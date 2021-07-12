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В Германии объяснили, почему вступление Украины в НАТО обречено на провал
В Германии объяснили, почему вступление Украины в НАТО обречено на провал - РИА Новости, 12.07.2021
В Германии объяснили, почему вступление Украины в НАТО обречено на провал
Украину не смогут сделать членом организации Североатлантического альянса до тех пор, пока конфликт с Россией остается неурегулированным, заявил немецкий... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T19:18
2021-07-12T20:00
россия
верховная рада украины
нато
германия
украина
в мире
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Украину не хотят принимать в НАТО из страха войны с Россией
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Украину не смогут сделать членом организации Североатлантического альянса до тех пор, пока конфликт с Россией остается неурегулированным, заявил немецкий политолог Андреас Умланд в беседе с порталом "Главред".По мнению эксперта, вступление страны в альянс "обречено на провал" и отвлекает от поиска более продуктивных и реалистичных решений повышения безопасности страны.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". Кремль не раз опровергал эти обвинения, подчеркивая, что заинтересован в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20210707/nato-1740345116.html
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россия, верховная рада украины, нато, германия, украина, в мире
В Германии объяснили, почему вступление Украины в НАТО обречено на провал
19:18 12.07.2021 (обновлено: 20:00 12.07.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Национальной гвардии Украины во время обучения по методике НАТО на полигоне в Золочевском районе Львовской области
Военнослужащие Национальной гвардии Украины во время обучения по методике НАТО на полигоне в Золочевском районе Львовской области - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
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Политолог Андреас Умланд заявил, что конфликт с Россией мешает Украине присоединиться к НАТО

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл РИА Новости. Украину не смогут сделать членом организации Североатлантического альянса до тех пор, пока конфликт с Россией остается неурегулированным, заявил немецкий политолог Андреас Умланд в беседе с порталом "Главред".
"Западноевропейские страны НАТО не захотят взять на себя обязательство в отношении страны, которая находится в ситуации войны с ядерной сверхдержавой", — объяснил он.
По мнению эксперта, вступление страны в альянс "обречено на провал" и отвлекает от поиска более продуктивных и реалистичных решений повышения безопасности страны.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.
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Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". Кремль не раз опровергал эти обвинения, подчеркивая, что заинтересован в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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