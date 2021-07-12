В Цимлянском водохранилище около девяти тонн рыбы погибло из-за жары
© Фото : Азово-Черноморское территориальное управление РосрыболовстваМассовая гибель рыбы в Цимлянском водохранилище
В Ростовской области в Цимлянском водохранилище из-за жары погибло около девяти тонн рыбы
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 июл - РИА Новости. Общая масса рыбы, погибшей в Цимлянском водохранилище в Ростовской области на прошлой неделе, составила около 9 тонн, возбуждено дело об административном правонарушении, сообщает Азово-Черноморское территориальное управление Росрыболовства.
Как сообщалось ранее, массовая гибель рыбы была зафиксирована на берегу Цимлянского водохранилища 5 июля. Видовой состав – бычки. Предварительной причиной гибели эксперты называли перегрев воды из-за высокой температуры воздуха.
Спецкомиссия установила, что длина участка с погибшей рыбой составила почти 2,5 километра, ширина - от 35 сантиметров до 1,4 метра. "Общая масса погибшей рыбы составила около 9 тонн", - говорится в сообщении.
Предварительная причина гибели связана с низким содержанием кислорода в воде или залповым выбросом сероводорода на акватории Цимлянского водохранилища. Окончательные выводы о причинах гибели рыбы будут сделаны после исследования проб воды и погибшей рыбы. "Принято решение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования", - отмечается в сообщении.
© Фото : Азово-Черноморское территориальное управление РосрыболовстваМассовая гибель рыбы в Цимлянском водохранилище
Массовая гибель рыбы в Цимлянском водохранилище