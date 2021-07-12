https://ria.ru/20210712/putin-1740964310.html

Путин высказался о Евромайдане и его последствиях для Украины

Путин высказался о Евромайдане и его последствиях для Украины - РИА Новости, 12.07.2021

Путин высказался о Евромайдане и его последствиях для Украины

Президент России Владимир Путин заявил, что во время Майдана об интересах украинского народа не думали, справедливое недовольство людей цинично использовали. РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T17:20

2021-07-12T17:20

2021-07-12T22:44

в мире

евромайдан

владимир путин

украина

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что во время Майдана об интересах украинского народа не думали, справедливое недовольство людей цинично использовали.Текст статьи российского президента "Об историческом единстве русских и украинцев" опубликован на сайте Кремля.Также Путин отметил, что Запад в 2014 году напрямую вмешался в дела Украины, а агрессивная русофобия радикальных националистов стала определять госполитику в стране."Об интересах украинского народа не думали и в феврале 2014 года. Справедливое недовольство людей, выз­ванное острейшими социально-экономическими проб­­лемами, ошибками, непоследовательными дейст­виями тогдаш­них властей, просто цинично исполь­зовали. Западные страны напрямую вмешались во внут­рен­ние дела Украины, поддержали переворот. Его та­ра­ном выступили радикальные националистические груп­пировки. Их лозунги, идео­логия, откровенная агрес­сивная русофобия во многом и стали определять госу­дарственную политику на Украине", - написал Путин.

https://ria.ru/20210602/evromaydan-1735327995.html

украина

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в мире, евромайдан, владимир путин, украина