https://ria.ru/20210712/putin-1740968205.html
Путин назвал возникновение "стены" между Россией и Украиной трагедией
Путин назвал возникновение "стены" между Россией и Украиной трагедией - РИА Новости, 12.07.2021
Путин назвал возникновение "стены" между Россией и Украиной трагедией
Владимир Путин воспринимает возникшую между Россией и Украиной стену как большую общую беду и трагедию. РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T17:35
2021-07-12T17:35
2021-07-12T23:25
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политика
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Владимир Путин воспринимает возникшую между Россией и Украиной стену как большую общую беду и трагедию.Об этом президент написал в своей статье "Об историческом единстве русских и украинцев", ее текст на двух языках опубликовали на сайте Кремля.По мнению главы государства, к этой разобщенности привели ошибки, допущенные в разные периоды истории, а также усилия тех, кто всегда стремился к подрыву единства между Россией и Украиной. "Формула, которая применяется, известна испокон веков: разделяй и властвуй. Ничего нового. Отсюда и попытки сыграть на национальном вопросе, посеять рознь между людьми. А как сверхзадача — разделить, а затем и стравить между собой части единого народа", — написал Путин.
https://ria.ru/20210712/putin-1740964310.html
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россия, владимир путин, украина, политика
Путин назвал возникновение "стены" между Россией и Украиной трагедией
17:35 12.07.2021 (обновлено: 23:25 12.07.2021)
Президент Путин назвал возникновение "стены" между Россией и Украиной трагедией