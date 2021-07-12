https://ria.ru/20210712/rak-1741004993.html
Врач перечислил симптомы растущей раковой опухоли
Врач перечислил симптомы растущей раковой опухоли - РИА Новости, 12.07.2021
Врач перечислил симптомы растущей раковой опухоли
Специалисты из медицинской организации Cancer Research UK рассказали, как распознать рак желудка на ранней стадии. РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T22:17
2021-07-12T22:17
2021-07-12T22:17
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Специалисты из медицинской организации Cancer Research UK рассказали, как распознать рак желудка на ранней стадии.По словам специалистов, которые приводит Daily Express, чаще всего пациенты, у которых диагностировали это заболевание, жалуются на затрудненное глотание или дисфагию. При глотании может ощущаться болезненное жжение или даже боль.Также отмечается, что признаком развития опухоли может быть ощущение, что пища постоянно застревает в горле или груди. При этом сам по себе симптом может указывать на целый ряд заболеваний.Медики советуют обратиться к врачу и при непроходящем расстройстве желудка. У больных раком желудка оно может продолжаться более трех недель.
https://rsport.ria.ru/20210515/zheludok-1732340080.html
https://ria.ru/20210406/myasnikov-1727079254.html
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здоровье, общество, в мире
Врач перечислил симптомы растущей раковой опухоли
Затрудненное глотание и несварение желудка могут быть симптомами рака