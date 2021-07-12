Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210712/sanktsii-1740887046.html
Евросоюз продлил экономические санкции против России, сообщил источник
Евросоюз продлил экономические санкции против России, сообщил источник - РИА Новости, 12.07.2021
Евросоюз продлил экономические санкции против России, сообщил источник
Главы МИД Евросоюза формально оформили продление еще на шесть месяцев, до 31 января 2022 года, экономических санкций против России, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T11:16
2021-07-12T11:59
россия
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732751261_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6538d05cb1e31b30af96cc3d902b6dae.jpg
БРЮССЕЛЬ, 12 июл — РИА Новости. Главы МИД Евросоюза формально оформили продление еще на шесть месяцев, до 31 января 2022 года, экономических санкций против России, сообщил РИА Новости европейский источник.Соответствующее политическое решение лидеры объединения приняли еще на саммите 24-25 июня.Введенные семь лет назад ограничения направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов. В частности, для некоторых российских банков и компаний сужен доступ к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС, а также технологиям добычи и разведки нефти. Кроме того, действует запрет на импорт и экспорт оружия, товаров двойного назначения. Изначально санкции ввели в 2014-м сроком на год, в 2015-м их продолжительность увязали с "полным выполнением Минских соглашений". С этого момента ограничения продлеваются каждые полгода уже шесть лет подряд. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней в такой риторике контрпродуктивно.
https://ria.ru/20210625/evrosoyuz-1738601854.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732751261_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_17f61575fbe1e364e360694c6d91450c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, евросоюз
Евросоюз продлил экономические санкции против России, сообщил источник
11:16 12.07.2021 (обновлено: 11:59 12.07.2021)
 
© AP Photo / Francisco SecoСумка с флажком ЕС в здании Европейского парламента в брюсселе
Сумка с флажком ЕС в здании Европейского парламента в брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© AP Photo / Francisco Seco

Евросоюз продлил экономические санкции против России еще на полгода

Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 12 июл — РИА Новости. Главы МИД Евросоюза формально оформили продление еще на шесть месяцев, до 31 января 2022 года, экономических санкций против России, сообщил РИА Новости европейский источник.
Соответствующее политическое решение лидеры объединения приняли еще на саммите 24-25 июня.
Введенные семь лет назад ограничения направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов. В частности, для некоторых российских банков и компаний сужен доступ к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС, а также технологиям добычи и разведки нефти. Кроме того, действует запрет на импорт и экспорт оружия, товаров двойного назначения.
Изначально санкции ввели в 2014-м сроком на год, в 2015-м их продолжительность увязали с "полным выполнением Минских соглашений". С этого момента ограничения продлеваются каждые полгода уже шесть лет подряд.
Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней в такой риторике контрпродуктивно.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
25 июня, 14:23
МИД пообещал соразмерно ответить на любые санкции Евросоюза
 
РоссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:23Оператор приостановил поставки газа по "Северному потоку"
08:12В Иркутской области загорелся лес на площади десять тысяч гектаров
08:04В ГД оценили заинтересованность Германии в расследовании дела Навальным
07:59В Крыму миссию Евросоюза пригласили на полуостров
07:53Москвичей предупредили о рекордной жаре
07:47В Саратове 11 человек пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком
07:34Врач рассказал об эффективности плазмы вакцинированных от COVID-19
07:29Кузнецова объяснила, почему согласилась стать одним из лидеров списка ЕР
07:22Каждый пятый россиянин получил прибавку к зарплате в этом году
07:07В России предложили увеличить на десять дней отпуск некурящим работникам
07:07"Принципиально новый" военный самолет презентуют в первый день МАКС-2021
07:00Названа причина взрыва в квартире в Приморье
06:58У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,0
06:56В Хабаровском крае завели дело о мошенничестве на 80 миллионов рублей
06:46Россияне назвали главные достопримечательности страны
06:31Россияне назвали справедливую цену земельного участка
06:21Кузнецова рассказала о решении проблем в селе, о котором сообщили Путину
05:06Около Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,8
05:05Мадуро заявил, что за последнее время на него готовилось два покушения
05:04В Приморье при взрыве в квартире пострадал один человек
Лента новостейМолния