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Врач перечислил симптомы растущей раковой опухоли
Врач перечислил симптомы растущей раковой опухоли - РИА Новости, 12.07.2021
Врач перечислил симптомы растущей раковой опухоли
Специалисты из медицинской организации Cancer Research UK рассказали, как распознать рак желудка на ранней стадии. РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T22:17
2021-07-12T22:17
здоровье
общество
в мире
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Специалисты из медицинской организации Cancer Research UK рассказали, как распознать рак желудка на ранней стадии.По словам специалистов, которые приводит Daily Express, чаще всего пациенты, у которых диагностировали это заболевание, жалуются на затрудненное глотание или дисфагию. При глотании может ощущаться болезненное жжение или даже боль.Также отмечается, что признаком развития опухоли может быть ощущение, что пища постоянно застревает в горле или груди. При этом сам по себе симптом может указывать на целый ряд заболеваний.Медики советуют обратиться к врачу и при непроходящем расстройстве желудка. У больных раком желудка оно может продолжаться более трех недель.
https://rsport.ria.ru/20210515/zheludok-1732340080.html
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здоровье, общество, в мире
Врач перечислил симптомы растущей раковой опухоли
22:17 12.07.2021
 
© Fotolia / Allianceболь в желудке
боль в желудке - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© Fotolia / Alliance
боль в желудке

Затрудненное глотание и несварение желудка могут быть симптомами рака

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл РИА Новости. Специалисты из медицинской организации Cancer Research UK рассказали, как распознать рак желудка на ранней стадии.
По словам специалистов, которые приводит Daily Express, чаще всего пациенты, у которых диагностировали это заболевание, жалуются на затрудненное глотание или дисфагию. При глотании может ощущаться болезненное жжение или даже боль.
Рак - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
15 мая, 03:30ЗОЖ
Онколог назвал способы снизить риск возникновения рака желудка
Также отмечается, что признаком развития опухоли может быть ощущение, что пища постоянно застревает в горле или груди. При этом сам по себе симптом может указывать на целый ряд заболеваний.
Медики советуют обратиться к врачу и при непроходящем расстройстве желудка. У больных раком желудка оно может продолжаться более трех недель.
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
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Мясников заявил о связи между группой крови и раком желудка
 
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