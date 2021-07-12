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В Госдуме пообещали ответ на продление европейских санкций против России
В Госдуме пообещали ответ на продление европейских санкций против России - РИА Новости, 12.07.2021
В Госдуме пообещали ответ на продление европейских санкций против России
Ответ России на продление санкций ЕС будет адекватным, но не обязательно симметричным, эта мера Евросоюза дорого стоит самим странам-участникам, сообщил РИА... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T14:51
2021-07-12T15:04
евросоюз
россия
леонид слуцкий (политик)
госдума рф
в мире
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Ответ России на продление санкций ЕС будет адекватным, но не обязательно симметричным, эта мера Евросоюза дорого стоит самим странам-участникам, сообщил РИА Новости глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.Главы МИД ЕС в понедельник на заседании формально оформили продление еще на шесть месяцев, до 31 января 2022 года экономических санкций против России."Уверен, что ответ России будет адекватным, но необязательно симметричным", - заявил Слуцкий.Он также отметил, что к данному моменту ущерб от санкций и контрсанкций измеряется миллионами евро."Продление антироссийских санкций ЕС – инерция, которая дорого стоит самим европейским странам. Уже даже главы государств-локомотивов Евросоюза признают неэффективность рестрикций и призывают к диалогу с Россию. Однако, воз и ныне там", - добавил он.
https://ria.ru/20210712/sanktsii-1740920874.html
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евросоюз, россия, леонид слуцкий (политик), госдума рф, в мире
В Госдуме пообещали ответ на продление европейских санкций против России
14:51 12.07.2021 (обновлено: 15:04 12.07.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Депутат Госдумы Слуцкий пообещал адекватный ответ на продление санкций ЕС против России

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Ответ России на продление санкций ЕС будет адекватным, но не обязательно симметричным, эта мера Евросоюза дорого стоит самим странам-участникам, сообщил РИА Новости глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.
Главы МИД ЕС в понедельник на заседании формально оформили продление еще на шесть месяцев, до 31 января 2022 года экономических санкций против России.
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"Уверен, что ответ России будет адекватным, но необязательно симметричным", - заявил Слуцкий.
Он также отметил, что к данному моменту ущерб от санкций и контрсанкций измеряется миллионами евро.
"Продление антироссийских санкций ЕС – инерция, которая дорого стоит самим европейским странам. Уже даже главы государств-локомотивов Евросоюза признают неэффективность рестрикций и призывают к диалогу с Россию. Однако, воз и ныне там", - добавил он.
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