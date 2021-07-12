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В Кремле заявили, что Путин и Байден обсуждали вопрос хакерских атак
В Кремле заявили, что Путин и Байден обсуждали вопрос хакерских атак - РИА Новости, 12.07.2021
В Кремле заявили, что Путин и Байден обсуждали вопрос хакерских атак
Вопрос хакерских атак, которые, по утверждению США, идут с территории РФ, обсуждался в ходе телефонного разговора лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T13:40
2021-07-12T13:49
генеральная прокуратура рф
женева (город)
россия
джо байден
дмитрий песков
владимир путин
сша
в мире
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Вопрос хакерских атак, которые, по утверждению США, идут с территории РФ, обсуждался в ходе телефонного разговора лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Здесь есть нюансы. Первое – это, как это уже и сообщалось, действительно вопрос киберпреступлений и хакерских атак, которые, как утверждают наши американские собеседники, осуществляется с территории России, действительно обсуждался в ходе телефонного разговора", - сказал журналистам Песков.Кремль сообщил ранее, что Путин отметил в разговоре с Байденом, что, несмотря на готовность российской стороны к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве, за последний месяц по линии компетентных ведомств США не поступало обращений по этим вопросам. США вопреки Кремлю заявили, что передавали просьбы о действиях против киберпреступников.В борьбе с киберпреступностью РФ и США надо ориентироваться на документ от 1999 года, предполагающий передачу информации по линии спецслужб и Генпрокуратуры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В продолжении тех дискуссий, которые имели место в Женеве между двумя президентами, отмечалась с российской стороны необходимость предоставления четкой информации, и выполнения четких действий, которые в том числе указываются в договоре 1999 года. Договор между нашими двумя странами, это о взаимопомощи по угловым делам. Там четко совершенно указано, что с нашей стороны контактными ведомствами являются федеральная служба безопасности и Генеральная прокуратура. Там четко прописаны те данные, которые должны даваться, и президент (Владимир) Путин говорил, что мы должны задействовать положение этого договора той самой правовой базы, которая есть между нашими двумя государствами", - сказал Песков, отвечая на вопрос, передавала ли американская сторона России какие-то документы или подбор данных по хакерским атакам.
https://ria.ru/20210703/khakery-1739738028.html
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генеральная прокуратура рф, женева (город), россия, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша, в мире
В Кремле заявили, что Путин и Байден обсуждали вопрос хакерских атак
13:40 12.07.2021 (обновлено: 13:49 12.07.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOLПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOL

Песков заявил, что Путин и Байден обсуждали вопрос киберпреступлений и хакерских атак

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Вопрос хакерских атак, которые, по утверждению США, идут с территории РФ, обсуждался в ходе телефонного разговора лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Здесь есть нюансы. Первое – это, как это уже и сообщалось, действительно вопрос киберпреступлений и хакерских атак, которые, как утверждают наши американские собеседники, осуществляется с территории России, действительно обсуждался в ходе телефонного разговора", - сказал журналистам Песков.
Хакер за компьютером - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
3 июля, 14:08
В Госдуме заявили, что хакерские атаки не имеют государственной окраски
Кремль сообщил ранее, что Путин отметил в разговоре с Байденом, что, несмотря на готовность российской стороны к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве, за последний месяц по линии компетентных ведомств США не поступало обращений по этим вопросам. США вопреки Кремлю заявили, что передавали просьбы о действиях против киберпреступников.
В борьбе с киберпреступностью РФ и США надо ориентироваться на документ от 1999 года, предполагающий передачу информации по линии спецслужб и Генпрокуратуры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В продолжении тех дискуссий, которые имели место в Женеве между двумя президентами, отмечалась с российской стороны необходимость предоставления четкой информации, и выполнения четких действий, которые в том числе указываются в договоре 1999 года. Договор между нашими двумя странами, это о взаимопомощи по угловым делам. Там четко совершенно указано, что с нашей стороны контактными ведомствами являются федеральная служба безопасности и Генеральная прокуратура. Там четко прописаны те данные, которые должны даваться, и президент (Владимир) Путин говорил, что мы должны задействовать положение этого договора той самой правовой базы, которая есть между нашими двумя государствами", - сказал Песков, отвечая на вопрос, передавала ли американская сторона России какие-то документы или подбор данных по хакерским атакам.
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
7 июля, 09:54
Рябков назвал обвинения США в хакерских атаках небылицами
 
Генеральная прокуратура РФЖенева (город)РоссияДжо БайденДмитрий ПесковВладимир ПутинСШАВ мире
 
 
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