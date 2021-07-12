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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210712/revaktsinatsiya-1740991601.html
В ВОЗ рекомендовали проходить полную вакцинацию от COVID-19
В ВОЗ рекомендовали проходить полную вакцинацию от COVID-19 - РИА Новости, 12.07.2021
В ВОЗ рекомендовали проходить полную вакцинацию от COVID-19
Свидетельств о необходимости ревакцинации против COVID-19 пока недостаточно, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения вакцины остаются... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T19:39
2021-07-12T22:33
распространение коронавируса
сумья сваминатан
коронавирус covid-19
здоровье - общество
воз
в мире
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ЖЕНЕВА, 12 июл – РИА Новости, Елизавета Исакова. Свидетельств о необходимости ревакцинации против COVID-19 пока недостаточно, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения вакцины остаются эффективными против вируса, заявила на брифинге эксперт ВОЗ по иммунизации Энн Линдстранд."У нас нет достаточно систематических свидетельств, которые бы указывали нам на необходимость дополнительных доз. Есть снижение (эффективности – ред.) у различных вакцин, но, если вы сделали, как мы рекомендуем, полную вакцинацию любой из рекомендованных ВОЗ вакцин, то вы хорошо защищены", - сказала Линдстранд.По ее словам, сейчас с учетом нехватки вакцин в мире важнее полностью привить как можно больше людей, чем проводить ревакцинацию.Старший научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан подчеркнула, что ревакцинация, вероятно, может понадобиться через год после первой полной прививки.
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сумья сваминатан, коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, в мире
В ВОЗ рекомендовали проходить полную вакцинацию от COVID-19
19:39 12.07.2021 (обновлено: 22:33 12.07.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРоссийский препарат от коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак"
Российский препарат от коронавирусной инфекции Гам-Ковид-Вак - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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В ВОЗ заявили, что свидетельств о необходимости ревакцинации против COVID-19 пока недостаточно

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ЖЕНЕВА, 12 июл – РИА Новости, Елизавета Исакова. Свидетельств о необходимости ревакцинации против COVID-19 пока недостаточно, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения вакцины остаются эффективными против вируса, заявила на брифинге эксперт ВОЗ по иммунизации Энн Линдстранд.
"У нас нет достаточно систематических свидетельств, которые бы указывали нам на необходимость дополнительных доз. Есть снижение (эффективности – ред.) у различных вакцин, но, если вы сделали, как мы рекомендуем, полную вакцинацию любой из рекомендованных ВОЗ вакцин, то вы хорошо защищены", - сказала Линдстранд.
По ее словам, сейчас с учетом нехватки вакцин в мире важнее полностью привить как можно больше людей, чем проводить ревакцинацию.
Старший научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан подчеркнула, что ревакцинация, вероятно, может понадобиться через год после первой полной прививки.
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Распространение коронавирусаСумья СваминатанКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВОЗВ мире
 
 
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