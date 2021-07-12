https://ria.ru/20210712/sanktsii-1740930144.html

В Госдуме прокомментировали продление европейских санкций против России

В Госдуме прокомментировали продление европейских санкций против России - РИА Новости, 12.07.2021

В Госдуме прокомментировали продление европейских санкций против России

Продление санкций Евросоюза никак не отразится на стратегическом курсе и внешней политике России, все ограничительные меры ЕС носят незаконный характер, заявил... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T14:41

2021-07-12T14:41

2021-07-12T14:41

россия

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в мире

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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Продление санкций Евросоюза никак не отразится на стратегическом курсе и внешней политике России, все ограничительные меры ЕС носят незаконный характер, заявил журналистам член международного комитета ГД Сергей Железняк.Главы МИД ЕС в понедельник на заседании формально оформили продление еще на шесть месяцев, до 31 января 2022 года экономических санкций против России."Продление санкций ЕС в отношении нашей страны никак не отразится на стратегическом курсе и внешней политике России. Все ограничительные меры ЕС носят незаконный характер, являются формой политического давления на нашу страну и не имеют под собой основания", - сказал Железняк.По его словам, "гибридная война против России продолжается и приобретает разные очертания - от экономических ограничений и попыток дестабилизации внутри страны до создания напряженности вблизи границ России"."Косность и инерционность в действиях ЕС относительно России приводит к углублению кризиса недоверия, нарушая экономические и культурные связи между странами. Русофобская политика ЕС играет крайне негативную роль и в мировых интеграционных процессах, без которых сложно представить полноценное и устойчивое развитие. При этом наша страна научилась использовать ограничительные меры для поиска точек роста, что позволяет развивать внутреннее производство и национальную экономику в условиях санкций и кризиса, вызванного пандемией", - добавил политик.Также он отметил, что Россия на самом высоком уровне заявляла не раз, что не является участницей Минских соглашений, а выполняет, как Германия и Франция, роль посредников."Россия всячески способствует урегулированию ситуации на Донбассе, настаивая на соблюдении договоренностей и прав жителей ДНР и ЛНР. Саботаж и провокации со стороны Киева, который поддерживают на русофобском Западе, являются главными препятствиями на пути мирного процесса на Донбассе", - обратил внимание парламентарий.

https://ria.ru/20210712/sanktsii-1740920874.html

https://ria.ru/20210712/sanktsii-1740912180.html

https://ria.ru/20210712/peskov-1740909246.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, госдума рф, евросоюз, сергей железняк, в мире