https://ria.ru/20210712/proisshestvie-1740902964.html
На юго-востоке Москвы пациент с COVID-19 выпал из окна больницы
На юго-востоке Москвы пациент с COVID-19 выпал из окна больницы - РИА Новости, 12.07.2021
На юго-востоке Москвы пациент с COVID-19 выпал из окна больницы
Пациент с коронавирусом выпал из окна больницы на юго-востоке Москвы и погиб, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T12:36
2021-07-12T12:36
2021-07-12T12:36
россия
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Пациент с коронавирусом выпал из окна больницы на юго-востоке Москвы и погиб, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах."По имеющейся информации, 58-летний мужчина был госпитализирован с COVID-19, заболевание протекало нормально. Его тело с травмами, характерными при падении с высоты, нашли утром в понедельник под окнами больницы на юго-востоке Москвы", - заявил собеседник агентства.Собеседник добавил, что погибшего нашел охранник, который рано утром делал обход.В свою очередь старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила о проведении доследственной проверки.
https://ria.ru/20210603/moskva-1735405168.html
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россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия
На юго-востоке Москвы пациент с COVID-19 выпал из окна больницы
На юго-востоке Москвы пациент с коронавирусом выпал из окна больницы и погиб