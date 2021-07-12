https://ria.ru/20210712/rak-1741004993.html

Врач перечислил симптомы растущей раковой опухоли

Врач перечислил симптомы растущей раковой опухоли - РИА Новости, 12.07.2021

Врач перечислил симптомы растущей раковой опухоли

Специалисты из медицинской организации Cancer Research UK рассказали, как распознать рак желудка на ранней стадии. РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T22:17

2021-07-12T22:17

2021-07-12T22:17

здоровье

общество

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/94482/65/944826557_0:12:2301:1306_1920x0_80_0_0_1ce76e508d35c9036f89e4ef830c3403.jpg

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Специалисты из медицинской организации Cancer Research UK рассказали, как распознать рак желудка на ранней стадии.По словам специалистов, которые приводит Daily Express, чаще всего пациенты, у которых диагностировали это заболевание, жалуются на затрудненное глотание или дисфагию. При глотании может ощущаться болезненное жжение или даже боль.Также отмечается, что признаком развития опухоли может быть ощущение, что пища постоянно застревает в горле или груди. При этом сам по себе симптом может указывать на целый ряд заболеваний.Медики советуют обратиться к врачу и при непроходящем расстройстве желудка. У больных раком желудка оно может продолжаться более трех недель.

https://rsport.ria.ru/20210515/zheludok-1732340080.html

https://ria.ru/20210406/myasnikov-1727079254.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, общество, в мире