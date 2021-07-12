https://ria.ru/20210712/samolety-1740872873.html

"Ъ": Минпромторг предложил вложить 1,84 триллиона рублей в авиастроение

"Ъ": Минпромторг предложил вложить 1,84 триллиона рублей в авиастроение - РИА Новости, 12.07.2021

"Ъ": Минпромторг предложил вложить 1,84 триллиона рублей в авиастроение

Минпромторг разработал план, предполагающий создание в 2021-2030 годах конкурентоспособной продукции авиационной промышленности, пишет "Коммерсант". РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T09:46

2021-07-12T09:46

2021-07-12T10:47

европейское агентство авиационной безопасности (easa)

l-410

sukhoi superjet

ил-114

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

иркут (корпорация)

общество

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Минпромторг разработал план, предполагающий создание в 2021-2030 годах конкурентоспособной продукции авиационной промышленности, пишет "Коммерсант".По сведениям издания, на это планируется потратить примерно 1,84 триллиона рублей, из которых 244 миллиарда — средства федерального бюджета, а еще 1,6 триллиона должен предоставить Фонд национального благосостояния. Отмечается, что общая прибыль от налогов и сборов достигнет к концу 2030 года почти 450 миллиардов рублей.Речь идет о производстве 735 новых гражданских самолетов: Ил-114, МС-21 и ЛМС-901 "Байкал". Это также касается Sukhoi Superjet 100, L-410 и пяти типов вертолетов, добавил "Ъ".Программа предполагает, что уже к концу 2022-го выпуск МС-21 составит 36 самолетов в год и начнутся серийные поставки. Еще через год планируется сертификация МС-21 в EASA. А в декабре 2027-го "Иркут" должен поставить 120 воздушных судов и производить по 72 самолета в год.В Минпромторге надеются, что этот план обеспечит закупку российской авиатехники авиакомпаниями с госучастием и поднимет загрузку гражданского сегмента промышленных предприятий отрасли до 80-90 процентов.

https://ria.ru/20210202/aviabomby-1595171711.html

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2021

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европейское агентство авиационной безопасности (easa), l-410, sukhoi superjet, ил-114, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), иркут (корпорация), общество