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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210712/prokat-1740886168.html
Фильм "Черная Вдова" возглавил прокат в России и СНГ за выходные
Фильм "Черная Вдова" возглавил прокат в России и СНГ за выходные - РИА Новости, 12.07.2021
Фильм "Черная Вдова" возглавил прокат в России и СНГ за выходные
Зарубежный кинокомикс режиссера Кейт Шортланд "Черная Вдова" возглавил прокат в России и СНГ со сборами 284,7 миллиона рублей за прошедшие выходные по... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T12:29
2021-07-12T12:29
культура
кино и сериалы
новости культуры
сальма хайек
райан рейнольдс (актер)
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Зарубежный кинокомикс режиссера Кейт Шортланд "Черная Вдова" возглавил прокат в России и СНГ со сборами 284,7 миллиона рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com.В картине Черной Вдове (Наташе Романофф) придется вспомнить о том, что было в ее жизни задолго до присоединения к команде Мстителей.На втором месте рейтинга – мультфильм режиссера Энрико Касароса "Лука". Он собрал 32,4 миллиона рублей за прошедший уикенд. Действие происходит в живописном приморском городке, расположенном на итальянской Ривьере, где Лука и его лучший друг Альберто проводят летние каникулы. Мальчики, конечно, скрывают, что на самом деле они морские монстры из глубин лагуны.На третьем месте – фильм "Круэлла" Крэйга Гиллеспи, собравший 15,2 миллиона рублей. Четвертую позиции занял фильм "Судная ночь навсегда" Эверардо Валерио Гоута, с результатом 13,9 миллиона рублей.Замыкает пятерку лидеров иностранный комедийный боевик "Телохранитель жены киллера" Патрика Хьюза, в котором играют Сальма Хайек, Райан Рейнолдьс и Сэмюэл Л. Джексон. Фильм собрал 13,5 миллиона рублей за прошедший уикенд.
https://ria.ru/20210710/premera-1740513406.html
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кино и сериалы, новости культуры, сальма хайек, райан рейнольдс (актер), скарлетт йоханссон
Фильм "Черная Вдова" возглавил прокат в России и СНГ за выходные
12:29 12.07.2021
 
© Marvel Studios Inc. (2021)Кадр из фильма "Черная Вдова"
Кадр из фильма Черная Вдова
© Marvel Studios Inc. (2021)

Фильм "Черная вдова" возглавил прокат в России и СНГ за выходные

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Зарубежный кинокомикс режиссера Кейт Шортланд "Черная Вдова" возглавил прокат в России и СНГ со сборами 284,7 миллиона рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com.
В картине Черной Вдове (Наташе Романофф) придется вспомнить о том, что было в ее жизни задолго до присоединения к команде Мстителей.
Кадр из фильма Черная Вдова
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На втором месте рейтинга – мультфильм режиссера Энрико Касароса "Лука". Он собрал 32,4 миллиона рублей за прошедший уикенд. Действие происходит в живописном приморском городке, расположенном на итальянской Ривьере, где Лука и его лучший друг Альберто проводят летние каникулы. Мальчики, конечно, скрывают, что на самом деле они морские монстры из глубин лагуны.
На третьем месте – фильм "Круэлла" Крэйга Гиллеспи, собравший 15,2 миллиона рублей. Четвертую позиции занял фильм "Судная ночь навсегда" Эверардо Валерио Гоута, с результатом 13,9 миллиона рублей.
Замыкает пятерку лидеров иностранный комедийный боевик "Телохранитель жены киллера" Патрика Хьюза, в котором играют Сальма Хайек, Райан Рейнолдьс и Сэмюэл Л. Джексон. Фильм собрал 13,5 миллиона рублей за прошедший уикенд.
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КультураКино и сериалыНовости культурыСальма ХайекРайан Рейнольдс (актер)Скарлетт Йоханссон
 
 
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