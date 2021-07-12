Путин назвал предвыборные обещания Зеленского враньем
17:21 12.07.2021 (обновлено: 17:29 12.07.2021)
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Президент Путин назвал предвыборные обещания Зеленского враньем
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Основным предвыборным лозунгом президента Украины Владимира Зеленского был мир, обещания оказались враньём, говорится в статье президента России Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев", опубликованной на сайте Кремля.
"Основным предвыборным лозунгом действующего президента было достижение мира. Он на этом пришёл к власти. Обещания оказались враньём", - говорится в статье.
Несмотря на предвыборные обещания президента Украины Владимира Зеленского, ничего не изменилось, а в чем-то ситуация в стране и вокруг Донбасса еще и деградировала, говорится в статье президента России Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев", опубликованной на сайте Кремля.
"Ничего не изменилось. А в чем-то ситуация на Украине и вокруг Донбасса еще и деградировала", - говорится в статье.
Вчера, 17:25Путин рассказал о важности Минских соглашений