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В Госдуме прокомментировали продление европейских санкций против России
В Госдуме прокомментировали продление европейских санкций против России - РИА Новости, 12.07.2021
В Госдуме прокомментировали продление европейских санкций против России
Продление санкций Евросоюза никак не отразится на стратегическом курсе и внешней политике России, все ограничительные меры ЕС носят незаконный характер, заявил... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T14:41
2021-07-12T14:41
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
госдума рф
евросоюз
сергей железняк
в мире
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Продление санкций Евросоюза никак не отразится на стратегическом курсе и внешней политике России, все ограничительные меры ЕС носят незаконный характер, заявил журналистам член международного комитета ГД Сергей Железняк.Главы МИД ЕС в понедельник на заседании формально оформили продление еще на шесть месяцев, до 31 января 2022 года экономических санкций против России."Продление санкций ЕС в отношении нашей страны никак не отразится на стратегическом курсе и внешней политике России. Все ограничительные меры ЕС носят незаконный характер, являются формой политического давления на нашу страну и не имеют под собой основания", - сказал Железняк.По его словам, "гибридная война против России продолжается и приобретает разные очертания - от экономических ограничений и попыток дестабилизации внутри страны до создания напряженности вблизи границ России"."Косность и инерционность в действиях ЕС относительно России приводит к углублению кризиса недоверия, нарушая экономические и культурные связи между странами. Русофобская политика ЕС играет крайне негативную роль и в мировых интеграционных процессах, без которых сложно представить полноценное и устойчивое развитие. При этом наша страна научилась использовать ограничительные меры для поиска точек роста, что позволяет развивать внутреннее производство и национальную экономику в условиях санкций и кризиса, вызванного пандемией", - добавил политик.Также он отметил, что Россия на самом высоком уровне заявляла не раз, что не является участницей Минских соглашений, а выполняет, как Германия и Франция, роль посредников."Россия всячески способствует урегулированию ситуации на Донбассе, настаивая на соблюдении договоренностей и прав жителей ДНР и ЛНР. Саботаж и провокации со стороны Киева, который поддерживают на русофобском Западе, являются главными препятствиями на пути мирного процесса на Донбассе", - обратил внимание парламентарий.
https://ria.ru/20210712/sanktsii-1740920874.html
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россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, госдума рф, евросоюз, сергей железняк, в мире
В Госдуме прокомментировали продление европейских санкций против России
14:41 12.07.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Депутат Госдумы Железняк заявил, что продление санкций ЕС не отразится на внешней политике

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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Продление санкций Евросоюза никак не отразится на стратегическом курсе и внешней политике России, все ограничительные меры ЕС носят незаконный характер, заявил журналистам член международного комитета ГД Сергей Железняк.
Главы МИД ЕС в понедельник на заседании формально оформили продление еще на шесть месяцев, до 31 января 2022 года экономических санкций против России.
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"Продление санкций ЕС в отношении нашей страны никак не отразится на стратегическом курсе и внешней политике России. Все ограничительные меры ЕС носят незаконный характер, являются формой политического давления на нашу страну и не имеют под собой основания", - сказал Железняк.
По его словам, "гибридная война против России продолжается и приобретает разные очертания - от экономических ограничений и попыток дестабилизации внутри страны до создания напряженности вблизи границ России".
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"Косность и инерционность в действиях ЕС относительно России приводит к углублению кризиса недоверия, нарушая экономические и культурные связи между странами. Русофобская политика ЕС играет крайне негативную роль и в мировых интеграционных процессах, без которых сложно представить полноценное и устойчивое развитие. При этом наша страна научилась использовать ограничительные меры для поиска точек роста, что позволяет развивать внутреннее производство и национальную экономику в условиях санкций и кризиса, вызванного пандемией", - добавил политик.
Также он отметил, что Россия на самом высоком уровне заявляла не раз, что не является участницей Минских соглашений, а выполняет, как Германия и Франция, роль посредников.
"Россия всячески способствует урегулированию ситуации на Донбассе, настаивая на соблюдении договоренностей и прав жителей ДНР и ЛНР. Саботаж и провокации со стороны Киева, который поддерживают на русофобском Западе, являются главными препятствиями на пути мирного процесса на Донбассе", - обратил внимание парламентарий.
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РоссияЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаГосдума РФЕвросоюзСергей ЖелезнякВ мире
 
 
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