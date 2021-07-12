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На юго-востоке Москвы пациент с COVID-19 выпал из окна больницы
На юго-востоке Москвы пациент с COVID-19 выпал из окна больницы - РИА Новости, 12.07.2021
На юго-востоке Москвы пациент с COVID-19 выпал из окна больницы
Пациент с коронавирусом выпал из окна больницы на юго-востоке Москвы и погиб, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T12:36
2021-07-12T12:36
россия
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
москва
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Пациент с коронавирусом выпал из окна больницы на юго-востоке Москвы и погиб, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах."По имеющейся информации, 58-летний мужчина был госпитализирован с COVID-19, заболевание протекало нормально. Его тело с травмами, характерными при падении с высоты, нашли утром в понедельник под окнами больницы на юго-востоке Москвы", - заявил собеседник агентства.Собеседник добавил, что погибшего нашел охранник, который рано утром делал обход.В свою очередь старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила о проведении доследственной проверки.
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россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия
На юго-востоке Москвы пациент с COVID-19 выпал из окна больницы
12:36 12.07.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкОчередь из машин скорой медицинской помощи у поликлиники №68 города Сестрорецке
Очередь из машин скорой медицинской помощи у поликлиники №68 города Сестрорецке - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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На юго-востоке Москвы пациент с коронавирусом выпал из окна больницы и погиб

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Пациент с коронавирусом выпал из окна больницы на юго-востоке Москвы и погиб, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"По имеющейся информации, 58-летний мужчина был госпитализирован с COVID-19, заболевание протекало нормально. Его тело с травмами, характерными при падении с высоты, нашли утром в понедельник под окнами больницы на юго-востоке Москвы", - заявил собеседник агентства.
Собеседник добавил, что погибшего нашел охранник, который рано утром делал обход.
В свою очередь старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила о проведении доследственной проверки.
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РоссияЮлия ИвановаСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
 
 
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