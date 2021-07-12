https://ria.ru/20210712/proisshestvie-1740902964.html

На юго-востоке Москвы пациент с COVID-19 выпал из окна больницы

На юго-востоке Москвы пациент с COVID-19 выпал из окна больницы - РИА Новости, 12.07.2021

На юго-востоке Москвы пациент с COVID-19 выпал из окна больницы

Пациент с коронавирусом выпал из окна больницы на юго-востоке Москвы и погиб, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T12:36

2021-07-12T12:36

2021-07-12T12:36

россия

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Пациент с коронавирусом выпал из окна больницы на юго-востоке Москвы и погиб, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах."По имеющейся информации, 58-летний мужчина был госпитализирован с COVID-19, заболевание протекало нормально. Его тело с травмами, характерными при падении с высоты, нашли утром в понедельник под окнами больницы на юго-востоке Москвы", - заявил собеседник агентства.Собеседник добавил, что погибшего нашел охранник, который рано утром делал обход.В свою очередь старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила о проведении доследственной проверки.

https://ria.ru/20210603/moskva-1735405168.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия