Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210712/ryba-1740931371.html
В Цимлянском водохранилище около девяти тонн рыбы погибло из-за жары
В Цимлянском водохранилище около девяти тонн рыбы погибло из-за жары - РИА Новости, 12.07.2021
В Цимлянском водохранилище около девяти тонн рыбы погибло из-за жары
Общая масса рыбы, погибшей в Цимлянском водохранилище в Ростовской области на прошлой неделе, составила около 9 тонн, возбуждено дело об административном... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T14:47
2021-07-12T14:47
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
ростовская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740930951_0:22:1152:670_1920x0_80_0_0_354c614d0ca4840e698f5afb1ec99cd1.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 июл - РИА Новости. Общая масса рыбы, погибшей в Цимлянском водохранилище в Ростовской области на прошлой неделе, составила около 9 тонн, возбуждено дело об административном правонарушении, сообщает Азово-Черноморское территориальное управление Росрыболовства.Как сообщалось ранее, массовая гибель рыбы была зафиксирована на берегу Цимлянского водохранилища 5 июля. Видовой состав – бычки. Предварительной причиной гибели эксперты называли перегрев воды из-за высокой температуры воздуха.Спецкомиссия установила, что длина участка с погибшей рыбой составила почти 2,5 километра, ширина - от 35 сантиметров до 1,4 метра. "Общая масса погибшей рыбы составила около 9 тонн", - говорится в сообщении.Предварительная причина гибели связана с низким содержанием кислорода в воде или залповым выбросом сероводорода на акватории Цимлянского водохранилища. Окончательные выводы о причинах гибели рыбы будут сделаны после исследования проб воды и погибшей рыбы. "Принято решение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования", - отмечается в сообщении.
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740930951_0:0:1152:864_1920x0_80_0_0_236254aa867f1bca0b3de0a474e4c8fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), ростовская область, происшествия
В Цимлянском водохранилище около девяти тонн рыбы погибло из-за жары
14:47 12.07.2021
 
© Фото : Азово-Черноморское территориальное управление РосрыболовстваМассовая гибель рыбы в Цимлянском водохранилище
Массовая гибель рыбы в Цимлянском водохранилище - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© Фото : Азово-Черноморское территориальное управление Росрыболовства

В Ростовской области в Цимлянском водохранилище из-за жары погибло около девяти тонн рыбы

Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 июл - РИА Новости. Общая масса рыбы, погибшей в Цимлянском водохранилище в Ростовской области на прошлой неделе, составила около 9 тонн, возбуждено дело об административном правонарушении, сообщает Азово-Черноморское территориальное управление Росрыболовства.
Как сообщалось ранее, массовая гибель рыбы была зафиксирована на берегу Цимлянского водохранилища 5 июля. Видовой состав – бычки. Предварительной причиной гибели эксперты называли перегрев воды из-за высокой температуры воздуха.
Спецкомиссия установила, что длина участка с погибшей рыбой составила почти 2,5 километра, ширина - от 35 сантиметров до 1,4 метра. "Общая масса погибшей рыбы составила около 9 тонн", - говорится в сообщении.
Предварительная причина гибели связана с низким содержанием кислорода в воде или залповым выбросом сероводорода на акватории Цимлянского водохранилища. Окончательные выводы о причинах гибели рыбы будут сделаны после исследования проб воды и погибшей рыбы. "Принято решение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования", - отмечается в сообщении.
© Фото : Азово-Черноморское территориальное управление РосрыболовстваМассовая гибель рыбы в Цимлянском водохранилище
Массовая гибель рыбы в Цимлянском водохранилище - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© Фото : Азово-Черноморское территориальное управление Росрыболовства
Массовая гибель рыбы в Цимлянском водохранилище
 
Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)Ростовская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:23Оператор приостановил поставки газа по "Северному потоку"
08:12В Иркутской области загорелся лес на площади десять тысяч гектаров
08:04В ГД оценили заинтересованность Германии в расследовании дела Навальным
07:59В Крыму миссию Евросоюза пригласили на полуостров
07:53Москвичей предупредили о рекордной жаре
07:47В Саратове 11 человек пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком
07:34Врач рассказал об эффективности плазмы вакцинированных от COVID-19
07:29Кузнецова объяснила, почему согласилась стать одним из лидеров списка ЕР
07:22Каждый пятый россиянин получил прибавку к зарплате в этом году
07:07В России предложили увеличить на десять дней отпуск некурящим работникам
07:07"Принципиально новый" военный самолет презентуют в первый день МАКС-2021
07:00Названа причина взрыва в квартире в Приморье
06:58У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,0
06:56В Хабаровском крае завели дело о мошенничестве на 80 миллионов рублей
06:46Россияне назвали главные достопримечательности страны
06:31Россияне назвали справедливую цену земельного участка
06:21Кузнецова рассказала о решении проблем в селе, о котором сообщили Путину
05:06Около Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,8
05:05Мадуро заявил, что за последнее время на него готовилось два покушения
05:04В Приморье при взрыве в квартире пострадал один человек
Лента новостейМолния