власти Республики Крым Сергей Цеков перед началом заседания Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
Вчера, 14:03
Россия может продлить ограничения в ответ на санкции ЕС, заявил сенатор
 
РоссияГосдума РФЕвросоюзЕлена ПанинаВашингтон (город)СШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:23Оператор приостановил поставки газа по "Северному потоку"
08:12В Иркутской области загорелся лес на площади десять тысяч гектаров
08:04В ГД оценили заинтересованность Германии в расследовании дела Навальным
07:59В Крыму миссию Евросоюза пригласили на полуостров
07:53Москвичей предупредили о рекордной жаре
07:47В Саратове 11 человек пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком
07:34Врач рассказал об эффективности плазмы вакцинированных от COVID-19
07:29Кузнецова объяснила, почему согласилась стать одним из лидеров списка ЕР
07:22Каждый пятый россиянин получил прибавку к зарплате в этом году
07:07В России предложили увеличить на десять дней отпуск некурящим работникам
07:07"Принципиально новый" военный самолет презентуют в первый день МАКС-2021
07:00Названа причина взрыва в квартире в Приморье
06:58У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,0
06:56В Хабаровском крае завели дело о мошенничестве на 80 миллионов рублей
06:46Россияне назвали главные достопримечательности страны
06:31Россияне назвали справедливую цену земельного участка
06:21Кузнецова рассказала о решении проблем в селе, о котором сообщили Путину
05:06Около Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,8
05:05Мадуро заявил, что за последнее время на него готовилось два покушения
05:04В Приморье при взрыве в квартире пострадал один человек
Лента новостейМолния