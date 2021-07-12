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Новгородские власти выясняют причины массовой гибели рыбы в реке Холова
Новгородские власти выясняют причины массовой гибели рыбы в реке Холова - РИА Новости, 12.07.2021
Новгородские власти выясняют причины массовой гибели рыбы в реке Холова
Массовая гибель рыбы произошла в реке Холова в районе деревни Старое Рахино Новгородской области, ее причины выясняют власти, сообщил заместитель председателя... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T16:36
2021-07-12T16:36
2021-07-12T16:36
крестецкий район
новгородская область
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл – РИА Новости. Массовая гибель рыбы произошла в реке Холова в районе деревни Старое Рахино Новгородской области, ее причины выясняют власти, сообщил заместитель председателя правительства региона Тимофей Гусев."Там (на реке Холова – ред.) обнаружена всплывшая рыба мертвая в количестве до 100 особей… На сообщения местных жителей незамедлительно отреагировали все соответствующие службы… Отобраны все соответствующие пробы", - сказал Гусев, чей видеокомментарий приводит областная администрация.По оценке Гусева, "под подозрением" находится предприятие агрохолдинга "Белгранкорм", которое находится в Крестецком районе, однако нельзя исключать и природные факторы. Так, по словам чиновника, массовая гибель рыбы вследствие "кислородного замора" традиционно фиксируется в июле в малых водоемах региона."(В настоящее время в реке Холова зафиксирована – ред.) температура воды 28 градусов, высота воды - 50 сантиметров. Это критическая температура для некоторых видов рыб", - отметил Гусев, пообещав, что проверка будет проведена "по полной программе" и затронет "Белгранкорм".
https://ria.ru/20210712/ryba-1740931371.html
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крестецкий район, новгородская область, происшествия
Новгородские власти выясняют причины массовой гибели рыбы в реке Холова
Власти Новгородской области начали проверку после массовой гибели рыбы в реке Холова