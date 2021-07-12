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"Ъ": Минпромторг предложил вложить 1,84 триллиона рублей в авиастроение
"Ъ": Минпромторг предложил вложить 1,84 триллиона рублей в авиастроение - РИА Новости, 12.07.2021
"Ъ": Минпромторг предложил вложить 1,84 триллиона рублей в авиастроение
Минпромторг разработал план, предполагающий создание в 2021-2030 годах конкурентоспособной продукции авиационной промышленности, пишет "Коммерсант". РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T09:46
2021-07-12T10:47
европейское агентство авиационной безопасности (easa)
l-410
sukhoi superjet
ил-114
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
иркут (корпорация)
общество
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Минпромторг разработал план, предполагающий создание в 2021-2030 годах конкурентоспособной продукции авиационной промышленности, пишет "Коммерсант".По сведениям издания, на это планируется потратить примерно 1,84 триллиона рублей, из которых 244 миллиарда — средства федерального бюджета, а еще 1,6 триллиона должен предоставить Фонд национального благосостояния. Отмечается, что общая прибыль от налогов и сборов достигнет к концу 2030 года почти 450 миллиардов рублей.Речь идет о производстве 735 новых гражданских самолетов: Ил-114, МС-21 и ЛМС-901 "Байкал". Это также касается Sukhoi Superjet 100, L-410 и пяти типов вертолетов, добавил "Ъ".Программа предполагает, что уже к концу 2022-го выпуск МС-21 составит 36 самолетов в год и начнутся серийные поставки. Еще через год планируется сертификация МС-21 в EASA. А в декабре 2027-го "Иркут" должен поставить 120 воздушных судов и производить по 72 самолета в год.В Минпромторге надеются, что этот план обеспечит закупку российской авиатехники авиакомпаниями с госучастием и поднимет загрузку гражданского сегмента промышленных предприятий отрасли до 80-90 процентов.
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европейское агентство авиационной безопасности (easa), l-410, sukhoi superjet, ил-114, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), иркут (корпорация), общество
"Ъ": Минпромторг предложил вложить 1,84 триллиона рублей в авиастроение
09:46 12.07.2021 (обновлено: 10:47 12.07.2021)
 
© РИА Новости / Александр КряжевСборка самолетов Sukhoi Superjet в Комсомольске-на-Амуре
Сборка самолетов Sukhoi Superjet в Комсомольске-на-Амуре - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев

"Коммерсант" сообщил о предложении Минпромторга вложить 1,84 триллиона рублей в авиастроение

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Минпромторг разработал план, предполагающий создание в 2021-2030 годах конкурентоспособной продукции авиационной промышленности, пишет "Коммерсант".
По сведениям издания, на это планируется потратить примерно 1,84 триллиона рублей, из которых 244 миллиарда — средства федерального бюджета, а еще 1,6 триллиона должен предоставить Фонд национального благосостояния. Отмечается, что общая прибыль от налогов и сборов достигнет к концу 2030 года почти 450 миллиардов рублей.
Речь идет о производстве 735 новых гражданских самолетов: Ил-114, МС-21 и ЛМС-901 "Байкал". Это также касается Sukhoi Superjet 100, L-410 и пяти типов вертолетов, добавил "Ъ".
Программа предполагает, что уже к концу 2022-го выпуск МС-21 составит 36 самолетов в год и начнутся серийные поставки. Еще через год планируется сертификация МС-21 в EASA. А в декабре 2027-го "Иркут" должен поставить 120 воздушных судов и производить по 72 самолета в год.
В Минпромторге надеются, что этот план обеспечит закупку российской авиатехники авиакомпаниями с госучастием и поднимет загрузку гражданского сегмента промышленных предприятий отрасли до 80-90 процентов.
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Европейское агентство авиационной безопасности (EASA)L-410Sukhoi SuperjetИл-114Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Иркут (корпорация)Общество
 
 
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