https://ria.ru/20210712/rosgvardiya-1740851567.html

Стартовали крупнейшие учения Росгвардии

Стартовали крупнейшие учения Росгвардии - РИА Новости, 12.07.2021

Стартовали крупнейшие учения Росгвардии

Крупнейшие за всю историю Росгвардии учения "Заслон-2021" стартовали в России, они продлятся до 30 июля и станут частью подготовки к главным в этом году... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T00:17

2021-07-12T00:17

2021-07-12T00:17

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/1b/1603089756_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e3af852adc49f949798030ed35897d5.jpg

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Крупнейшие за всю историю Росгвардии учения "Заслон-2021" стартовали в России, они продлятся до 30 июля и станут частью подготовки к главным в этом году маневрам российской армии "Запад-2021", сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Цель – подготовиться к совместному стратегическому учению "Запад-2021", которое пройдет в сентябре нынешнего года. К учениям привлекут воинские части и соединения из разных округов войск Национальной гвардии, а также подразделения территориальных управлений.Переброска сил в районы практических занятий будет проводиться авиацией, автомобилями и поездами.Учения призваны оценить готовность войск к выполнению возложенных задач, повысить профессионализм личного состава и слаженность подразделений. Будут отработаны задачи, "направленные на нейтрализацию угроз государственной и общественной безопасности России".

https://ria.ru/20210710/kazaki-1740731495.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность