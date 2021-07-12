https://ria.ru/20210712/putin-1740963934.html

Путин заявил, что власти Украины "пустили на ветер" достижения поколений

Путин заявил, что власти Украины "пустили на ветер" достижения поколений - РИА Новости, 12.07.2021

Путин заявил, что власти Украины "пустили на ветер" достижения поколений

Президент России Владимир Путин выразил мнение, что именно украинские власти "растранжирили, пустили на ветер" достижения многих поколений. РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T17:18

2021-07-12T17:18

2021-07-12T17:52

россия

владимир путин

украина

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739292803_0:0:3182:1789_1920x0_80_0_0_2e35f18403b33d83d2097e678bcdc774.jpg

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил мнение, что именно украинские власти "растранжирили, пустили на ветер" достижения многих поколений.Текст статьи российского президента "Об историческом единстве русских и украинцев" опубликован на сайте Кремля."Кто в этом виноват? Разве народ Украины? Конечно же, нет. Именно украинские власти растранжирили, пустили на ветер достижения многих поколений. Мы же знаем, насколько трудолюбив и талантлив народ Украины. Он умеет настойчиво и упорно добиваться успехов, вы­даю­щихся результатов. И эти качества, как и открытость, природный оптимизм, гостеприимство – никуда не делись. Остаются прежними и чувства миллионов лю­дей, которые относятся к России не просто хорошо, а с большой любовью, так же как и мы к Украине", - написал Путин.

https://ria.ru/20210712/ukraina-1740970004.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, украина, политика