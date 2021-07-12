https://ria.ru/20210712/sanatorii-1740903989.html

Названы регионы России, где увеличилось число мест в санаториях

Названы регионы России, где увеличилось число мест в санаториях - РИА Новости, 12.07.2021

Названы регионы России, где увеличилось число мест в санаториях

РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T14:22

2021-07-12T14:22

2021-07-12T14:22

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республика дагестан

чеченская республика (чечня)

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красноярский край

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Краснодарский край лидирует в России по росту числа мест в санаториях за прошедшую пятилетку, сообщает ТурСтат со ссылкой на портал Санатории-России.рф.Для составления рейтинга использовались открытые данные Росстата о числе мест в здравницах.С 2015 по 2020 год в санаториях на курортах Краснодарского края оно выросло на 6711. Теперь там могут разместить до 99538 отдыхающих одновременно.По данным портала, в десятку по росту за прошедшие пять лет также вошли Дагестан (+1636 мест), Тюменская область (+1196), Хабаровский край (+1134), Ростовская область (+984), Новосибирская область (+868), Красноярский край (+722), Оренбургская область (+663), Чеченская Республика (+610) и Удмуртия (+534 места).В среднем, на 100 тысяч жителей России приходится 300 мест в санаториях по всей стране.

https://ria.ru/20210711/ponaroshku-1739550105.html

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удмуртская республика (удмуртия)

новосибирская область

тюменская область

ростовская область

оренбургская область

краснодарский край

хабаровский край

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