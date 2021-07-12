https://ria.ru/20210712/putin-1740964524.html

Путин назвал предвыборные обещания Зеленского враньем

Путин назвал предвыборные обещания Зеленского враньем - РИА Новости, 12.07.2021

Путин назвал предвыборные обещания Зеленского враньем

Основным предвыборным лозунгом президента Украины Владимира Зеленского был мир, обещания оказались враньём, говорится в статье президента России Владимира... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T17:21

2021-07-12T17:21

2021-07-12T17:29

россия

владимир зеленский

владимир путин

украина

политика

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Основным предвыборным лозунгом президента Украины Владимира Зеленского был мир, обещания оказались враньём, говорится в статье президента России Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев", опубликованной на сайте Кремля.Несмотря на предвыборные обещания президента Украины Владимира Зеленского, ничего не изменилось, а в чем-то ситуация в стране и вокруг Донбасса еще и деградировала, говорится в статье президента России Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев", опубликованной на сайте Кремля."Ничего не изме­нилось. А в чем-то ситуация на Укра­ине и вокруг Донбасса еще и дегра­дировала", - говорится в статье.

https://ria.ru/20210712/tselostnost-1740965786.html

россия

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россия, владимир зеленский, владимир путин, украина, политика