https://ria.ru/20210712/sanatorii-1740903989.html
Названы регионы России, где увеличилось число мест в санаториях
Названы регионы России, где увеличилось число мест в санаториях - РИА Новости, 12.07.2021
Названы регионы России, где увеличилось число мест в санаториях
РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T14:22
2021-07-12T14:22
2021-07-12T14:22
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туристы
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республика дагестан
чеченская республика (чечня)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
красноярский край
удмуртская республика (удмуртия)
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Краснодарский край лидирует в России по росту числа мест в санаториях за прошедшую пятилетку, сообщает ТурСтат со ссылкой на портал Санатории-России.рф.Для составления рейтинга использовались открытые данные Росстата о числе мест в здравницах.С 2015 по 2020 год в санаториях на курортах Краснодарского края оно выросло на 6711. Теперь там могут разместить до 99538 отдыхающих одновременно.По данным портала, в десятку по росту за прошедшие пять лет также вошли Дагестан (+1636 мест), Тюменская область (+1196), Хабаровский край (+1134), Ростовская область (+984), Новосибирская область (+868), Красноярский край (+722), Оренбургская область (+663), Чеченская Республика (+610) и Удмуртия (+534 места).В среднем, на 100 тысяч жителей России приходится 300 мест в санаториях по всей стране.
https://ria.ru/20210711/ponaroshku-1739550105.html
красноярский край
удмуртская республика (удмуртия)
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тюменская область
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туризм, туристы, новости - туризм, республика дагестан, чеченская республика (чечня), федеральная служба государственной статистики (росстат), красноярский край, удмуртская республика (удмуртия), новосибирская область, тюменская область, ростовская область, оренбургская область, краснодарский край, хабаровский край
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Краснодарский край лидирует в России по росту числа мест в санаториях за прошедшую пятилетку, сообщает ТурСтат со ссылкой на портал Санатории-России.рф.
Для составления рейтинга использовались открытые данные Росстата о числе мест в здравницах.
С 2015 по 2020 год в санаториях на курортах Краснодарского края оно выросло на 6711. Теперь там могут разместить до 99538 отдыхающих одновременно.
По данным портала, в десятку по росту за прошедшие пять лет также вошли Дагестан (+1636 мест), Тюменская область (+1196), Хабаровский край (+1134), Ростовская область (+984), Новосибирская область (+868), Красноярский край (+722), Оренбургская область (+663), Чеченская Республика (+610) и Удмуртия (+534 места).
В среднем, на 100 тысяч жителей России приходится 300 мест в санаториях по всей стране.