https://ria.ru/20210712/prokat-1740886168.html

Фильм "Черная Вдова" возглавил прокат в России и СНГ за выходные

Фильм "Черная Вдова" возглавил прокат в России и СНГ за выходные - РИА Новости, 12.07.2021

Фильм "Черная Вдова" возглавил прокат в России и СНГ за выходные

Зарубежный кинокомикс режиссера Кейт Шортланд "Черная Вдова" возглавил прокат в России и СНГ со сборами 284,7 миллиона рублей за прошедшие выходные по... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T12:29

2021-07-12T12:29

2021-07-12T12:29

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сальма хайек

райан рейнольдс (актер)

скарлетт йоханссон

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Зарубежный кинокомикс режиссера Кейт Шортланд "Черная Вдова" возглавил прокат в России и СНГ со сборами 284,7 миллиона рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com.В картине Черной Вдове (Наташе Романофф) придется вспомнить о том, что было в ее жизни задолго до присоединения к команде Мстителей.На втором месте рейтинга – мультфильм режиссера Энрико Касароса "Лука". Он собрал 32,4 миллиона рублей за прошедший уикенд. Действие происходит в живописном приморском городке, расположенном на итальянской Ривьере, где Лука и его лучший друг Альберто проводят летние каникулы. Мальчики, конечно, скрывают, что на самом деле они морские монстры из глубин лагуны.На третьем месте – фильм "Круэлла" Крэйга Гиллеспи, собравший 15,2 миллиона рублей. Четвертую позиции занял фильм "Судная ночь навсегда" Эверардо Валерио Гоута, с результатом 13,9 миллиона рублей.Замыкает пятерку лидеров иностранный комедийный боевик "Телохранитель жены киллера" Патрика Хьюза, в котором играют Сальма Хайек, Райан Рейнолдьс и Сэмюэл Л. Джексон. Фильм собрал 13,5 миллиона рублей за прошедший уикенд.

https://ria.ru/20210710/premera-1740513406.html

https://ria.ru/20210709/kino-1740485025.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, сальма хайек, райан рейнольдс (актер), скарлетт йоханссон