https://ria.ru/20210712/putin-1740916371.html

В Кремле заявили, что Путин и Байден обсуждали вопрос хакерских атак

В Кремле заявили, что Путин и Байден обсуждали вопрос хакерских атак - РИА Новости, 12.07.2021

В Кремле заявили, что Путин и Байден обсуждали вопрос хакерских атак

Вопрос хакерских атак, которые, по утверждению США, идут с территории РФ, обсуждался в ходе телефонного разговора лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T13:40

2021-07-12T13:40

2021-07-12T13:49

генеральная прокуратура рф

женева (город)

россия

джо байден

дмитрий песков

владимир путин

сша

в мире

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Вопрос хакерских атак, которые, по утверждению США, идут с территории РФ, обсуждался в ходе телефонного разговора лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Здесь есть нюансы. Первое – это, как это уже и сообщалось, действительно вопрос киберпреступлений и хакерских атак, которые, как утверждают наши американские собеседники, осуществляется с территории России, действительно обсуждался в ходе телефонного разговора", - сказал журналистам Песков.Кремль сообщил ранее, что Путин отметил в разговоре с Байденом, что, несмотря на готовность российской стороны к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве, за последний месяц по линии компетентных ведомств США не поступало обращений по этим вопросам. США вопреки Кремлю заявили, что передавали просьбы о действиях против киберпреступников.В борьбе с киберпреступностью РФ и США надо ориентироваться на документ от 1999 года, предполагающий передачу информации по линии спецслужб и Генпрокуратуры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В продолжении тех дискуссий, которые имели место в Женеве между двумя президентами, отмечалась с российской стороны необходимость предоставления четкой информации, и выполнения четких действий, которые в том числе указываются в договоре 1999 года. Договор между нашими двумя странами, это о взаимопомощи по угловым делам. Там четко совершенно указано, что с нашей стороны контактными ведомствами являются федеральная служба безопасности и Генеральная прокуратура. Там четко прописаны те данные, которые должны даваться, и президент (Владимир) Путин говорил, что мы должны задействовать положение этого договора той самой правовой базы, которая есть между нашими двумя государствами", - сказал Песков, отвечая на вопрос, передавала ли американская сторона России какие-то документы или подбор данных по хакерским атакам.

https://ria.ru/20210703/khakery-1739738028.html

https://ria.ru/20210707/ryabkov-1740207417.html

женева (город)

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

генеральная прокуратура рф, женева (город), россия, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша, в мире