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Рябков высказался о диалоге США и России по кибербезопасности
Рябков высказался о диалоге США и России по кибербезопасности - РИА Новости, 12.07.2021
Рябков высказался о диалоге США и России по кибербезопасности
РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T17:27
2021-07-12T21:12
обвинения россиян в кибератаках
кибератаки
россия
сергей рябков
сша
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РИА Новости.МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Москва готова обсуждать с США их озабоченности в киберсфере, но это должна быть "улица с двусторонним движением", тогда как Вашингтон сводит тематику диалога с РФ только к интересным им сюжетам, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Он напомнил, что когда в Москву приезжал занимавший тогда пост помощника бывшего президента Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, "попытка российской стороны запустить хотя бы зондирующий диалог по этой теме были начисто отвергнута".Он подчеркнул, что Москва не отрицает важность этой темы."И мы ее обсуждаем с американцами. Мы будем настаивать еще и на обсуждении другого вопроса: на наши организации и структуры осуществляются вредоносные воздействия извне, зачастую из американской юрисдикции. Мы хотим с этим разбираться, но улица должна быть с двусторонним движением. Более того, нужно говорить и о других проблемах, например, как не допускать вредоносного воздействия из сети на элементы систем управления вооруженными силами", - добавил Рябков.
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обвинения россиян в кибератаках, кибератаки, россия, сергей рябков, сша
Рябков высказался о диалоге США и России по кибербезопасности
17:27 12.07.2021 (обновлено: 21:12 12.07.2021)
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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Рябков высказался о тематике диалога США и РФ по кибербезопасности

Читать ria.ru в
РИА Новости.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Москва готова обсуждать с США их озабоченности в киберсфере, но это должна быть "улица с двусторонним движением", тогда как Вашингтон сводит тематику диалога с РФ только к интересным им сюжетам, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Он напомнил, что когда в Москву приезжал занимавший тогда пост помощника бывшего президента Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, "попытка российской стороны запустить хотя бы зондирующий диалог по этой теме были начисто отвергнута".
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
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"Сейчас такого нет. Другой вопрос, администрация Байдена сводит тематику этого диалога только к тому, что ей интересно. А интересно ей пообсуждать с нами и в идеале выйти на некие наши обязательства, связанные с кибернападениями на некоторые сегменты бизнеса, в том числе с целью выкупа", - сказал Рябков журналу "Международная жизнь".
Он подчеркнул, что Москва не отрицает важность этой темы.
"И мы ее обсуждаем с американцами. Мы будем настаивать еще и на обсуждении другого вопроса: на наши организации и структуры осуществляются вредоносные воздействия извне, зачастую из американской юрисдикции. Мы хотим с этим разбираться, но улица должна быть с двусторонним движением. Более того, нужно говорить и о других проблемах, например, как не допускать вредоносного воздействия из сети на элементы систем управления вооруженными силами", - добавил Рябков.
 
Обвинения россиян в кибератакахкибератакиРоссияСергей РябковСША
 
 
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