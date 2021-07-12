https://ria.ru/20210712/rezhim-1740938412.html

Особый противопожарный режим ввели в 62 регионах

Особый противопожарный режим ввели в 62 регионах - РИА Новости, 12.07.2021

Особый противопожарный режим ввели в 62 регионах

Особый противопожарный режим, предполагающий запрет на посещение лесов и въезд в них транспорта, введен в 62 регионах России, в 14 из них - частично, рассказали РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T15:20

2021-07-12T15:20

2021-07-12T15:20

природные пожары в россии

россия

челябинская область

происшествия

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Особый противопожарный режим, предполагающий запрет на посещение лесов и въезд в них транспорта, введен в 62 регионах России, в 14 из них - частично, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ."Установившаяся жаркая ветреная погода на большей части страны спровоцировала рост природных пожаров. Особый противопожарный режим действует в 48 субъектах на всей территории и частично - еще в 14 субъектах в 1563 муниципальных образованиях", - сказал собеседник агентства.По его словам, наиболее сложная обстановка с пожарами сохраняется на территории 12 районов Якутии."Природные пожары, несколько дней бушевавшие на юге Челябинской области, локализованы. Угроза населенным пунктам снята. В настоящее время проводится наземная и авиационная разведка территории, ликвидируются отдельные очаги горения", - добавил представитель ведомства.

https://ria.ru/20210610/pozhar-1736434951.html

россия

челябинская область

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2021

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природные пожары в россии, россия, челябинская область, происшествия