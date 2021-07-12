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Литва призвала ввести новые санкции против Белоруссии из-за мигрантов
Литва призвала ввести новые санкции против Белоруссии из-за мигрантов - РИА Новости, 12.07.2021
Литва призвала ввести новые санкции против Белоруссии из-за мигрантов
Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис на Совете МИД ЕС в Брюсселе поднимет вопрос о наплыве нелегальных мигрантов из Белоруссии, а также предложит подумать о... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T11:21
2021-07-12T11:21
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БРЮССЕЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис на Совете МИД ЕС в Брюсселе поднимет вопрос о наплыве нелегальных мигрантов из Белоруссии, а также предложит подумать о пятом пакете санкций против Минска на фоне наплыва мигрантов."Для моей страны это беспрецедентный вызов, но Европа уже сталкивалась с такой ситуацией, когда мигранты используются как политическое оружие", - сказал он. По словам Ландсбергиса, ранее с такой проблемой сталкивались Финляндия, Греция и Испания."Я обращусь к моим коллегам с предложением об общей стратегии по реагированию на такие политические и гибридные угрозы. Нам нужна, прежде всего, стратегия реадмиссии… Кроме того, мы должны очень решительно действовать в отношении режимов, которые прибегают к таким действиям. Мы должны подумать о санкциях, когда такие гибридные атаки направлены против стран ЕС. Поэтому надо, чтобы министры обсудили пятый пакет санкций против Белоруссии", - сказал глава литовского внешнеполитического ведомства.
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мид литвы, минск, литва, в мире, политика
Литва призвала ввести новые санкции против Белоруссии из-за мигрантов
11:21 12.07.2021
 
© AP Photo / Mindaugas KulbisГлава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис
Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© AP Photo / Mindaugas Kulbis

Глава МИД Литвы Ландсбергис призвал ввести новые санкции против Белоруссии из-за мигрантов

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БРЮССЕЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис на Совете МИД ЕС в Брюсселе поднимет вопрос о наплыве нелегальных мигрантов из Белоруссии, а также предложит подумать о пятом пакете санкций против Минска на фоне наплыва мигрантов.
"Для моей страны это беспрецедентный вызов, но Европа уже сталкивалась с такой ситуацией, когда мигранты используются как политическое оружие", - сказал он. По словам Ландсбергиса, ранее с такой проблемой сталкивались Финляндия, Греция и Испания.
"Я обращусь к моим коллегам с предложением об общей стратегии по реагированию на такие политические и гибридные угрозы. Нам нужна, прежде всего, стратегия реадмиссии… Кроме того, мы должны очень решительно действовать в отношении режимов, которые прибегают к таким действиям. Мы должны подумать о санкциях, когда такие гибридные атаки направлены против стран ЕС. Поэтому надо, чтобы министры обсудили пятый пакет санкций против Белоруссии", - сказал глава литовского внешнеполитического ведомства.
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