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Путин высказался о Евромайдане и его последствиях для Украины
Путин высказался о Евромайдане и его последствиях для Украины - РИА Новости, 12.07.2021
Путин высказался о Евромайдане и его последствиях для Украины
Президент России Владимир Путин заявил, что во время Майдана об интересах украинского народа не думали, справедливое недовольство людей цинично использовали. РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T17:20
2021-07-12T22:44
в мире
евромайдан
владимир путин
украина
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что во время Майдана об интересах украинского народа не думали, справедливое недовольство людей цинично использовали.Текст статьи российского президента "Об историческом единстве русских и украинцев" опубликован на сайте Кремля.Также Путин отметил, что Запад в 2014 году напрямую вмешался в дела Украины, а агрессивная русофобия радикальных националистов стала определять госполитику в стране."Об интересах украинского народа не думали и в феврале 2014 года. Справедливое недовольство людей, выз­ванное острейшими социально-экономическими проб­­лемами, ошибками, непоследовательными дейст­виями тогдаш­них властей, просто цинично исполь­зовали. Западные страны напрямую вмешались во внут­рен­ние дела Украины, поддержали переворот. Его та­ра­ном выступили радикальные националистические груп­пировки. Их лозунги, идео­логия, откровенная агрес­сивная русофобия во многом и стали определять госу­дарственную политику на Украине", - написал Путин.
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в мире, евромайдан, владимир путин, украина

Путин высказался о Евромайдане и его последствиях для Украины

17:20 12.07.2021 (обновлено: 22:44 12.07.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Фурман / Перейти в фотобанкКордоны полиции у площади Независимости в Киеве, где начались столкновения оппозиции и сотрудников милиции
Кордоны полиции у площади Независимости в Киеве, где начались столкновения оппозиции и сотрудников милиции - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Алексей Фурман
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что во время Майдана об интересах украинского народа не думали, справедливое недовольство людей цинично использовали.
Текст статьи российского президента "Об историческом единстве русских и украинцев" опубликован на сайте Кремля.
Николай Азаров во время пресс-конференции на тему: Президентские выборы на Украине: кто пройдет во второй тур? - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
2 июня, 19:53
Азаров назвал Евромайдан госпереворотом под контролем США
Также Путин отметил, что Запад в 2014 году напрямую вмешался в дела Украины, а агрессивная русофобия радикальных националистов стала определять госполитику в стране.
"Об интересах украинского народа не думали и в феврале 2014 года. Справедливое недовольство людей, выз­ванное острейшими социально-экономическими проб­­лемами, ошибками, непоследовательными дейст­виями тогдаш­них властей, просто цинично исполь­зовали. Западные страны напрямую вмешались во внут­рен­ние дела Украины, поддержали переворот. Его та­ра­ном выступили радикальные националистические груп­пировки. Их лозунги, идео­логия, откровенная агрес­сивная русофобия во многом и стали определять госу­дарственную политику на Украине", - написал Путин.
 
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