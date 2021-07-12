https://ria.ru/20210712/sanktsii-1740931895.html

В Госдуме пообещали ответ на продление европейских санкций против России

В Госдуме пообещали ответ на продление европейских санкций против России - РИА Новости, 12.07.2021

В Госдуме пообещали ответ на продление европейских санкций против России

Ответ России на продление санкций ЕС будет адекватным, но не обязательно симметричным, эта мера Евросоюза дорого стоит самим странам-участникам, сообщил РИА... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T14:51

2021-07-12T14:51

2021-07-12T15:04

евросоюз

россия

леонид слуцкий (политик)

госдума рф

в мире

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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Ответ России на продление санкций ЕС будет адекватным, но не обязательно симметричным, эта мера Евросоюза дорого стоит самим странам-участникам, сообщил РИА Новости глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.Главы МИД ЕС в понедельник на заседании формально оформили продление еще на шесть месяцев, до 31 января 2022 года экономических санкций против России."Уверен, что ответ России будет адекватным, но необязательно симметричным", - заявил Слуцкий.Он также отметил, что к данному моменту ущерб от санкций и контрсанкций измеряется миллионами евро."Продление антироссийских санкций ЕС – инерция, которая дорого стоит самим европейским странам. Уже даже главы государств-локомотивов Евросоюза признают неэффективность рестрикций и призывают к диалогу с Россию. Однако, воз и ныне там", - добавил он.

https://ria.ru/20210712/sanktsii-1740920874.html

https://ria.ru/20210712/kreml-1740910946.html

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евросоюз, россия, леонид слуцкий (политик), госдума рф, в мире