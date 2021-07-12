https://ria.ru/20210712/sakhalin-1740895601.html

СК рассказал, за что арестовали бывшего вице-губернатора Сахалина

СК рассказал, за что арестовали бывшего вице-губернатора Сахалина - РИА Новости, 12.07.2021

СК рассказал, за что арестовали бывшего вице-губернатора Сахалина

Бывшего руководителя сахалинского автономного учреждения обвиняют в растрате средств при заключении рекламных контрактов и выписке фиктивных премий сотрудникам, РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T11:59

2021-07-12T11:59

2021-07-12T12:04

следственный комитет россии (ск рф)

сахалинская область

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 июл - РИА Новости. Бывшего руководителя сахалинского автономного учреждения обвиняют в растрате средств при заключении рекламных контрактов и выписке фиктивных премий сотрудникам, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.Ранее источник в следственных органах сообщил РИА Новости, что бывшего заместителя губернатора Сахалинской области Дмитрия Федечкина арестовали по уголовному делу, возбужденному по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата, хищение чужого имущества). До работы на этом посту, с которого Федечкин подал в отставку 2 июня, он возглавлял местный медиахолдинг "Губернские ведомости"."В отношении бывшего руководителя областного автономного учреждения и его заместителя, а также в отношении учредителя рекламного агентства возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ – растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, и ч. 5 ст. 30, ч. 4 ст. 160 УК РФ – пособничество в растрате", - говорится в сообщении.По данным следствия, подозреваемый заключил с рекламным агентством договоры на размещение наружной рекламы по заведомо завышенной цене. С июня по декабрь 2020 года с расчетного счета областного автономного учреждения на счет рекламного агентства было перечислено более 1 миллиона рублей, которые подозреваемый затем потратил на личные нужды. Тем самым, по данным СУСК, он причинил областному автономному учреждению ущерб в особо крупном размере.Он же при пособничестве своего заместителя, говорится в сообщении СУСК, в декабре 2020 года издал фиктивный приказ о премировании сотрудников учреждения в размере более 40 тысяч рублей, однако деньги потратил по своему усмотрению.Уголовные дела возбуждены по материалам, предоставленным УФСБ России по Сахалинской области.Федечкину, как говорится в релизе СК, где не указаны ни имена, ни учреждение, в котором он работал, предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ, его заместителю (находится под подпиской о невыезде) - по ч. 5 ст. 30, ч. 4 ст. 160 УК РФ. Учредитель рекламного агентства также заключен под стражу на 2 месяца.Федечкин возглавлял медиахолдинг "Губернские ведомости" с января 2020-го по январь 2021-го, когда его назначили заместителем губернатора Сахалинской области по работе со СМИ.

https://ria.ru/20210602/sakhalin-1735244308.html

сахалинская область

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следственный комитет россии (ск рф), сахалинская область, происшествия