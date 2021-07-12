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Путин заявил, что власти Украины "пустили на ветер" достижения поколений
Путин заявил, что власти Украины "пустили на ветер" достижения поколений - РИА Новости, 12.07.2021
Путин заявил, что власти Украины "пустили на ветер" достижения поколений
Президент России Владимир Путин выразил мнение, что именно украинские власти "растранжирили, пустили на ветер" достижения многих поколений. РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T17:18
2021-07-12T17:18
2021-07-12T17:52
россия
владимир путин
украина
политика
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил мнение, что именно украинские власти "растранжирили, пустили на ветер" достижения многих поколений.Текст статьи российского президента "Об историческом единстве русских и украинцев" опубликован на сайте Кремля."Кто в этом виноват? Разве народ Украины? Конечно же, нет. Именно украинские власти растранжирили, пустили на ветер достижения многих поколений. Мы же знаем, насколько трудолюбив и талантлив народ Украины. Он умеет настойчиво и упорно добиваться успехов, выдающихся результатов. И эти качества, как и открытость, природный оптимизм, гостеприимство – никуда не делись. Остаются прежними и чувства миллионов людей, которые относятся к России не просто хорошо, а с большой любовью, так же как и мы к Украине", - написал Путин.
https://ria.ru/20210712/ukraina-1740970004.html
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россия, владимир путин, украина, политика
Путин заявил, что власти Украины "пустили на ветер" достижения поколений
17:18 12.07.2021 (обновлено: 17:52 12.07.2021)
Президент Путин заявил, что власти Украины "пустили на ветер" достижения поколений