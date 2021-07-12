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Русских на Украине заставляют отречься от своих корней, заявил Путин
Русских на Украине заставляют отречься от своих корней, заявил Путин - РИА Новости, 12.07.2021
Русских на Украине заставляют отречься от своих корней, заявил Путин
Президент России Владимир Путин назвал самым отвратительным тот факт, что русских на Украине заставляют не только отречься от своих корней, но и поверить в то,... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T17:31
2021-07-12T17:31
2021-07-12T18:28
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал самым отвратительным тот факт, что русских на Украине заставляют не только отречься от своих корней, но и поверить в то, что Россия - их враг.Текст статьи российского президента "Об историческом единстве русских и украинцев" опубликован на сайте Кремля."Но дело в том, что на Украине сегодня ситуация совершенно другая, поскольку речь идет о принудительной смене идентичности. И самое отвратительное, что русских на Украине заставляют не только отречься от своих корней, от поколений предков, но и поверить в то, что Россия - их враг. Не будет преувеличением сказать, что курс на насильственную ассимиляцию, на формирование этнически чистого украинского государства, агрессивно настроенного к России, по своим последствиям сравним с применением против нас оружия массового поражения. В результате такого грубого, искусственного разрыва русских и украинцев - совокупно русский народ может уменьшиться на сотни тысяч, а то и на миллионы", - написал Путин.
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владимир путин, в мире, россия, украина
Русских на Украине заставляют отречься от своих корней, заявил Путин
17:31 12.07.2021 (обновлено: 18:28 12.07.2021)
Путин заявил, что русских на Украине заставляют поверить в то, что Россия - их враг