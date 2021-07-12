https://ria.ru/20210712/putin-1740968205.html

Путин назвал возникновение "стены" между Россией и Украиной трагедией

Путин назвал возникновение "стены" между Россией и Украиной трагедией - РИА Новости, 12.07.2021

Путин назвал возникновение "стены" между Россией и Украиной трагедией

Владимир Путин воспринимает возникшую между Россией и Украиной стену как большую общую беду и трагедию. РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T17:35

2021-07-12T17:35

2021-07-12T23:25

россия

владимир путин

украина

политика

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Владимир Путин воспринимает возникшую между Россией и Украиной стену как большую общую беду и трагедию.Об этом президент написал в своей статье "Об историческом единстве русских и украинцев", ее текст на двух языках опубликовали на сайте Кремля.По мнению главы государства, к этой разобщенности привели ошибки, допущенные в разные периоды истории, а также усилия тех, кто всегда стремился к подрыву единства между Россией и Украиной. "Формула, которая применяется, известна испокон веков: разделяй и властвуй. Ничего нового. Отсюда и попытки сыграть на национальном вопросе, посеять рознь между людьми. А как сверхзадача — разделить, а затем и стравить между собой части единого народа", — написал Путин.

https://ria.ru/20210712/putin-1740964310.html

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россия, владимир путин, украина, политика