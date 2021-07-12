https://ria.ru/20210712/proval-1740988285.html

В Германии объяснили, почему вступление Украины в НАТО обречено на провал

В Германии объяснили, почему вступление Украины в НАТО обречено на провал - РИА Новости, 12.07.2021

В Германии объяснили, почему вступление Украины в НАТО обречено на провал

Украину не смогут сделать членом организации Североатлантического альянса до тех пор, пока конфликт с Россией остается неурегулированным, заявил немецкий... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T19:18

2021-07-12T19:18

2021-07-12T20:00

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верховная рада украины

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Украину не хотят принимать в НАТО из страха войны с Россией

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Украину не смогут сделать членом организации Североатлантического альянса до тех пор, пока конфликт с Россией остается неурегулированным, заявил немецкий политолог Андреас Умланд в беседе с порталом "Главред".По мнению эксперта, вступление страны в альянс "обречено на провал" и отвлекает от поиска более продуктивных и реалистичных решений повышения безопасности страны.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". Кремль не раз опровергал эти обвинения, подчеркивая, что заинтересован в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210707/nato-1740345116.html

https://ria.ru/20210615/lovushka-1737091398.html

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россия, верховная рада украины, нато, германия, украина, в мире