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В Цимлянском водохранилище около девяти тонн рыбы погибло из-за жары

В Цимлянском водохранилище около девяти тонн рыбы погибло из-за жары - РИА Новости, 12.07.2021

В Цимлянском водохранилище около девяти тонн рыбы погибло из-за жары

Общая масса рыбы, погибшей в Цимлянском водохранилище в Ростовской области на прошлой неделе, составила около 9 тонн, возбуждено дело об административном... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T14:47

2021-07-12T14:47

2021-07-12T14:47

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

ростовская область

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 июл - РИА Новости. Общая масса рыбы, погибшей в Цимлянском водохранилище в Ростовской области на прошлой неделе, составила около 9 тонн, возбуждено дело об административном правонарушении, сообщает Азово-Черноморское территориальное управление Росрыболовства.Как сообщалось ранее, массовая гибель рыбы была зафиксирована на берегу Цимлянского водохранилища 5 июля. Видовой состав – бычки. Предварительной причиной гибели эксперты называли перегрев воды из-за высокой температуры воздуха.Спецкомиссия установила, что длина участка с погибшей рыбой составила почти 2,5 километра, ширина - от 35 сантиметров до 1,4 метра. "Общая масса погибшей рыбы составила около 9 тонн", - говорится в сообщении.Предварительная причина гибели связана с низким содержанием кислорода в воде или залповым выбросом сероводорода на акватории Цимлянского водохранилища. Окончательные выводы о причинах гибели рыбы будут сделаны после исследования проб воды и погибшей рыбы. "Принято решение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования", - отмечается в сообщении.

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), ростовская область, происшествия