В Германии объяснили, почему вступление Украины в НАТО обречено на провал
19:18 12.07.2021 (обновлено: 20:00 12.07.2021)
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Национальной гвардии Украины во время обучения по методике НАТО на полигоне в Золочевском районе Львовской области
Политолог Андреас Умланд заявил, что конфликт с Россией мешает Украине присоединиться к НАТО
"Западноевропейские страны НАТО не захотят взять на себя обязательство в отношении страны, которая находится в ситуации войны с ядерной сверхдержавой", — объяснил он.
По мнению эксперта, вступление страны в альянс "обречено на провал" и отвлекает от поиска более продуктивных и реалистичных решений повышения безопасности страны.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.
Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". Кремль не раз опровергал эти обвинения, подчеркивая, что заинтересован в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.