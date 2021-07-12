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Литва призвала ввести новые санкции против Белоруссии из-за мигрантов

Литва призвала ввести новые санкции против Белоруссии из-за мигрантов - РИА Новости, 12.07.2021

Литва призвала ввести новые санкции против Белоруссии из-за мигрантов

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис на Совете МИД ЕС в Брюсселе поднимет вопрос о наплыве нелегальных мигрантов из Белоруссии, а также предложит подумать о... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T11:21

2021-07-12T11:21

2021-07-12T11:21

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БРЮССЕЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис на Совете МИД ЕС в Брюсселе поднимет вопрос о наплыве нелегальных мигрантов из Белоруссии, а также предложит подумать о пятом пакете санкций против Минска на фоне наплыва мигрантов."Для моей страны это беспрецедентный вызов, но Европа уже сталкивалась с такой ситуацией, когда мигранты используются как политическое оружие", - сказал он. По словам Ландсбергиса, ранее с такой проблемой сталкивались Финляндия, Греция и Испания."Я обращусь к моим коллегам с предложением об общей стратегии по реагированию на такие политические и гибридные угрозы. Нам нужна, прежде всего, стратегия реадмиссии… Кроме того, мы должны очень решительно действовать в отношении режимов, которые прибегают к таким действиям. Мы должны подумать о санкциях, когда такие гибридные атаки направлены против стран ЕС. Поэтому надо, чтобы министры обсудили пятый пакет санкций против Белоруссии", - сказал глава литовского внешнеполитического ведомства.

https://ria.ru/20210707/stena-1740262963.html

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мид литвы, минск, литва, в мире, политика