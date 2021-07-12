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Туризм
https://ria.ru/20210712/sanatorii-1740903989.html
Названы регионы России, где увеличилось число мест в санаториях
Названы регионы России, где увеличилось число мест в санаториях - РИА Новости, 12.07.2021
Названы регионы России, где увеличилось число мест в санаториях
РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T14:22
2021-07-12T14:22
туризм
туризм
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новости - туризм
республика дагестан
чеченская республика (чечня)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
красноярский край
удмуртская республика (удмуртия)
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Краснодарский край лидирует в России по росту числа мест в санаториях за прошедшую пятилетку, сообщает ТурСтат со ссылкой на портал Санатории-России.рф.Для составления рейтинга использовались открытые данные Росстата о числе мест в здравницах.С 2015 по 2020 год в санаториях на курортах Краснодарского края оно выросло на 6711. Теперь там могут разместить до 99538 отдыхающих одновременно.По данным портала, в десятку по росту за прошедшие пять лет также вошли Дагестан (+1636 мест), Тюменская область (+1196), Хабаровский край (+1134), Ростовская область (+984), Новосибирская область (+868), Красноярский край (+722), Оренбургская область (+663), Чеченская Республика (+610) и Удмуртия (+534 места).В среднем, на 100 тысяч жителей России приходится 300 мест в санаториях по всей стране.
https://ria.ru/20210711/ponaroshku-1739550105.html
красноярский край
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туризм, туристы, новости - туризм, республика дагестан, чеченская республика (чечня), федеральная служба государственной статистики (росстат), красноярский край, удмуртская республика (удмуртия), новосибирская область, тюменская область, ростовская область, оренбургская область, краснодарский край, хабаровский край

Названы регионы России, где увеличилось число мест в санаториях

14:22 12.07.2021
 
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкСотрудница санатория проверяет сертификат о вакцинации от CoVID-19 у гостьи перед заселением в номер
Сотрудница санатория проверяет сертификат о вакцинации от CoVID-19 у гостьи перед заселением в номер - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Краснодарский край лидирует в России по росту числа мест в санаториях за прошедшую пятилетку, сообщает ТурСтат со ссылкой на портал Санатории-России.рф.
Для составления рейтинга использовались открытые данные Росстата о числе мест в здравницах.
С 2015 по 2020 год в санаториях на курортах Краснодарского края оно выросло на 6711. Теперь там могут разместить до 99538 отдыхающих одновременно.
По данным портала, в десятку по росту за прошедшие пять лет также вошли Дагестан (+1636 мест), Тюменская область (+1196), Хабаровский край (+1134), Ростовская область (+984), Новосибирская область (+868), Красноярский край (+722), Оренбургская область (+663), Чеченская Республика (+610) и Удмуртия (+534 места).
В среднем, на 100 тысяч жителей России приходится 300 мест в санаториях по всей стране.
Телеведущая Ирена Понарошку - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
11 июля, 08:00Туризм
Ирена Понарошку — о том, зачем молчать десять дней и купаться в пиве
 
ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмРеспублика ДагестанЧеченская республика (Чечня)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)Красноярский крайУдмуртская Республика (Удмуртия)Новосибирская областьТюменская областьРостовская областьОренбургская областьКраснодарский крайХабаровский край
 
 
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