https://ria.ru/20210712/sanktsii-1740887046.html
Евросоюз продлил экономические санкции против России, сообщил источник
Евросоюз продлил экономические санкции против России, сообщил источник - РИА Новости, 12.07.2021
Евросоюз продлил экономические санкции против России, сообщил источник
Главы МИД Евросоюза формально оформили продление еще на шесть месяцев, до 31 января 2022 года, экономических санкций против России, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T11:16
2021-07-12T11:16
2021-07-12T11:59
россия
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 12 июл — РИА Новости. Главы МИД Евросоюза формально оформили продление еще на шесть месяцев, до 31 января 2022 года, экономических санкций против России, сообщил РИА Новости европейский источник.Соответствующее политическое решение лидеры объединения приняли еще на саммите 24-25 июня.Введенные семь лет назад ограничения направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов. В частности, для некоторых российских банков и компаний сужен доступ к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС, а также технологиям добычи и разведки нефти. Кроме того, действует запрет на импорт и экспорт оружия, товаров двойного назначения. Изначально санкции ввели в 2014-м сроком на год, в 2015-м их продолжительность увязали с "полным выполнением Минских соглашений". С этого момента ограничения продлеваются каждые полгода уже шесть лет подряд. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней в такой риторике контрпродуктивно.
https://ria.ru/20210625/evrosoyuz-1738601854.html
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россия, евросоюз
Евросоюз продлил экономические санкции против России, сообщил источник
11:16 12.07.2021 (обновлено: 11:59 12.07.2021)
Евросоюз продлил экономические санкции против России еще на полгода