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Особый противопожарный режим ввели в 62 регионах
Особый противопожарный режим ввели в 62 регионах - РИА Новости, 12.07.2021
Особый противопожарный режим ввели в 62 регионах
Особый противопожарный режим, предполагающий запрет на посещение лесов и въезд в них транспорта, введен в 62 регионах России, в 14 из них - частично, рассказали РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T15:20
2021-07-12T15:20
природные пожары в россии
россия
челябинская область
происшествия
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Особый противопожарный режим, предполагающий запрет на посещение лесов и въезд в них транспорта, введен в 62 регионах России, в 14 из них - частично, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ."Установившаяся жаркая ветреная погода на большей части страны спровоцировала рост природных пожаров. Особый противопожарный режим действует в 48 субъектах на всей территории и частично - еще в 14 субъектах в 1563 муниципальных образованиях", - сказал собеседник агентства.По его словам, наиболее сложная обстановка с пожарами сохраняется на территории 12 районов Якутии."Природные пожары, несколько дней бушевавшие на юге Челябинской области, локализованы. Угроза населенным пунктам снята. В настоящее время проводится наземная и авиационная разведка территории, ликвидируются отдельные очаги горения", - добавил представитель ведомства.
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природные пожары в россии, россия, челябинская область, происшествия
Особый противопожарный режим ввели в 62 регионах
15:20 12.07.2021
 
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкСотрудники пожарной службы МЧС РФ во время командно-штабных учений
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ во время командно-штабных учений - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Саид Царнаев
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МЧС заявило о введении особого противопожарного режима в 62 регионах России

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Особый противопожарный режим, предполагающий запрет на посещение лесов и въезд в них транспорта, введен в 62 регионах России, в 14 из них - частично, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"Установившаяся жаркая ветреная погода на большей части страны спровоцировала рост природных пожаров. Особый противопожарный режим действует в 48 субъектах на всей территории и частично - еще в 14 субъектах в 1563 муниципальных образованиях", - сказал собеседник агентства.
По его словам, наиболее сложная обстановка с пожарами сохраняется на территории 12 районов Якутии.
"Природные пожары, несколько дней бушевавшие на юге Челябинской области, локализованы. Угроза населенным пунктам снята. В настоящее время проводится наземная и авиационная разведка территории, ликвидируются отдельные очаги горения", - добавил представитель ведомства.
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Природные пожары в РоссииРоссияЧелябинская областьПроисшествия
 
 
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