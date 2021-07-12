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Стартовали крупнейшие учения Росгвардии
Стартовали крупнейшие учения Росгвардии - РИА Новости, 12.07.2021
Стартовали крупнейшие учения Росгвардии
Крупнейшие за всю историю Росгвардии учения "Заслон-2021" стартовали в России, они продлятся до 30 июля и станут частью подготовки к главным в этом году... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T00:17
2021-07-12T00:17
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
безопасность
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Крупнейшие за всю историю Росгвардии учения "Заслон-2021" стартовали в России, они продлятся до 30 июля и станут частью подготовки к главным в этом году маневрам российской армии "Запад-2021", сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Цель – подготовиться к совместному стратегическому учению "Запад-2021", которое пройдет в сентябре нынешнего года. К учениям привлекут воинские части и соединения из разных округов войск Национальной гвардии, а также подразделения территориальных управлений.Переброска сил в районы практических занятий будет проводиться авиацией, автомобилями и поездами.Учения призваны оценить готовность войск к выполнению возложенных задач, повысить профессионализм личного состава и слаженность подразделений. Будут отработаны задачи, "направленные на нейтрализацию угроз государственной и общественной безопасности России".
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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность
Стартовали крупнейшие учения Росгвардии
00:17 12.07.2021
 
© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкБойцы отряда ОМОН Управления Росгвардии по Белгородской области во время тактико-специальных учений
Бойцы отряда ОМОН Управления Росгвардии по Белгородской области во время тактико-специальных учений - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Антон Вергун
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Крупнейшие за всю историю Росгвардии учения "Заслон-2021" стартовали в России

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Крупнейшие за всю историю Росгвардии учения "Заслон-2021" стартовали в России, они продлятся до 30 июля и станут частью подготовки к главным в этом году маневрам российской армии "Запад-2021", сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"С 12 по 30 июля 2021 года, впервые с момента своего создания, Росгвардия проведет сразу в нескольких регионах страны крупное оперативно-стратегическое учение "Заслон-2021", - говорится в релизе.
Цель – подготовиться к совместному стратегическому учению "Запад-2021", которое пройдет в сентябре нынешнего года. К учениям привлекут воинские части и соединения из разных округов войск Национальной гвардии, а также подразделения территориальных управлений.
Переброска сил в районы практических занятий будет проводиться авиацией, автомобилями и поездами.
Учения призваны оценить готовность войск к выполнению возложенных задач, повысить профессионализм личного состава и слаженность подразделений. Будут отработаны задачи, "направленные на нейтрализацию угроз государственной и общественной безопасности России".
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РоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Безопасность
 
 
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