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"Алмаз-Антей" вошел в двадцатку крупнейших производителей оружия в мире
"Алмаз-Антей" вошел в двадцатку крупнейших производителей оружия в мире - РИА Новости, 12.07.2021
"Алмаз-Антей" вошел в двадцатку крупнейших производителей оружия в мире
Концерн ВКО "Алмаз-Антей" стал единственным предприятием российского ОПК, вошедшим в двадцатку рейтинга крупнейших оборонных компаний мира по версии... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T16:35
2021-07-12T16:35
2021-07-12T16:35
россия
концерн пво "алмаз-антей"
безопасность
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" стал единственным предприятием российского ОПК, вошедшим в двадцатку рейтинга крупнейших оборонных компаний мира по версии авторитетного американского еженедельника Defense News.Рейтинг составлен по объему выручки по состоянию на 2021 год. Первые пять мест занимают американские компании - Lockheed Martin, Raytheon Technologies, Boeing, Northrop Grumman и General Dynamics. За ними следуют предприятия из Европы и Китая."Алмаз-Антей" занимает 20-е место с выручкой чуть более 6 миллиардов долларов, опустившись на три строчки по сравнению с аналогичным рейтингом прошлого года.В топ-100 попало еще одно российское предприятие – корпорация "Тактическое ракетное вооружение". С выручкой 2,9 миллиардов долларов она расположилась на 42-м месте, опустившись с 35-го места в 2020 году.Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов в этой связи заявил, что к составленному американскими экспертами рейтингу нужно относиться осторожно."Это видение интересное, оно достойно уважения, но это не священная книга. Мы должны понимать, что рейтинг составляется по открытым данным. И какие данные авторы хотели насобирать, какие смогли насобирать, те и использовали", - сказал эксперт РИА Новости в понедельник.Уменьшение количества российских компаний он назвал неслучайным: "Или американцы не хотят нас включать, или наши компании предпочитают отмалчиваться, понимая, что любые их показатели могут стать причиной введения дополнительных санкций".Резкое увеличение в рейтинге количества предприятий из Китая Пухов связал с желанием американских специалистов раздуть образ милитаризирующегося Пекина. К тому же, отметил он, невозможно верифицировать представляемые китайскими компаниями данные о доходах, а также реальные объемы выпускаемой ими военной продукции.
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россия, концерн пво "алмаз-антей", безопасность
"Алмаз-Антей" вошел в двадцатку крупнейших производителей оружия в мире
"Алмаз-Антей" вошел в двадцатку крупнейших производителей оружия в мире по версии Defense News
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости.
Концерн ВКО "Алмаз-Антей
" стал единственным предприятием российского ОПК, вошедшим в двадцатку рейтинга крупнейших оборонных компаний мира по версии авторитетного американского еженедельника Defense News.
Рейтинг составлен по объему выручки по состоянию на 2021 год. Первые пять мест занимают американские компании - Lockheed Martin
, Raytheon
Technologies, Boeing, Northrop Grumman
и General Dynamics
. За ними следуют предприятия из Европы и Китая
.
"Алмаз-Антей" занимает 20-е место с выручкой чуть более 6 миллиардов долларов, опустившись на три строчки по сравнению с аналогичным рейтингом прошлого года.
В топ-100 попало еще одно российское предприятие – корпорация "Тактическое ракетное вооружение". С выручкой 2,9 миллиардов долларов она расположилась на 42-м месте, опустившись с 35-го места в 2020 году.
Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов
в этой связи заявил, что к составленному американскими экспертами рейтингу нужно относиться осторожно.
"Это видение интересное, оно достойно уважения, но это не священная книга. Мы должны понимать, что рейтинг составляется по открытым данным. И какие данные авторы хотели насобирать, какие смогли насобирать, те и использовали", - сказал эксперт РИА Новости в понедельник.
Уменьшение количества российских компаний он назвал неслучайным: "Или американцы не хотят нас включать, или наши компании предпочитают отмалчиваться, понимая, что любые их показатели могут стать причиной введения дополнительных санкций".
Резкое увеличение в рейтинге количества предприятий из Китая Пухов связал с желанием американских специалистов раздуть образ милитаризирующегося Пекина
. К тому же, отметил он, невозможно верифицировать представляемые китайскими компаниями данные о доходах, а также реальные объемы выпускаемой ими военной продукции.