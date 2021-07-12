https://ria.ru/20210712/ryabkov-1740966283.html

Рябков высказался о диалоге США и России по кибербезопасности

Рябков высказался о диалоге США и России по кибербезопасности - РИА Новости, 12.07.2021

Рябков высказался о диалоге США и России по кибербезопасности

РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T17:27

2021-07-12T17:27

2021-07-12T21:12

обвинения россиян в кибератаках

кибератаки

россия

сергей рябков

сша

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РИА Новости.МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Москва готова обсуждать с США их озабоченности в киберсфере, но это должна быть "улица с двусторонним движением", тогда как Вашингтон сводит тематику диалога с РФ только к интересным им сюжетам, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Он напомнил, что когда в Москву приезжал занимавший тогда пост помощника бывшего президента Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, "попытка российской стороны запустить хотя бы зондирующий диалог по этой теме были начисто отвергнута".Он подчеркнул, что Москва не отрицает важность этой темы."И мы ее обсуждаем с американцами. Мы будем настаивать еще и на обсуждении другого вопроса: на наши организации и структуры осуществляются вредоносные воздействия извне, зачастую из американской юрисдикции. Мы хотим с этим разбираться, но улица должна быть с двусторонним движением. Более того, нужно говорить и о других проблемах, например, как не допускать вредоносного воздействия из сети на элементы систем управления вооруженными силами", - добавил Рябков.

https://ria.ru/20210712/predlozheniya-1740970249.html

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обвинения россиян в кибератаках, кибератаки, россия, сергей рябков, сша