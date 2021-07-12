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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210712/raskol-1740989914.html
Путин обвинил светские власти в церковном расколе на Украине
Путин обвинил светские власти в церковном расколе на Украине - РИА Новости, 12.07.2021
Путин обвинил светские власти в церковном расколе на Украине
По духовному единству России и Украины был нанесен удар – светские власти грубо вмешались в церковную жизнь, довели дело до раскола, говорится в статье... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T19:27
2021-07-12T19:27
религия и мировоззрение
религия
россия
православная церковь украины (пцу)
константинопольский патриархат
элладская православная церковь
петр порошенко
владимир путин
украина
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. По духовному единству России и Украины был нанесен удар – светские власти грубо вмешались в церковную жизнь, довели дело до раскола, говорится в статье президента России Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев", опубликованной на сайте Кремля."Ударили и по нашему духовному единству. Как и во времена Великого княжества Литовского, затеяли новое церковное размежевание. Не скрывая, что преследуют политические цели, светские власти грубо вмешались в церковную жизнь и довели дело до раскола, до захвата храмов, избиения священников и монахов", - написал Путин.В 2018 году по инициативе бывшего президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея была создана раскольническая структура – Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух других подобных структур. Новая церковь получила от патриарха Варфоломея томос об автокефалии.ПЦУ также признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, а в 2020 году – предстоятель Кипрской церкви. Русская православная церковь в ответ на это разорвала отношения с Константинопольским патриархатом и теми предстоятелями и архиереями в других поместных церквах, которые приняли украинский раскол – в том числе главой Элладской православной церкви архиепископом Афинским и всея Эллады Иеронимом и архиепископом Кипрским Хризостомом.
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религия, россия, православная церковь украины (пцу), константинопольский патриархат, элладская православная церковь, петр порошенко, владимир путин, украина
Путин обвинил светские власти в церковном расколе на Украине
19:27 12.07.2021
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в Кемерово с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в Кемерово с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин обвинил светские власти в церковном расколе на Украине

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. По духовному единству России и Украины был нанесен удар – светские власти грубо вмешались в церковную жизнь, довели дело до раскола, говорится в статье президента России Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев", опубликованной на сайте Кремля.
"Ударили и по нашему духовному единству. Как и во времена Великого княжества Литовского, затеяли новое церковное размежевание. Не скрывая, что преследуют политические цели, светские власти грубо вмешались в церковную жизнь и довели дело до раскола, до захвата храмов, избиения священников и монахов", - написал Путин.
В 2018 году по инициативе бывшего президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея была создана раскольническая структура – Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух других подобных структур. Новая церковь получила от патриарха Варфоломея томос об автокефалии.
ПЦУ также признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, а в 2020 году – предстоятель Кипрской церкви. Русская православная церковь в ответ на это разорвала отношения с Константинопольским патриархатом и теми предстоятелями и архиереями в других поместных церквах, которые приняли украинский раскол – в том числе главой Элладской православной церкви архиепископом Афинским и всея Эллады Иеронимом и архиепископом Кипрским Хризостомом.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
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Религия и мировоззрениеРелигияРоссияПравославная церковь Украины (ПЦУ)Константинопольский патриархатЭлладская православная церковьПетр ПорошенкоВладимир ПутинУкраина
 
 
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