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Путин высказался о Евромайдане и его последствиях для Украины
Путин высказался о Евромайдане и его последствиях для Украины - РИА Новости, 12.07.2021
Путин высказался о Евромайдане и его последствиях для Украины
Президент России Владимир Путин заявил, что во время Майдана об интересах украинского народа не думали, справедливое недовольство людей цинично использовали. РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T17:20
2021-07-12T17:20
2021-07-12T22:44
в мире
евромайдан
владимир путин
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что во время Майдана об интересах украинского народа не думали, справедливое недовольство людей цинично использовали.Текст статьи российского президента "Об историческом единстве русских и украинцев" опубликован на сайте Кремля.Также Путин отметил, что Запад в 2014 году напрямую вмешался в дела Украины, а агрессивная русофобия радикальных националистов стала определять госполитику в стране."Об интересах украинского народа не думали и в феврале 2014 года. Справедливое недовольство людей, вызванное острейшими социально-экономическими проблемами, ошибками, непоследовательными действиями тогдашних властей, просто цинично использовали. Западные страны напрямую вмешались во внутренние дела Украины, поддержали переворот. Его тараном выступили радикальные националистические группировки. Их лозунги, идеология, откровенная агрессивная русофобия во многом и стали определять государственную политику на Украине", - написал Путин.
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в мире, евромайдан, владимир путин, украина